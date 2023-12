Virus sincitial respiratorio (VSR) y gripas de invierno: Un experto nos explica

Lo que necesitas saber: ¿El qué? Un experto nos explica sobre el virus sincitial respiratorio y lo que debemos saber.

Ahora que ya estamos sintiendo los friazos con todo en gran parte de México es el momento justo para hablar de los virus respiratorios estacionales que nos respiran en la nuca, empezando por el virus sincitial respiratorio (VSR).

¿El qué? Para entender mucho más sobre este asunto tan importante, en Sopitas.com platicamos con el Dr. Rodrigo Romero, de la Asociación Mexicana de Vacunología.

Foto: Pexels/ Andrea Piacquadio

Virus Sincitial Respiratorio

Antes de cualquier cosa, es importante mencionar que así como si nombre lo indica, el virus sincitial respiratorio es un virus que causa enfermedades respiratorias.

Este virus puede provocar complicaciones graves para las personas que tienen, sobre todo, un sistema inmune comprometido, niños menores de 5 años y adultos mayores.

Puede causar síntomas leves similares a los de un resfriado común pero también es la causa viral mas frecuente de bronquiolitis, bronquitis, neumonía, infección del tracto respiratorio inferior así como la hospitalización en lactantes.

“Los niños que tienen mayor riesgo de presentar estas enfermedades son los niños que tienen alguna comorbilidad, como pueden ser los niños prematuros que tienen algún problema pulmonar o alguna malformación pulmonar, problemas cardíacos, inmunosupresión, entre otros“, nos explica el doctor Rodrigo Romero.

¿Hay un aumento de infecciones por Virus Sincitial Respiratorio?

Todo parece indicar que sí pero todavía no podemos sacar conclusiones porque nos falta un buen rato de bajas temperaturas.

Desde finales de septiembre pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una alerta epidemiológica por el inicio anticipado del incremento de la actividad de virus respiratorios.

Las recomendaciones, a partir de los casos de países del hemisferio sur, fueron una correcta vigilancia de la influenza, VSR, COVID-19 y otros virus respiratorios, un buen manejo clínico, informar al público sobre los riesgos y cómo prevenir las infecciones, así como la vacunación.

En este mismo sentido, pero a mediados de noviembre, la Secretaría de Salud mexicana emitió un aviso epidemiológico sobre la circulación de virus respiratorios en México durante la temporada de invierno pero, en especifico, el predominio de casos de virus sincitial respiratorio (VSR).

De acuerdo con los Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios, en lo que va de la temporada de influenza estacional 2023-2024, hasta la semana epidemiológica 50 se han confirmado mil 615 casos positivos a Otros Virus Respiratorios (OVR), de los cuales el 71% corresponde a virus sincitial respiratorio.

Foto: Secretaría de Salud

Justo como lo explica el experto, la mayoría de los casos de VSR se registran en los menores de un año de edad, en el grupo de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, así como las personas mayores de 65 años.

Foto: Secretaría de Salud

Los estados que más reportan casos de virus sincitial respiratorio son el Estado de México, Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de México.

“Pues sí, estamos viendo un aumento (en las infecciones) y también se está observando un aumento de la hospitalización por enfermedades respiratorias en México y bueno, hay que ver y esperar a la evolución, a ver cómo evoluciona esto“, explica el doctor Romero.

¿Una gripa? No a la automedicación y sí a ir al doctor

Es muy común que cuando nos da gripa y no nos sentimos tan mal, nos tomamos cualquier pastilla y listo.

El problema de la automedicación es que no sabemos cuál es la causa de los síntomas, no recibimos el tratamiento adecuado y a tiempo, además de que a nivel país no se puede llevar a cabo un correcto monitoreo de los virus y bacterias que rondan por ahí.

“Este es uno de los grandes problemas que tenemos, el autodiagnóstico y la automedicación, porque hace que la gente tarde en llegar a recibir atención médica y entonces no nos damos cuenta quiénes tienen riesgo o quienes se están complicando“.

Foto: Pixabay

El experto de la Asociación Mexicana de Vacunología explica que si diagnosticamos cuál es el origen de la enfermedad respiratoria a tiempo podemos recibir un tratamiento específico y evitar complicaciones.

Aunque sea una gripa, que pueda parecer muy simple y sobre todo si son niños, personas mayores o con un sistema inmune débil, la recomendación siempre será acudir al médico. No hay de otra.

Pero ¿qué podemos hacer para prevenir el virus sincitial respiratorio?

El doctor Rodrigo Romero nos explica que tenemos dos formas de prevenir el virus sincitial respiratorio: la inmunización pasiva y la inmunización activa.

Cuando hablamos de inmunización pasiva nos referimos a anticuerpos monoclonales que se aplican principalmente a niños en situación de riesgo para que estén preparados o prevenidos ante el contacto con el virus sincitial respiratorio.

Para esto hay de dos: el Palivizumab que sí está disponible en México y el Nirsevimab que no está disponible en nuestro país.

Foto: Asociación Mexicana de Vacunología

La inmunización activa está relacionada con las vacunas que existen en Estados Unidos: para embarazadas y para mayores de 60 años. Como quiera ninguna de estas vacunas están disponibles en México por el momento y no existe una para niños.

Entonces ¿qué podemos hacer para prevenir la infección de este virus? Las personas que están dentro de los grupos de riesgo (niños menores de 5 años, adultos mayores o con el sistema inmune débil) tienen que acudan al médico para hablar de las opciones que existen para prevenir una infección con virus sincitial respiratorio.

Como ahora solo tenemos el Palivizumab como opción, hay que saber si el paciente es candidato o no.

Hablando ya en general de otras enfermedades respiratorias, lo mejor es vacunarse. En México sí están disponibles vacunas contra la influenza, COVID y neumococo.

Foto: Pexels

“Si se tiene una enfermedad respiratoria, acudir con su médico, no automedicarse, no autodiagnosticarse, el médico realizará las pruebas necesarias para ver cuál es el diagnóstico específico y cuál es el tratamiento necesario para la enfermedad que se tenga. Recordemos que la mayoría de las enfermedades respiratorias son virales y no se necesitan antibióticos. Algunas necesitan algún antiviral, pero no se necesitan antibióticos y muchas veces pueden tratarse sólo con sintomáticos. Pero hay que saber cuál es la causa para ver cuál es el tratamiento“, recuerda el experto.

Existen pruebas rápidas, que se pueden aplicar en consultorio, para detectar una infección por virus sincitial respiratorio, aunque también existe la opción de la prueba PCR.

Así que ya se la saben, si tienen síntomas de una enfermedad respiratoria lo mejor es ir al médico lo más pronto posible. Nada de que mi tía Cuquita me recomendó unas pastillas buenísimas.

