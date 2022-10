Estamos viviendo un nuevo boom en las historias de vampiros y eso es algo bueno. Durante más de una década, la mítica figura de los “chupa sangre” se quedó en dramas juveniles llenos de romance meloso y un tanto absurdo. Pero desde hace un par de años, se han involucrado en historias más complejas. Tal es el caso de la serie Let The Right One In con Demián Bichir.

El actor mexicano y nominado a los premios Oscar, protagoniza una nueva producción de Showtime (Paramount+ en Latinoamérica) que retoma una de las historias más aclamadas, bellas y complejas dentro del lore de los vampiros. Se trata de Let The Right One In, la novela sueca de 2004 que puso al centro de su premisa la desgarradora relación entre un niño solitario de 12 años y una chica vampiro.

Si el título les suena, es porque se han hecho varias adaptaciones de la novela. Pero ahora es el turno de verla en una pantalla chica a través de una propuesta mucho más amplia y emocional de la que vale la pena echarle un ojo. Así que previo a su estreno en México, por acá les dejamos algunos datos que deben saber de Let The Right One In para entrarle:

Demián Bichir protagoniza la serie de ‘Let The Right One In’ / Foto: Showtime

La historia original es sueca

En 2004, John Ajvide Lindqvist publicó la novela Låt den rätte komma in, la cual se traduce como Let The Right One In. Esta obra se publicó un año antes que el fenómeno de Twilight, y también, a diferencia de muchas otras historias sobre vampiros, explora el horror del aislamiento y las diversas violencias de las que somos víctimas en una sociedad que está siempre a punto de reventar.

La novela está ambientada a finales de la década de los 80 en Estocolmo, en medio del invierno, en una unidad de departamentos. Los personajes centrales son Oskar, un niño víctima de bullying (y cuando decimos bullying, hablamos de episodios bastante fuertes y violentos); y Eli, una “niña” que se muda al mismo edificio que Oskar junto a un hombre que parece ser su padre.

Oskar y Eli forjan una amistad basada en la soledad y la necesidad de contacto humano. Y así, el primero pronto descubre que Eli no es una niña de 12 años como él, sino una vampiro que necesita consumir sangre de manera constante. Let The Right One In es tan bella como horrorosa, es una de las novelas suecas m{as populares y aclamadas del nuevo milenio.

Lina Leandersson como Eli en ‘Let The Right One In’ de 2008 / Foto: IMdB

Está inspirada en la primera adaptación

En 2008, el cineasta Tomas Alfredson realizó la primera adaptación fílmica de Let The Right One In retomando los puntos más importantes de la novela como la relación de Eli y Oskar, así como la extraña presencia de Håkan, quien cuida a Eli y le busca sangre para que esta pueda beber.

Sin embargo, el director se tomó algunas libertades que potenciaron la historia y la explotaron a través de una cinta que en palabras del mismo director, buscó replicar una narrativa de películas mudas para que todo el escenario de Eli y Oskar sirviera como un reflejo de sus propias vidas trágicas.

La película se estrenó y se convirtió en una de las producciones más aclamadas de ese año entre la crítica y la audiencia en medio. Hemos de decir, además, que se estrenó el mismo año que la primera cinta de Twilight; es decir, la franquicia que abanderó el revival de los vampiros y los puso al centro de un fenómeno en la cultura pop.

Kare Hedebrant como Oskar en ‘Let The Right One In’ de 2008 / Foto: IMdB

¿Cuántas adaptaciones hay de la historia?

Como les contamos, Let The Right One In de 2008 fue la primera adaptación de la novela, y la más exitosa a nivel de críticas. Para que se den una idea, el gran John Carpenter dijo que esta película reinventó el género de los vampiros, el cual estaba apagado al inicio del nuevo milenio tras un boom de los 90 con cintas como Entrevista con el vampiro o Blade, por mencionar algunas.

Y ni qué decir de lo que pasó después con la franquicia de Twilight. Pero esa es otra historia. Dos años después de la cinta de Alfredson, Matt Reeves se armó el remake hollywoodense de Let The Right One In con el protagónico de Chloë Grace Moretz y Kodi Smit-McPhee.

Chloë Grace Moretz en la adaptación de Matt Reeves / Foto: Paramount Pictures

También se cambió el título por Let Me In. Aunque de hecho, se respetó el mismo título que en la traducción de la novela para Estados Unidos. Esta segunda película recibió críticas mixtas a partir de las grandes actuaciones, pero siempre con la sombra de la primera cinta que a la fecha sigue siendo un referente para el cine de vampiros.

