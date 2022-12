Un año más que se traduce en la imposibilidad de ver todos los contenidos (dígase series) que nos ofrece la televisión y las plataformas de streaming. Es imposible: demasiadas inscripciones por pagar, y luego, un sinfín de propuestas que si bien pretenden cubrir las necesidades de los espectadores, terminan con un efecto contrario en el que uno se abruma porque no se puede dar seguimiento a todo lo que hay.

Parece queja, pero es más un reconocimiento de nuestra realidad, la cual se confirmó con los dos años de pandemia en el que esa variedad de series nos salvaron del limbo que representó quedarnos en casa. Una realidad en la que tenemos que aprender a ser más precisos al elegir qué ver, en dónde depositar nuestro tiempo y, con eso, trabajar en nuestra confianza para cuando decidan (de la nada) cancelar aquella serie en la que invertimos horas, lágrimas, risas y amor.

Imagen de ‘Severance’ / Foto: Apple TV+

Este 2022, tomando en cuenta todo eso, fue sensacional con un mayor número de propuestas originales tales como The Bear, The Baby o Severance; pero también con producciones que retomaron universos conocidos para llevarlos a lugares que no se habían explorado, y el mejor ejemplo de esto es Andor con Diego Luna y The Boys en su tercera temporada.

Para hablar de todas y cada una de las series que creemos definieron la televisión y el streaming este año, por acá les armamos un listado. Siéntanse con la libertad de decirnos cuáles son las series que definieron su año, y cuáles de plano creen que deberían estar fuera de esta lista:

Diego Luna como Cassian Andor en ‘Andor’ / Foto: Disney+

The Bear

Star+

¿Es The Bear una de las mejores series de este 2022? “Yes, chef!”. ¿Es The Bear una de las mejores series en los últimos años? “Yes, chef!”. Sí, a todo con esta serie original de FX que llegó a México a través de Star+ para presentarnos Carmen “Carmy” Berzatto, un chef prodigio que vuelve a Chicago para intentar hacer del negocio de comida de su hermano (quien se suicidó recientemente), The Original Beef, algo “respetable”.

Pero a su llegada sólo encuentra caos, el cual es liderado por su “primo” Richie (quien fuera el mejor amigo del hermano), quien dirige el lugar en decadencia con un par de empleados más que funcionan con una dinámica que Carmy reconoce como conflictiva y mediocre.

The Bear es genial en su propuesta narrativa y visual, y hunde al espectador en el caos de una cocina en la que todos se llaman chef como muestra de respeto… pero sin reconocer hacia dónde debe dirigirse. La actuación de Jeremy Allen White, su primer protagónico, es tan impresionante como cada aspecto de la serie. FX renovó la serie para una segunda temporada.

Andor

Disney+

Diego Luna tomó por sorpresa el universo de Star Wars este 2022 con su propia serie televisiva enfocada en el personaje de Cassian Andor, a quien conocimos en la cinta Rogue One de 2016. ¿Y por qué decimos que sorprendió? Porque no sólo el nivel de producción es increíble (en sets construidos que sólo necesitaron de tecnología como The Volume para casos especiales), sino porque la historia, después de años de una narrativa repetitiva, nos mostró la inmensidad de Star Wars.

Andor nos muestra la entrada conflictiva de Cassian a la Rebelión, además de algunos episodios de su pasado. Y a través de estas dos líneas del tiempo, reconocemos el mensaje clave de esta saga: todos tienen el potencial de ser héroes. Sobra decir que la actuación del mexicano es impecable acompañado de un elenco espectacular que incluye a Stellan Skarsgård, Fiona Shaw, Andy Serkis y Forest Whitaker, entre otros. AQUÍ les contamos quién es quién.

*Actualmente se encuentra en producción la segunda temporada de Andor.

We Own This City

HBO Max

The Wire es una de las mejores series en la historia de la televisión, cortesía de David Simon, quien este 2022 regresó con una producción espectacular de la que es inevitable comparar con The Wire por varios aspectos como que está ambientada en Baltimore y pone al centro de su historia a la policía de la región (hasta algunos actores aparecen en ambas series).

