La maldición de Macbeth: ¿Qué relación tiene con lo ocurrido entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022?

Por siempre y para siempre, la ceremonia de los Oscar para este 2022 quedará eclipsada por el golpe que Will Smith le soltó a Chris Rock en el escenario del Dolby Theatre. Nadie habla de la historia que marcó CODA con su triunfo, de las muestras de apoyo a las categorías que fueron recortadas de la transmisión, del tercer Oscar en Dirección que se lleva una mujer en los más de 90 años de historia de la Academia, nada de eso. Todo se ha centrado en el altercado entre el ganador del Oscar y el comediante.

Will Smith ha dicho que la broma de Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith, lo rebasó al grado de golpearlo en plena transmisión en vivo y pedirle a gritos que no volviera a mencionar el nombre de su esposa. Rock dijo que no sabía de la condición médica de la mujer, pero todo se trató de una broma relacionada con una película. Entre si son peras o son manzanas, la gente cree que todo se trata de una maldición en la que interviene William Shakespeare, la obra de Macbeth y una terrible maldición que azota a quien se atreva a pronunciar el nombre de una de las tragedias más conocidas.

La tragedia de Macbeth

La tragedia de Macbeth es una de las obras más conocidas en el mundo de la literatura y el teatro. Se cree que la primera vez que la llevaron a escena, fue en 1606 para presentar las consecuencias desastrosas de la ambición y el poder en niveles políticos y personales. Lord Macbeth es uno de los hombres de mayor confianza del rey Duncan de Escocia. Un día, tres brujas se le aparecen y le dicen que se convertirá, con el tiempo, en el rey de Escocia.

Sin haber ansiado antes el trono, con esta premonición, Macbeth comienza a imaginarse los posibles escenarios en los que llegaría al poder, y con ayuda de su esposa, es que traman la manera de hacerlo realidad. Pero todo esto, lo hace dudando: si las tres brujas no hubieran dicho nada, ¿habría tramado la manera de llegar el poder? Todo termina para Macbeth de la manera más trágica, llevándose consigo a varias víctimas que lucharon a su lado o en contra.

La maldición de Macbeth

Sin embargo, las verdaderas tragedias se han dado en la realidad, desatando una leyenda de que mencionar el nombre de “Macbeth” dentro de un teatro, trae malas cosas que pueden llegar hasta la muerte. Todo empezó en 1606 con la primera puesta en escena. El actor que interpretaría a Lady Macbeth (recuerden que en esa época las mujeres no podían actuar), murió sin razones aparentes antes de salir al escenario, por lo que él mismo Shakespeare tuvo que interpretarla.

En el siglo XVII, en Ámsterdam, el actor que interpretaba al rey Duncan de Escocia, murió en el escenario cuando una daga de verdad le fue clavada. Confundieron una daga de verdad con el prop, y el actor murió durante la producción frente al público. En otros años, hubo altercados entre el público antes o durante la obra como cuando en 1849, en Nueva York en el Astor Place Opera House, murieron 22 personas tras una pelea entre los fans del actor William Charles Macready y Edwin Forrest.

La tragedia más conocida es la que se dio en 1947 cuando el actor Harold Norman murió en el escenario cuando la batalla que se da entre las dos partes, se puso muy “realista”, terminando con la vida del actor (algunos dicen que el fantasma del actor ronda el Coliseum de Oldham en Greater Manchester mencionando el nombre de “Macbeth” entre las sombras).

Esto ha hecho que los actores y actrices, en cualquier teatro en el mundo, eviten mencionar “Macbeth”, y en su lugar se refieren a la obra y el personaje como “The Bard’s Play” o “The Scottish Play”. Las únicas ocaciones en las que pueden mencionar “Macbeth” es cuando están en un ensayo o fuera de un teatro. De otra manera, está estrictamente prohibido hacerlo… o de lo contrario, es atenerse a las consecuencias fatales que suele producir.

Chris Rock, víctima de Shakespeare

¿Y esto qué tiene que ver con Chris Rock y Will Smith? La ceremonia de los Oscar se llevó a cabo en el Dolby Theatre, por lo que mencionar el nombre de Macbeth podría ser peligroso de acuerdo a la leyenda de la maldición. Rock subió al escenario para anunciar al ganador de Mejor Documental. Pero antes, hizo algunos comentarios, incluido uno haciendo referencia a Denzel Washington, actor nominado al Oscar por su protagónico en la adaptación de Joel Coen de The Tragedy of Macbeth.

El comediante dijo, “Denzel! Macbeth! Loved it!”. Y luego, tuvo la brillante idea de burlarse de la alopecia de Jada haciendo referencia a la secuela de G.I. Jane, película original de 1997 con Demi Moore (aquí, la actriz de rapa completamente). Lo que siguió ya es historia conocida: Will subió al escenario, y mientras Chris reía pensando que el actor haría una broma o algo, recibió una cachetada en la cara, quedando perplejo.