En 2013, Jack Thorne realizó la adaptación para una obra de teatro que fue aclamada y bien recibida. Thorne, por si el nombre no les suena, fue responsable del guion de series como Shameless y Skins. Y unos años después también se hizo cargo de la obra de Harry Potter and the Cursed Child.

Y ahora, 18 años después de la publicación de la novela, dos películas y una obra, es que Showtime trabajó en una nueva adaptación que retoma el libro, pero sobre todo la esencia de la película. La serie cae en manos de Andrew Hinderaker, quien participó en la aplaudida Penny Dreadful.

Madison Taylor Baez y Demián Bichir en ‘Let The Right One In’ / Foto: Showtime

Let The Right One In

Let The Right One In tiene como protagonista a Mark, quien es padre de Eleanor. La serie arranca cuando ambos se mudan de nueva cuenta a la ciudad de Nueva York, y lo hacen a un departamento donde conocen a Naomi, una detective de homicidios, y su hijo Isaiah.

Isaiah sufre de bullying en la escuela, y espera que su padre de recupere de sus distintas adicciones. Pronto, Eleanor y este niño de 12 años, comienzan una relación de amistad que viene de dolor que implica vivir en un mundo que rechaza la autenticidad como si fuera una terrible enfermedad.

Isaiah es un niño que sólo quiere mostrarles a los demás sus trucos de magia. Mientras Eleanor es una niña vampiro. O mejor dicho, una chica de 22 años atrapada en el cuerpo de una de 12 a partir de que una criatura la mordió en el cuello y la convirtió en una vampiro.

Iam Foreman y Madison Taylor Baez / Foto: Showtime

Mark y Eleanor han recorrido varias partes del mundo en busca de dos cosas: al responsable de la maldición de Eli, y una cura para que esta pueda tener una vida normal donde no dependa de su padre, quien debe matar algunas personas para quitarles sangre y su hija la beba (evitando así que ataque personas por hambre y se convierta en un monstruo).

Hablamos de una serie de 10 episodios de una hora cada uno. Por lo que Hinderaker tuvo que crear otros personajes que acompañen a Mark, Eleanor e Isaiah, y lo hace con una historia que se adhiere representada por una hermana con dotes médicos que busca la cura para su hermano, quien también fue infectado como vampiro.

Eleanor en ‘Let The Right One In’ / Foto: Showtime

Demián Bichir y el elenco

El mexicano Demián Bichir toma el protagónico como Mark, y lo hace de manera espectacular al interpretar a un padre que hace cosas monstruosas para que su hija no se convierta en un monstruo. Eleanor es interpretada por Madison Taylor Baez, a quien recordamos por su participación en la serie de Selena de Netflix.

Taylor Baez también es sensacional que lleva una fuerte carga emocional al tratarse de una joven mujer de 22 años pero que luce como una niña 10 años menor. No tiene contacto con muchas personas, pues siempre representa un peligro la interacción. Y su trabajo es sensacional, sobre todo acompañando a Bichir e Ian Foreman, quien da vida a Isaiah.

Demián Bichir y Anika Noni Rose / Foto: Showtime

El resto del elenco también es interesante. Anika Noni Rose, una de las figuras más destacadas de Broadway, y a quien recordamos por prestar su voz para Tiana en La princesa y el sapo de Disney. Entre sus otros créditos está Dreamgirls con Beyoncé y Jennifer Hudson.

Otro de los nombres más destacados es el de Kevin Carroll (The Leftlovers) y Nick Stahl (Bully, Terminator), quien reaparece después de un largo periodo de ausencia. Grace Gummer, Željko Ivanek y Jacob Buster completan al elenco de Let The Right One In.

Elenco de la serie ‘Let The Right One In’ / Foto: Showtime

¿Cuándo y dónde se estrena?

Let The Right One In se presentó durante las actividades de la Comic-Con en Nueva York con todos los protagonistas. La serie llegó el 7 de octubre de Showtime en Estados Unidos, y comenzará a liberar un episodio cada semana. Sin embargo, el plan en México es distinto.

En México y algunos países de Latinoamérica, la serie llegará el 21 de octubre de 2022 a través del servicio de streaming de Paramount+. Ese día se estrena el primer episodio, y cada semana, se liberará uno nuevo.