Sin embargo, We Own This City tiene un elemento que la separa de la anterior: está basada en un caso real. La serie arranca en 2017, a dos años de la muerte de Freddie Gray, un joven negro de 25 años que murió bajo custodia de la policía de Baltimore. ¿Cuál es la situación de la policía después del altercado en el que ningún oficial rindió cuentas ante la justicia?

La delgada línea entre los criminales y la policía, sólo es la base para una serie que con cada episodio se pone más aterradora al entender que los oficiales apenas son la punta del iceberg, y hasta cierto punto los chivos expiatorios, de un sistema de corrupción que sustenta el crimen con base en preceptos racistas.

Severance

Apple TV+

La premisa de Severance es una locura: una empresa logra que el cerebro de sus trabajadores “separe” la memoria de su vida personal mientras están en el trabajo, y las memorias de su chamba mientras están fuera de la empresa. Esto lo logran a través de un procedimiento llamado severance al que sus empleados, parece, se sometieron de manera voluntaria.

Es así como conocemos a Mark S., quien accedió a esto para olvidar el dolor de la muerte de su esposa, al menos, mientras está en el trabajo. De a poco conocemos a otros empleados y sus líderes, de quienes se van revelando oscuros secretos que se desatan cuando Petey, excompañero de Mark y su mejor amigo, deja de trabajar en la empresa.

Severance es una creación de Ben Stiller, y sin duda, es una de las series de comedia y un thriller psicológico que aumenta sus apuestas con cada episodio en una idea original junto a un elenco que suma a Adam Scott en el protagónico, junto a Patricia Arquette, John Turturro, Tramell Tillman, Christopher Walken y Britt Lower.

The Rehearsal

HBO Max

Nathan tiene una personalidad que hace sentir a las personas un tanto incómodas. Y además, tiene ansiedad social. ¿Cómo evitar el conflicto que siempre es inminente en su vida? O mejor dicho, ¿cómo reducir el riesgo de una reunión incómoda? Nathan ensaya, en la medida de lo posible, cada una de las interacciones que tenga mapeadas al analizar todas las variables relacionadas a la persona, pero también el lugar y la situación.

Es así como crea un negocio en donde la gente que no sabe enfrentar una situación, ensaya todas las posibles resoluciones de una interacción. The Rehearsal es una genialidad en cada uno de sus episodios, los cuales nos muestran a un cliente distinto que necesita ensayar algún episodio importante de su vida, dando paso a una serie de reflexiones que te llevan de la risa al llanto. HBO aprobó una segunda temporada de The Rehearsal.

Moon Knight

Disney+

Las producciones para la televisión de Marvel han dividido opiniones, sobre este 2022, el cual sirvió para presentar nuevos personajes que podrían entrarle al MCU; y otros tantos, que se encuentran en un limbo de qué sucederá con ellos. En esta segunda categoría está Moon Knight, a quien no sabemos si lo volveremos a ver (pero deseamos forme parte de los rumores de los Midnight Sons).

Esto, la incertidumbre de lo que sucederá con el personaje, rompe un poco la experiencia de la serie. Pero en realidad, Moon Knight es una de las mejores series de Marvel y dentro del género de superhéroes con una de las actuaciones más increíbles por parte de Oscar Isaac como Steven Grant/Marc Spector, y de Ethan Hawke como Arthur Harrow.

Grant/Spector es un hombre, experto en la historia de Egipto, que tiene trastorno de identidad disociativo, y quien se convierte en un vigilante nocturno cuando un dios egipcio le otorga sus poderes. La serie se siente muy alejada de todo lo que Marcel ha ofrecido, y eso es bueno, con una historia compleja y bastante dramática relacionada con los demonios de un hombre. AQUÍ una guía de películas para entrarle a la serie.

The Baby

HBO Max

Cada vez es más común ver en la pantalla grande o chica, las diversas interpretaciones que existen sobre la maternidad. Si antes nos la revelaban como un logro de las mujeres, una manera de alcanzar su potencial femenino, y de paso, cumplir con los roles de género; ahora lo entendemos como un espectro de distintas aristas que suponen la libertad de las mujeres para decidir ser madres.

