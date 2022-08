'Dark Sister': Este es el origen de la espada de Daemon Targaryen en 'House of the Dragon'

La noche del domingo 21 de agosto fue muy especial para los fans del mundo de ‘Game of Thrones’, pues finalmente pudimos presenciar el primer episodio de ‘House of the Dragon’, el esperado spin-off de la serie basada en los libros de George R.R. Martin que sinceramente no decepcionó a nadie.

Fuego, dragones, sangre, traiciones, tragedias y el comienzo de la lucha por el ansiado ‘Trono de Hierro’ en la dinastía de la Casa Targaryen, fueron algunas de las cosas que pudimos ver en este capítulo que ya nos presentó varios personajes interesantes.

Foto: HBO

Daemon Targaryen es uno de los personajes principales en ‘House of the Dragon’

Uno de ellos, sin duda, es Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys I Targaryen, quien busca a toda costa quedarse con el trono. Algo que al principio parece fácil ya que el rey no tiene un heredero directo y eso lo lleva a ser el candidato más fuerte a ocupar su lugar.

Esto divide opiniones rápidamente, pues al ser un sujeto con unos modos bastante violentos algunos lo ven como un tipo sin escrúpulos. Sin embargo, también hay otros que lo ven como un sujeto que llegaría a ser un buen rey (cosa que por ahora no parece vaya a suceder).

Matt Smith como Daemon Targaryen, padre de Viserys II, en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO Max

Una de las cosas por las que destacada es por poseer la espada ‘Dark Sister’

Además de su parentezco con el rey, Daemon es conocido por ser el jinete del dragón Caraxes y por poseer la icónica y legendaria espada ‘Dark Sister‘, la cual ha pasado por diversas generaciones de la casa Targaryen y que es conocida por ser un arma ligera, pero poderosa.

La ‘Dark Sister’ es una espada hecha con acero de Valyria, uno de los elementos más poderosos y raros de encontrar luego de que la ciudad de Valyria fuera destruída durante el evento conocido como The Doom, donde una erupción volcánica acabó con esta ciudad ubicada en el continente de Essos.

‘The Doom’, el evento que terminó con toda la vida en Valyria. Foto vía: Game of Thrones Wiki

Un arma que perteneció a Visenya Targaryen, esposa del ‘conquistador de los 7 reinos’

La estructura de la espada está hecha para ser empuñada por una mujer y eso es gracias a que el arma se diseñó para Visenya Targaryen, hermana y esposa de Aegon I Targaryen, quien incluso la ocupó para defenderse y pelear en la guerra de conquista de los seis reinos.

La espada ‘Dark Sister’ no es la única espada de acero de Valyria que existe, pues tiene una “hermana” llamada ‘Blackfyre’. Este nombre es importante, pues de acuerdo con la historia ‘Dark Sister’ fue heredada a Maegor I, hijo de Visenya, quien después reemplaza dicha espada por la ‘Blackfyre’.

La famosa espada ‘Dark Sister’ de la familia Targaryen. Foto: HBO

Y de la que escuchamos antes en las primeras temporadas de ‘Game of Thrones’

A la ‘Dark Sister’ la resguardaron en Dragonstone y ahí la robó Alyssa Velaryon (viuda de Aenys Targaryen). Ella se la entregó a su hijo, Jaehaerys Targaryen, quien posteriormente le heredó la espada a su segundo hijo Baelon Targaryen, padre de Daemon.

Tras la muerte de su padre, Daemon Targaryen obtuvo la ahora conocida espada de la que incluso escuchamos hablar en el séptimo capítulo de la segunda temporada de ‘Game of Thrones’, cuando Arya Stark interrumpe a Tywin Lannister que recuerda las hazañas de Aegon Targaryen.

Arya Stark es quien menciona a la ‘Dark Sister’ y su relación con los Targaryen

La pequeña de los Starks le recuerda a Tywin que Aegon Targaryen logró muchas cosas gracias a sus hermanas. En especial de Visenya Targaryen, a quien describe como una gran guerrera. “Tenía una espada de acero valyrio a la que llamaba Dark Sister”, afirma.

Lo último que se supo de la espada ‘Dark Sister’ fue que terminó en manos de Brynden Rivers, el hijo bastardo de Aegon IV Targaryen a quien desterraron al otro lado del muro. Desde entonces se perdió rastro de la espada, aunque se dice que la serie basada en Jon Snow podría dar respuesta a esa incógnita.

Jon Snow con su espada ‘Garra’, en Game of Thrones. Foto: HBO

Y es que las teorías apuntan a que ‘Garra’, la espada con la que Jon Snow se defendió en varias ocasiones y que era de la casa Mormont, en realidad podría ser la ‘Dark Sister’, ya que la espada también está hecha de acero de Valyria. ¿Será?