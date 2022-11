Todos los cambios que se han implementado en Warner Bros. Discovery han sorprendido, para bien o para mal, a las audiencias y los creadores. Por ejemplo, está el nombramiento de James Gunn como presidente de DC (AQUÍ la noticia), y del otro lado, la cancelación de Batgirl.

También podemos mencionar la estancia de Ezra Miller en The Flash a pesar de los escándalos, la salida de algunas películas originales del catálogo de HBO Max como The Witches. O bien, el regreso de Henry Cavill como Superman (ACÁ la nota). Pero una de las cosas que se mantienen en el limbo, es el universo de Harry Potter creado por J.K. Rowling.

Hasta ahora, no se había mencionado nada respecto a qué seguirá con la franquicia fílmica de Animales fantásticos (Fantastic Beasts), ni qué tipo de relación tendría Warner Bros. Discovery con Rowling, quien ha estado en medio de varios escándalos y controversias por sus declaraciones.

Eddie Redmayne y Callum Turner en ‘Los secretos de Dumbledore’ / Foto: Warner Bros.

Harry Potter y J.K. Rowling

El pasado 3 de noviembre, Variety reveló las declaraciones de David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, sobre el potencial de hacer algo con Rowling para expandir la franquicia del Wizarding World. Esto, en parte, como respuesta al plan actual de apostarle a las franquicias…

Esto es extraño para los fans, pues Zaslav ha pasado el hacha a algunas posibilidades de franquicia. Pero lo que parece es querer meterle lana a sagas que ya existen y que han sido exitosas en el pasado. Por eso, mencionó a Superman y Batman, y posteriormente, al universo de Harry Potter.

Ciarán Hinds como Aberforth en ‘Las reliquias de la muerte Parte 2’ / Foto: Warner Bros.

“Si podemos hacer algo con J.K. (Rowling) sobre Harry Potter, lo haremos“, dijo. Desde luego, esto trajo una ola de críticas a partir de las posturas que la autora ha mostrado en los últimos años respecto a la comunidad trans. En un post en Twitter, cuestionó un artículo donde mencionaban a “personas menstruantes” en lugar de “mujeres”; esto para visibilizar a las mujeres trans.

Algunos miembros del elenco de Harry Potter como Emma Watson y Daniel Radcliffe, se opusieron a esta postura. Otros actores han tomado una posición neutral respecto a esto. Pero cada vez, y con mayor intensidad, es que la relación de Rowling con los fans de Harry Potter se rompe. AQUÍ el tema de su último libro.

J.K. Rowling / Foto: Getty Images

Animales fantásticos y las maldiciones a su alrededor

La última película de Harry Potter que se estrenó fue Las reliquias de la muerte: Parte 2 en 2011. Pero en 2016, regresó la magia de Hogwarts con la primera entrega de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, una precuela de Harry Potter ambientada en la década de los 20 y protagonizada por Eddie Redmayne. AQUÍ les dejamos un quiz.

La película no fue un éxito rotundo, o no como lo esperaban. Pero siguieron con los planes, y un par de años después, salió Los crímenes de Grindelwald con la presencia de Johnny Depp y la incursión de Jude Law para interpretar a Albus Dumbledore, uno de los personajes más queridos de la saga.

Imagen promocional de ‘Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’ / Foto: Warner Bros.

La recepción fue similar a la primera. Pero fue después de su estreno, que las controversias afectaron aún más a un franquicia que de por sí ya tambaleaba. Primero, el tema de Depp y las acusaciones de Amber Heard por violencia familiar. Esto hizo que el estudio solicitara la renuncia del actor para ya no participar en la tercera entrega que ya se tenía preparada.

Luego, el tema de Rowling y sus declaraciones contra la comunidad trans que no ayudaron en nada a que las expectativas con el filme aumentaran. Sin embargo, hubo luz al final del túnel con el anuncio de que Mads Mikkelsen, uno de los actores más destacados de los últimos años, tomaría el lugar de Grindelwald.

Mads Mikkelsen como Grindelwald en ‘The Secrets of Dumbledore’ / Foto: Warner Bros.

Pero ahí no paró la cosa. La actriz Katherine Waterson, que había dado vida a Tina, desapareció de los promocionales de la tercera entrega, dicen, por su rechazo a los comentarios de Rowling. Y luego, la estocada final: la continua controversia alrededor de Ezra Miller. AQUÍ un recuento.

Finalmente, en abril de este 2022, se estrenó la entrega de Los secretos de Dumbledore. La cinta es grandiosa, y en realidad, es la mejor de las tres producciones… pero no logró levantar en taquilla.

¿Tendremos más de Newt Scamander?

La cosa es que el futuro de Animales fantásticos, lamentablemente, entre las derrotas en taquilla y toda la controversia, es incierto. La cinta costó cerca de 200 millones de dólares, pero sólo recaudó 405 a nivel global… muy por debajo de sus dos predecesoras.

Esto complica la decisión de darle luz verde a las siguientes dos películas que formaban parte del plan inicial. Es decir, que la era llegar hasta la Segunda Guerra Mundial cuando Grindelwald finalmente es derrotado y llevado a Azkaban. Pero no hay certeza de eso, ya que la franquicia está “estancada”.

No la han cancelado, pero no hay planes acitivos para la cuarta película. El hecho de que Zaslav no haya mencionado ni el título de Animales fantásticos, es lo que ha detonado la creencia de que no continuarán con ella. Pero hemos de esperar a ver si dicen algo respecto a esto.