Y una de las historias más interesantes, divertidas y aterradoras, es The Baby, una serie donde una chef que tiene bien claro que no quiere ser madre (de hecho, juzga las decisiones de sus amigas por “ceder” ante la maternidad), se encuentra por accidente con un niño poseído que la obliga a asumir el rol de madre y protectora.

Este niño ha llegado a las vidas de distintas mujeres a lo largo de décadas, obligándolas a tomar decisiones radicales que terminan con sus vidas de maneras aterradoras. Cada uno de los aspectos de The Baby, sobre todo el guion, fue trabajado por un equipo de mujeres, razón por la cual la historia conecta de muchas maneras con la situación actual, especialmente en Estados Unidos: la anulación de la setencia de Roe contra Wade que puede ilegalizar el aborto en el país.

Irma Vep

HBO Max

Irma Vep es uno de los ejercicios de la televisión más interesantes de este 2022. En parte por la presencia de alguien como Olivier Assayas, quien tomó su propia película de 1996 para hacer una especie de secuela que en la ficción funciona como un remake. Es complicado, pero eso es sólo una parte de la genialidad de esta serie.

Pero vamos por partes. Entre 1915 y 1916, Louis Feuillade trabajó en una cinta de 10 partes sobre Los vampiros, una pandilla que acecha París liderada por la hermosa Irma Vep. En 1996, Assayas realizó una cinta de este filme junto a Maggie Cheung (con quien se casó), la cual contó con poco tiempo y presupuesto, dejando insatisfecho al cineasta francés.

Alicia Vikander como Mira Harberg / Irma Vep / Foto: HBO Max

Fue así como Assayas encontró un cuaderno de anotaciones de Musidora, la Irma Vep original, sobre el rodaje y su relación con Feuillade. Así es como comenzó a trabajar en una serie que retomara estas notas, pero ahora junto a Alicia Vikander en el papel no sólo de Irma Vep, sino una desencantada Musidora que se burla de la maquinaria de Hollywood a la que pertenece como una de las estrellas más grandes del cine de acción.

Irma Vep está llena de referencias a la vida personal de Assayas más que al trabajo de Feuillade, revelando las necesidades del francés a través de reflexiones de lo que para él es el cine, no como industria, sino como catalizador de cambios: el cine actual no conlleva ningún tipo de peligro. Y necesitamos cambiar eso.

The Sandman

Netflix

La adaptación de The Sandman a la televisión era una de las más esperadas, pero la realidad es que esa espera tenía sus reservas, pues el cómic de Neil Gaiman es bastante complejo en su historia, filosofía y la narrativa que usa para presentarnos a los personajes. ¿Cómo lograrían trasladar la esencia de la historia?

Pues bien. Fue el mismo Gaiman el que logró hacerlo para Netflix en una serie bellísima que conserva las partes más emocionales y profundas de una épica de fantasía. The Sandman tiene como protagonista a Dream, una entidad más allá de lo divino, que controla el mundo de los sueños y las pesadillas. La serie arranca en 1916 cuando es capturado por décadas.

¿Las consecuencias? Una alteración total del sueño y los sueños de las personas que debilitan el resto de los reinos. Cuando Dream logra liberarse, debe crear alianzas con amigos y enemigos para restaurar el orden de las cosas. Tom Sturridge es genial en el protagónico de una serie de fantasía que demostró este año que el género está viviendo su mejor momento. AQUÍ dónde ver otras adaptaciones de Neil Gaiman.

House of the Dragon

HBO Max

House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones, llegó este 2022 para mostrar que la gente, a pesar del final atropellado de 2019, aún quiere historias relacionadas con Westeros. La conversación que los 10 episodios de esta serie generó en redes sociales, dieron paso a que se aprobara una segunda temporada que esperamos con ansías.

