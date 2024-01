Lo que necesitas saber: Una historia renovada, toques de nostalgia, drama adolescente y comedia. Eso y más pueden esperar de la nueva película de 'Mean Girls'.

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que Mean Girls es una de las películas adolescentes que marcaron por completo a varias generaciones. Y cómo no, si las referencias, chistes, frases y varias escenas se convirtieron en elementos icónicos dentro de la cultura pop. Sin embargo, a 20 años de su estreno, parecía que ya era momento de renovar la cinta. O eso es lo que pensó Tina Fey, la creadora de esta historia.

Parece mentira, pero fue en 2004 cuando esta cinta llegó a la pantalla grande y ahí, además de enamorarnos de Cady Heron, Regina George y ‘Las Plásticas’, nos encontramos con una trama que además de reflejar muchas de las dinámicas de los jóvenes en la secundaria de manera divertida, también tenía un mensaje importante sobre ser tú mismo y dejar que los demás también lo sean.

El elenco principal de ‘Mean Girls’/Foto: Paramount Plus

Aquí van algunas razones para ver la nueva versión de ‘Mean Girls

Aunque no la rompió en taquillas, el tiempo le dio a Mean Girls el reconocimiento que merecía, pues miles de personas abrazaron por completo esta película y la hicieron suya, convirtiéndola en un fenómeno que trascendió fronteras y generaciones. No por nada, muchos la consideran un clásico de culto del cine de adolescentes, y la verdad es que estamos de acuerdo.

Es por eso que a dos décadas de su estreno, la mayoría de los fans old schol de la película pegaron el grito en el cielo cuando se anunció que habría una nueva versión de esta historia. Y eso nos lleva a la pregunta. del millón, ¿neta vale la pena checar esta reinvención de ‘Las Plásticas’ y compañía? Bueno, si ustedes están un tanto renuentes y no saben si verla, acá les dejamos algunas razones para que le den una oportunidad.

Una historia conocida que recibió una buena actualización

Ok, antes de empezar con todos estos puntos, queremos dejar muy claro que esta nueva versión de Mean Girls para nada es mejor o reemplaza a la película original. Cada una tiene lo suyo y aparecen en contextos completamente distintos. Y en parte, eso es algo que hacen genial en la cinta de 2024, pues actualizaron muy bien la historia que enganchó a varias generaciones.

En 2004, la manera en que se relacionaban los adolescentes de secundaria era muy distinta a la forma en que interactúan en estos tiempos. Es más, no es el mismo el bullying de hace 20 años con el de la actualidad. Las redes sociales apenas estaban en pañales y ahora, son algo esencial para los jóvenes. Además, la diversidad sexual era un tema que si bien estaba presente, se tocó por encimita. Cosa muy distinta con esta nueva versión.

Imagen de “Las Plásticas” en ‘Mean Girls’ / Foto: Paramount Pictures.

Aunque eso no es lo único que reinventaron en Mean Girls de 2024. Los outfits de Regina George, ‘Las Plásticas’, Cady, Janis y demás personajes, va más acorde a las tendencias actuales. Además, algunos chistes y diálogos también recibieron una renovada para conectar aún más con las nuevas generaciones, pues el lenguaje de hace dos décadas era cool, no es el mismo que el que ahora usan los chavos.

Son esos elementos lo que hacen que sea interesante ver esta nueva versión, checar qué tanto han evolucionado esas dinámicas sociales en la adolescencia, cómo el internet y la llegada de las nuevas tecnologías también influyeron en estos cambios (a pesar de que el Burn Book físico aparece en la película). Pero también darnos cuenta que la juventud de estos tiempos es muuuy distinta y tiene otras maneras de comunicarse entre sí, de expresarse y hasta de molestarse.

Bebe Wood, Renée Rapp y Avantika en la nueva versión de ‘Mean Girls’/Foto: Paramount Pictures

Este es un musical… ¿no tan musical?

