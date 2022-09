Que alguien le haga una limpia a todos los que estuvieron involucrados en Don’t Worry Darling, ¿no creen? Y es que no lo decimos a la ligera, pues tanto los protagonistas como los que hicieron posible esta producción la han sufrido bastante. Pero más allá de la presunta bronca entre Florence Pugh y Olivia Wilde o el famoso “escupitajo” de Harry Styles a Chris Pine, ahora surgió una nueva polémica alrededor de esta película con otra de las actrices del elenco.

Como recordarán, este thriller psicológico lleno de drama llegó a las salas de cine de gran parte del mundo el pasado 22 de septiembre y a tenido toda clase de comentarios, tanto buenos como malos. Sin embargo, lo más curioso de todo este caso es que una de las críticas más densas vino por parte de KiKi Layne, quien interpretó a la mejor amiga de la protagonista, Margaret Watkins y que todo indica que no apareció lo suficiente en la pantalla, o al menos lo que le dijeron

Una vez más, una actriz de ‘Don’t Worry Darling’ se quejó de la película

Resulta que hace el pasado 25 de septiembre y para celebrar que después de mucha espera, Don’t Worry Darling por fin se estrenó en todo el planeta, Layne subió un post a sus redes sociales. En él, declaró que lo mejor de la cinta fue haber conocido a su compañero, el actor Ari’el Stachel –que da vida al esposo de Margaret–. Sin embargo, declaró que no todo resultó ser maravilloso, ya que eliminaron muchas escenas, momentos y minutos de ambos en la cinta… así como lo leyeron.

“Nos cortaron de la mayor parte de la película, pero prosperamos en la vida real“, dijo KiKi Layne sobre su participación en este proyecto. Por su parte, Stachel le respondió y escribió un mensaje para hacer sentir mejor a su compañera de elenco: “Mi amor. Eres una reina y tu talento brilla tanto. Tenía sed entonces y tengo sed ahora”. A continuación les dejamos la publicación de la actriz.

Hasta el momento de redactar esta nota, ni Olivia Wilde o algunas de las cabezas importantes detrás de Don’t Worry Darling no han opinado nada al respecto. Sin embargo, algunos reportes indican que Layne –conocida por sus papeles en If Beale Street Could Talk y The Old Guard– solamente aparece menos de 10 minutos de la película cuando estuvo involucrada en gran parte de la producción. Ni modo, parece que esta cinta seguirá dando de qué hablar y no por sus méritos cinematográficos…