La Casa del Dragón se centró en el principio del fin de la casa Targaryen, la cual es liderada por Viserys I Targaryen, quien a falta de un heredero hombre, toma la decisión de nombrar a su única hija, Rhaenyra, como la heredera al trono de Westeros. Esto genera divisiones que se pueden sobrellevar; las cosas cambian cuando el rey se casa con Alicent Hightower, mejor amiga de Rhaenyra e hija de la Mano del Rey.

La seguridad que House of the Dragon le ofrece a los espectadores, es la cantidad de material original que hay sobre el tema, y el cual cuenta con un final claro (el error que cometió GoT). Pero eso no le quitó la posibilidad a los productores y escritores de tomarse ciertas libertades creativas para contar una larga historia que cuenta con un gran elenco. AQUÍ una guía completa de la Casa Targaryen.

El gabinete de curiosidades

Netflix

Al mero estilo de Alfred Hitchcock en Alfred Hitchcock Presents, Guillermo del Toro es el presentador de Cabinet of Curiosities o Gabinete de curiosidades, una antología de terror y suspenso en donde se muestran diversas historias dirigidas por algunos de los directores o fotógrafos más interesantes en la actualidad como Guillermo Navarro o Panos Cosmatos.

Con un total de ocho episodios, algunos más sorprendentes que otros entre sus historias, el uso de la música, el diseño de producción o la misma dirección, hacemos un recorrido por varios temas actuales que se exploran a través del terror y la ciencia ficción tales como las pérdidas físicas y emocionales, los preceptos de belleza, el poder económico, las diferencias de clases y demás.

Guillermo del Toro, además de ser presentador, la hizo de productor ejecutivo y guionista de algunas de las historias. Si hemos de mencionar las más destacadas, están “The Outside” de Ana Lily Amirpour, “The Murmuring” de Jennifer Kent, pero sobre todo, “The Viewing” de Panos Cosmatos. AQUÍ les contamos más de Cabinet of Curiosities.

Los anillos de poder

Amazon Prime Video

El señor de los anillos: Los anillos de poder es, oficialmente, la serie más cara en la historia de la televisión. Hacerse de los derechos por parte de Amazon salió caro, y la producción ni se diga. Y no está de más, pues estamos hablando del regreso de uno de los universos de fantasía más populares y enormes tanto de la literatura como del cine.

¿Y valió cada centavo? Esta pregunta depende de qué tan fan eres de Tolkien (ya saben, esos aguerridos que no toleran nada que no esté escrito). Pero si somos sinceros, valió cada maldito centavo en una historia que retoma los escritos de Tolkien para presentar los eventos de la Segunda Edad de la Tierra Media, que si bien son mencionados en el trabajo del autor británico, no todos se desarrollan.

La serie ha sido aprobada para una segunda temporada, con un plan a futuro de cinco entregas que cubran más de tres mil años de historia desde la creación de los anillos, la caída de Númenor, hasta la última alianza entre los elfos y los hombres. AQUÍ te explicamos la línea del tiempo.

Heartstopper

Netflix

Heartstopper es una de las series más bellas de este 2022. Basada en la novela gráfica de Alice Oseman, aquí conocemos a Charlie, un chico de 14 años que tiene una relación romántica secreta con Ben, un chico que no ha salido del clóset y quien, para rematar, comienza una relación con una chica.

Devastado, Charlie comienza a fijarse en otras personas, y es así como conocemos a Nick, un jugador de rugby bisexual que se convierte en el compañero más leal y paciente de Charlie. Esta serie, centrada en las confidencias de estas dos personas, nos habla de la importancia de la representación correcta de grupos como la comunidad LGBTQ+.

¿Por qué siempre las historias de hombres gay, por ejemplo, se han de centrar en las fatalidades de su sexualidad?, ¿qué tal si se muestra una representación positiva donde un adolescente se enfrenta a ciertos prejuicios (no se pueden negar su existencia), también a los problemas de una etapa conflictiva?

The Old Man

Star+

Son tan comunes las historias de exagentes secretos que deben lidiar con su pasado al momento en el que intentan vivir una vida normal, que sale sobrando mencionar ejemplos. ¿Pero por qué nos gustan tanto estas historias? Porque nos muestran seres humanos complejos que perpetraron los peores horrores bajo órdenes que dictaban un bien común… pero nunca el de ellos mismos.