Una de las razones que hizo que no convenciera a los fans de ver la nueva versión de Mean Girls fue que, a diferencia de la cinta original, en esta hay números musicales. Para muchos esta es algo inesperado, pues no sabían que ese elemento estaría presente en esta película y se están llevando una enorme sorpresa al salir de la sala del cine.

Desde que se anunció el proyecto se supo que adaptarían las canciones que formaron parte de la puesta en escena de Broadway, basada en la historia de Tina Fey que se estrenó en 2017. Sin embargo, aunque es una cinta musical, podemos decir que dentro de lo que cabe no es taaaan musical... suena raro, pero ahí les va nuestro punto.

Dentro de la nueva versión de Mean Girls hay varios números musicales donde vemos a los protagonistas interpretando rolas que para ser honestos, suenan muy bien la gran mayoría y complementan de gran manera la historia. Pero si ustedes no son fans del género, pueden estar tranquilos, porque los personajes no se la pasan cantando y bailando todo el tiempo, así que no les empalagará este factor.

Tiene toda la onda de la película original, pero también su propia esencia

Aunque la nueva versión de Mean Girls y la película de 2004 son productos completamente distintos, no podemos negar que hay cosas que la cinta de 2024 le toma prestadas a la historia original. Sobre todo, al igual que Lindsay Lohan, Rachel McAdams y todo el elenco que nos conquistó hace 20 años, el nuevo reparto hace un gran trabajo interpretando sus respectivos papeles, pues logran que nos encariñemos de casi todos los personajes

Pero además de esto, la cinta actual consigue que nos enganchemos de nuevo, aunque nos estén contando de nuevo una historia que ya conocemos (y que por ahí le agregaran una media hora más de duración). Y eso es gracias a la grandiosa labor de Tina Fey en la producción, pues todo ese drama juvenil y venganza combinado con comedia está presente en esta adaptación.

Sin embargo, la nueva versión de Mean Girls también tiene su propia esencia, pues no es como tal un copy/paste de la película original (de hecho, sin spoilearles nada, hay un par de momentos que son muy diferentes). Y esto es porque esta película que le habla a una nueva generación de adolescentes, los cuales seguro adoptarán a la cinta como suya.

Pero a pesar de eso, algo que está intacto en ambas cintas es el mensaje central de la historia. Ya saben, ser auténticos y nosotros mismos, pero también dejar que los demás sean como se les dé la gana. Vive y deja vivir, como dicen por ahí. Así que. definitivamente, la película de 2024 tiene su toque, pero no olvida lo importante de la trama original.

En la nueva versión de ‘Mean Girls’ la parte musical es importante, pero no al punto de hartarte/Foto: Paramount Pictures

También le dará un toque de nostalgia a los fans old school de ‘Mean Girls’

Sin embargo, continuando con el punto anterior y para cerrar los puntos por los que deben ver la nueva versión de Mean Girls, tenemos qué mencionar que la película también tiene algo para los fans que crecimos con la historia original. En particular, porque hay un par de apariciones que seguro les pegarán directo en la nostalgia.

Las dos participaciones especiales de la cinta de 2024 son las de Tina Fey y Tim Meadows, pues dos décadas después, volvieron para interpretar a la Sra. Norbury y al Director Duvall. Y sí, son igual de encantadores, sarcásticos y rifados que en la película de 2004. Así que definitivamente, fue un enorme acierto traerlos de regreso para representar a los seguidores de antaño de esta historia.

Tina Fey y Tim Meadows aparecen en la nueva película de ‘Mean Girls’/Fotos: Paramount Pictures

Aunque eso sí, dentro de esta nueva versión de Mean Girls también hay un cameo de unas de las actrices que aparecieron en la película (y hasta una escena pos-créditos) que definitivamente, están dirigidas por completo a quienes nos enamoramos por completo de la primera versión de esta icónica historia adolescente. ¿Qué tal? Después de leer todo esto, ¿se van a lanzar al cine?

