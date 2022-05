Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una de las películas más esperadas dentro del MCU para este 2022 porque varias razones (ACÁ una guía de lo que deben ver antes). Primero, porque marca el regreso del director Sam Raimi al cine de superhéores después de su trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire.

En segundo lugar porque volveremos a ver a Stephen Strange (interpretado por Benedict Cumberbatch) junto a un elenco emocionante que integra Wanda Maximoff, Christine Palmer, Wong, Mordo y Charles Xavier. Y tercero, esta segunda entrega también es la presentación de nuevos rostros como el de Xochitl Gomez para dar vida a America Chavez.

La presencia de este nuevo personaje es más importante de lo que parece no sólo en términos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sino también para la Fase 4 del MCU y el fututo de la franquicia. Así que por acá les contamos más sobre America Chavez y su presencia en esta cinta.

Póster de America Chavez en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ / Foto: Marvel Studios

¿Quién es America Chavez?

La primera vez que escuchamos el nombre de America Chavez fue en 2011 cuando apareció en el primer número de VENGEANCE bajo la creación de Joe Casey y Nick Dragotta. En esta entrega, formó parte de una Teen Brigade junto a otros personajes (esta fue la tercera versión de este equipo compuesto por jóvenes).

Fue hasta 2017 que obtuvo su propia publicación en la serie titulada AMERICA de Gabby Rivera y Joe Quinones. America Chavez es una chica de raíces puertorriqueñas que creció en una dimensión conocida como Utopian Parallel (nacida en Planeta Fuertona). Sus mamás murieron al intentar salvar su mundo de una amenaza (sí, America creció con dos mamás llamadas Amalia and Elena Chavez).

Su poder (a veces más una maldición) es que puede abrir portales (de un sólo golpe) a otras dimensiones, por lo que es un personaje que entiende el concepto del multiverso mejor que nadie. Tras la tragedia de perder a su familia, America, con tan sólo 6 años, abrió un portar y llegó a la ciudad de Nueva York donde creció con la familia Santana. Para honrar la memoria de sus madres, decidió convertirse en una heroína concoida como Miss America.

Portada del primer cómic de ‘AMERICA’ / Foto: Marvel Comics

¿Cuáles son sus poderes?

Como les platicábamos, America Chavez tiene la capacidad de abrir portales para moverse entre distintas dimensiones. Un detalle interesante es que estos portales se abren con forma de estrella. Del lugar de donde viene una de sus madres, conocido como Planeta Fuertona, a las personas que pueden hacer esto se les conocen como Starlings.

Otro poder que tiene America es que es súper fuerte, es veloz y también puede volar (esto último es para que se pueda mover entre distintas dimensiones). Esta es la razón por la que aparece en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (AQUÍ el tráiler), y de hecho, su aparición se da cuando llega a Nueva York perseguida por un monstruo de otra realidad.

Personaje de America Chavez en los cómics / Foto: Marvel Comics

¿Quién la interpreta en Doctor Strange?

La actriz que dará vida a America Chavez en Doctor Strange in the Multiverse of Madness es Xochitl Gomez, una actriz estadounidense de ascendencia mexicana. Esta versión del personaje es distinta a la de los cómics en algunos aspectos como la edad.

Xochitl tenía 14 años al momento de filmar la cinta, y es la edad que mantiene en la historia. Esto la convierte en la versión más joven que hemos visto del personaje y por lo tanto, no mostrarán algunos aspectos importantes que se han visto en el cómic como su sexualidad. America es bisexual, y en una de las entregas, tiene una relación romántica con Kate Bishop, por ejemplo.

Pero también está el aspecto de sus raíces latinas. Como les contábamos, en los cómics, America es de origen puertorriqueño, pero para la cinta, se mantienen las raíces mexicanas de la actriz.

Xochitl Gomez como America Chavez en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ / Foto: Marvel Studios

Esto trajo algunas críticas hacia la película y la misma Xochitl, pues algunos apelaron a que no se respetó el origen del personaje mientras otros señalaron que America es u personaje de tez oscura en los cómics mientras la actriz que le da vida es blanca.

Xochitl Gomez ha aparecido en algunas series como Raven’s Home y Gentefied. Pero fue hasta 2020 que alcanzó la fama con el personaje de Dawn Schaefer en la primera temporada de The Baby-Sitters Club de Netflix. Tuvo que salir de la segunda entrega por conflictos de agenda por Doctor Strange.

Christine Palmer, Doctor Strange y America Chavez en ‘In The Multiverse of Madness’ / Foto: Marvel Studios

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la segunda entrega enfocada en este personaje, y además, inaugura la continuidad del MCU para este 2022 (sin contar a Morbius que forma parte del catálogo de Sony) con varias cintas que le seguirán como Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever.

Esto, también, sin considerar las producciones en exclusiva para Disney+ que se han estrando o se tienen planeado su estreno para el resto del año como Moon Knight, She Hulk y Ms. Marvel.