Cuando deciden desobedecer, en la soledad de una vida que no les permitió tener una familia u hogar, descubren que siempre tuvieron algo qué perder: su vida y su dignidad. Y hasta el último luchan por defenderlas. Pues bien, esto último es la premisa de The Old Man con un asombroso Jeff Bridges.

The Old Man tiene como protagonista a un exagente de la CIA que en los 80 decide esconderse del gobierno para vivir una vida normal junto a la mujer que ama. 30 años después, los fantasmas del pasado regresan para capturarlo en un futuro incierto que lo pone en riesgo a él, a su esposa enferma y su hija. ¿Cuánto tiempo logrará escapar hasta descubrir el motivo detrás de los intentos de su captura?

Merlina

Netflix

Merlina es una de las series que tomó por sorpresa a los usuarios de plataformas de streaming. El regreso de este personaje a la pantalla, en manos de Tim Burton, generó muchas expectativas que estamos seguros se superaron, pues la serie se convirtió en la más exitosa de Netflix en sus primeros días de estreno (y desde luego, fue aprobada una segunda temporada para 2024).

Burton eligió a Jenna Ortega como la nueva Wednesday para mostrarnos una historia divertida, llena de humor negro y sarcasmo sobre una adolescente que ha de resolver varios misterios para protegerse a sí misma, pero sobre todo a su familia y amigos. La producción conserva algunos detalles visuales del estilo de Burton en una historia escrita, seamos honestos, para la Gen Z (pero que se puede disfrutar en general). AQUÍ las inspiraciones musicales de Merlina.

The Andy Warhol Diaries

Netflix

Ryan Murphy es uno de los directores y creadores que tienen un fructífero contrato con Netflix para producir, dirigir y escribir varias producciones fílmicas o para la televisión. Ya hemos visto The Politician, Ratched o el último enorme éxito de la plataforma de la mano de Evan Peters para Monster: The Jeffrey Dahmer Story (la cual se convertirá en una antología de varios asesinos en serie).

Pero sin duda, su título más destacado del año, es la serie documental The Andy Warhol Diaries, la cual es narrada por la propia voz de Andy Warhol, creada a través de Inteligencia Artificial, a partir de la lectura de los diarios que el artista dictaba a su amiga Pat Hackett de 1976 a 1987 (publicados en un libro en 1989).

Varios episodios de la vida de Warhol se han revelado entre libros, series o incluso películas, pero esta es una mirada mucho más íntima a los esfuerzos del artista de Pittsburgh para ser visto entre la comunidad como una figura relevante, no un comerciante. También reconocemos algunos episodios personales, y la concepción del amor que tenía hacia sí mismo y los demás.

Barry (tercera temporada)

HBO Max

Bill Hader creó una de las series más graciosas en la televisión de los últimos años con la siguiente premisa: un exmarine convertido en asesino a sueldo que descubre su vocación por la actuación. Deprimido, encuentra una nueva oportunidad en unas clases de actuación en Los Angeles durante un trabajo para eliminar al amantes de la esposa del líder de la mafia chechenia.

La serie, en sus primeras dos temporadas, era tan graciosa como oscura, con toques de comedia que sorprendían al espectador en una historia que nunca obedeció las necesidades del público, sino del personaje mismo. Para su tercera temporada, Hader aumentó las apuestas, y convirtió a Barry en una de las series más oscuras y devastadoras de este 2022.

Ahora, Barry desciende aún más mientras intenta compensar, con nuevos crímenes, los errores de su pasado que incluyen a Gene Cousineau, Sally Reed, NoHo Hank y, desde luego, al despreciable de Monroe Fuches. Pero lo más interesante, es que todos lidian con ese parámetro moral que también los hace descender a un punto del que no podrían volver.

Stranger Things (cuarta temporada)

Netflix

El regreso de Stranger Things con su cuarta temporada después de cuatro años de ausencia, sin duda, era uno de los más esperados. No sólo por el factor del tiempo, sino por el momento en el que se quedó la historia, la cual debía de tener resoluciones prontas, pero que llegaron mucho después para satisfacer las necesidades de la audiencia.

