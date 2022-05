Si una película supera las expectativas de la taquilla, ¿podemos empezar a hablar de la recuperación del cine tras la pandemia? La respuesta es un “no” rotundo. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es sobre el interés de la gente… y para bien o para mal, es el cine de superhéroes. Y en este 2022, ese lugar lo ocupa Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

No lo decimos nosotros, sino que los números en la taquilla lo respaldan. De acuerdo con las cifras, la secuela de Doctor Strange protagonizada por Benedict Cumberbatch es la película más taquillera en lo que va del año al recaudar en su primer fin de semana, un total de 450 millones de dólares en todo el mundo.

La taquilla de Doctor Strange

El total de la taquilla de Doctor Strange in the Multivese of Madness es impresionante, pues sólo en Estados Unidos sumó unos 185 millones de dólares. Esos más de 450 millones, en realidad, se lograron sin haberse estrenado en China (el mercado más grande en todo el mundo), Rusia o Ucrania.

Y eso no es lo más impresionante. Las expectativas con esta segunda parte de Doctor Strange eran más altas de las que creíamos. Para que se den una idea, Doctor Strange in the Multivese of Madness recaudó 90 millones de dólares el pasado viernes 6 de mayo. En 2016, Doctor Strange recaudó en su primer viernes unos 85 millones de dólares.

Xochitl Gomez como America Chavez en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ / Foto: Marvel Studios

Pero las expectativas indican que entre las próximas semanas, superará los más de mil millones de dólares en taquilla. Sólo Spider-Man: No Way Home ha superado esta línea, recaudando desde su primer fin de semana 260 millones de dólares (EUA), convirtiéndose en la cinta más taquillera de la pandemia.

Otra película que nos muestra el lugar que ocupa el cine de superhéroes es The Batman, la cual reunió en su primer fin un total de 134 millones de dólares, la segunda película más taquillera de este 2022. Otras películas que han recaudado bien pero no tanto como Doctor Strange, es Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Eternals.

Christine Palmer, Doctor Strange y America Chavez en ‘In The Multiverse of Madness’ / Foto: Marvel Studios

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness trae de regreso a Stephen Strange, quien protege el santuario de Nueva York. Un día, el protagonista se enfrenta a una criatura salida de otra realidad dentro del multiverso para descubrir que está detrás de una adolescente que tiene la capacidad de viajar entre universos al abrir portales en forma de estrella.

Su nombre es America Chavez (AQUÍ les contamos más de este personaje), y está interpretado por Xochitl Gomez. Así que Strange, junto a Wong (ahora como el Hechicero Supremo), deben cuidar a America y descubrir quién está detrás del plan de robarle sus poderes.

Es así como volvemos a ver a Wanda, ahora como la Bruja Escarlata tras los eventos de WandaVision, y a Christine Palmer, el interés amoroso de Stephen Strange. La película nos trae de nueva cuenta a Cumberbatch junto a Gomez, Benedict Wong, Elizabeth Olsen y Rachel McAdams.

Christine Palmer, Doctor Strange y America Chavez en ‘In The Multiverse of Madness’ / Foto: Marvel Studios