¿Y por qué tardaron tanto? Porque las apuestas con la producción también aumentaron en distintos escenarios que por primera vez, separaron a todo el elenco entre grupos para ahondar en la experiencia individual de cada personaje, sobre todo con algunos nombres como el de Max y Will. Lo cual fue bueno, pues la historia dejó de sustentarse en Eleven. AQUÍ los mejores momentos musicales de Stranger Things.

The White Lotus (segunda temporada)

HBO Max

La primera temporada de The White Lotus sorprendió a todo mundo con una comedia que de a ratos parecía ser ingenua, pero que resguardaba, constantemente, sorpresas entre sus personajes y el desarrollo de los mismos que nos llevaron a un final inesperado. La serie se llevó un montón de nominaciones y premios en los Emmy.

Pues bien, parece que la historia se repetirá con su segunda temporada de este 2022, la cual si bien retoma la misma premisa, vuelve a sorprendernos de manera constante con las decisiones que sus nuevos personajes toman, pero ahora con un viaje a Sicilia entre millonarios irresponsables, nerds y excéntricos.

Un par de matrimonios que fingen dinámicas que funcionan hacia afuera, tres generaciones de hombres incapaces de relacionarse con las mujeres, una asistente que no sabe hacia dónde dirigirse, un par de trabajadoras sexuales intentado escapar de un mal futuro y una gerente que sólo quiere sentirse amada.

Better Call Saul (sexta y última temporada)

Netflix

Durante años, se dijeron muchas cosas de Better Call Saul. Desde su primera temporada, mostró que estaba por encima de las comparaciones que se hacían, casi naturalmente, hacia Breaking Bad, al sostenerse con uno de los personajes más complejos y devastadores en la historia de la televisión.

Y no sólo eso. Sino que se acompañaría de una serie de figuras que alimentarían un escenario desolador que se potenciaron hacia la temporada final, la cual funciona como una estocada dolorosa que jugó con diversas formas que no había explorado antes. Y salió victoriosa, en parte, gracias al espectacular elenco comandado por Rhea Seehorn y Bob Odenkirk (de quienes exigimos un reconocimiento mayor para los Emmys de 2023).

Resumir en unos cuántos párrafos lo genial de la última temporada de Better Call Saul, dividida en dos partes, es imposible; pero podemos decir que si bien retomó el éxito de Breaking Bad, Vince Gilligan se atrevió a profundizar aún más y en niveles emocionales y psicológicos, con una fotografía impecable, que estamos seguros no volveremos a ver en la televisión… o al menos no en mucho tiempo.

The Boys (tercera temporada)

Amazon Prime Video

The Boys es una de nuestras series favoritas en el último año y sin duda, es la mejor dentro del catálogo de originales en Amazon Prime Video. La cuarta temporada es una de las más esperadas y ya incluso se tienen mapeados algunas secuelas relacionadas con este universo creado por Garth Ennis.

Es una serie que se mantiene fiel a su esencia en relación a la presentación de los superhéroes como armas del Estado para mantener su supremacía frente a otras naciones, controlando la industria de la guerra, y por ende, de cualquier otra cosa. Y los personajes… cada vez son más complejos mientras se desintegran Los Siete y se suman más adeptos a The Boys. AQUÍ unos datos aterradores de Homelander.

Love Death + Robots (Volumen 3)

Netflix

Esta serie antológica de David Fincher y Tim Miller es uno de los tesoros más grandes de la animación que hay en el mundo del streaming, específicamente en Netflix. Este 2022 estrenó su esperada tercera temporada con nueve episodios que en su mayoría son espectaculares al ser innovadores y propositivos en su narrativa.

Pero si hemos de destacar algunos, está el mismo episodio dirigido por David Fincher titulado “Bad Traveling”, “The Very Pulse of the Machine” de Emily Dean, y más aún, el que cierra el volumen: “Jibaro” de Alberto Mielgo, el cual es toda una experiencia visual y sonora que nunca antes se había visto en una pantalla.