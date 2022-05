Esta semana se estrena Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la segunda entrega de este personaje protagonizada por Benedict Cumberbatch junto a Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata, Benedict Wong como Wong, Rachel McAdams como Christine Palmer y Xochitl Gomez como America Chavez. AQUÍ el primer tráiler.

Se trata de la primera producción del MCU para este 2022 (fuera de Sony con Morbius) que dará paso a cintas como Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever. Pero no sólo destaca por esto, sino porque también marca el regreso de grandes personajes de Marvel que hemos visto en otras franquicias como Patrick Stewart, quien vuelve como Charles Xavier, o bien, algunas sorpresas que todos esperan entre personajes.

Así que para estar listos para este enorme estreno, por acá nos armamos una breve guía de los que pueden/deben ver antes de entrarle de lleno a Doctor Strange in the Multiverse of Madness entre películas y series (específicamente algunos episodios).

Imagen de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ / Foto: Marvel Studios

Avengers: Age of Ultron

2015 – Disney+

Avengers: Age of Ultron fue la segunda cinta que reunió a los personajes principales del MCU en una sola producción, pero también sirvió como presentación para el personaje de Wanda Maximoff junto a su hermano Pietro, dos huérfanos de Sokovia que buscan eliminar a los Avengers.

¿La razón? Sus padres murieron durante un ataque en donde las armas que se utilizaron eran de Industrias Stark, por lo que buscan destruir al grupo, dirigiéndose, específicamente, hacia Tony Stark. Los dos hermanos tienen poderes, pero es Wanda la más poderosa al ser una bruja cuyos poderes provienen de la Gema de la Mente.

Age of Ultron funciona, de esta manera, como una historia con el origen de quien se convierte en la Burja Escarlata (y por lo tanto, en una de las producciones que se deben revisar antes de entrarle a la segunda entrega de Doctor Strange). Wanda no sólo es una de las vengadoras más poderosas, sino que toma partida en la dinámica que moldeará la Fase 4 del MCU: el multiverso.

Doctor Strange

2016 – Disney+

La primera entrega de Doctor Strange como referencia para la segunda parte titulada In the Multiverse of Madness, es bastante obvia. Pero en este caso, se deben mencionar las razones por las cuales es importante volver a verla para tener frescos algunos puntos que serán determinantes en el tema del multiverso y sus posibilidades.

La cinta de 2016 no sólo sirvió para presentarnos a Benedict Cumberabtch como Stephen Strange junto a personajes como la Sorcerer Supreme (Tilda Swinton), Wong (Benedict Wong) o Mordo (Chiwetel Ejiofor); sino que también dio paso para entender la existencia de distintas realidades/universos que se controlan con el equilibrio de las Gemas, incluida la del Tiempo (la que resguarda Strange).

Si se rompe el balance al desafiar las leyes de la naturaleza, entonces se crean ramificaciones que alterarán la realidad y todo será un caos. Strange y los maestros como Wong se encargan de cuidar los santuarios que mantienen el equilibrio en el universo. Y esto será determinante para la próxima película de Doctor Strange.

Avengers: Infinity War y Endgame

2018 / 2019 – Disney+

Avengers: Infinity War sirve para entender la relación romántica que mantuvieron Wanda y Vision. Por lo que (esperando que no sea un spoiler para nadie a estas alturas del partido) también nos damos una idea del sufrimiento que Wanda atraviesa cuando Vision muere dos veces: primero en sus manos cuando él le pide que destruya la Gema de la Mente para evitar que Thanos la tome; y en segundo lugar cuando Thanos revierte el tiempo y la toma a la fuerza.

También vemos la dinámica (lucha de egos, en realidad) entre Tony Stark y Doctor Strange. Pero más allá de eso, representa la primera vez que vemos a Strange como el Sorcerer Supreme encargado de cuidar su realidad a cualquier costo; es decir, rompiendo algunas de las reglas como cuando se asoma al futuro para ver las posibilidades que tienen contra Thanos.

Doctor Strange, Tony Stark, Bruce Banner y Wong en ‘Infinity War’ / Foto: Marvel

En cuanto a Avengers: Endgame, sabemos que los vengadores que quedaron logran reunir las Gemas. Y Hulk, con un nuevo guantelete, truena los dedos y regresa a la mitad de los seres vivos que murieron tras el éxito de Thanos.

Entre ellas está Wanda, quien enfrenta a Thanos y casi lo destruye (todo termina cuando Thanos pide una lluvia de fuego que afecta, incluso, a sus tropas). También vuelven a interactuar Tony y Strange, y este último le dice que sólo hay una oportunidad de triunfar entre más de 14 millones de posibilidades.

WandaVision (episodios 6, 8 y 9)

2021 – Disney+

Lo mejor sería ver los nueve episodios completos de WandaVision, la primera serie del MCU exclusiva para Disney+. Y esto no sólo para entender la presencia de Wanda/Bruja Escarlata y el nivel que han adquirido sus poderes. Sino también para entender algunos conceptos básicos de la magia que ella practica y que interviene en el multiverso.

Pero si el tiempo lo impide y no se pueden chutar toda la serie, entonces lo ideal es ver unos cuantos episodios que son clave para agarrar la onda de lo que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Se trata de los episodios 8 y 9.

Wanda y Agatha en ‘WandaVision’ / Foto: Disney+

El octavo, titulado “Previously On”, nos muestra la verdadera cara de Agatha, una bruja poderosa que quiere saber cómo es que Wanda (sin previo conocimiento en brujería), logró hacer lo de Westivew: controlar la mente de las personas, crear ilusiones simultáneas y demás. Es aquí también que entendemos el pasado de Wanda y la razón por la cual adquirió esos poderes (tras un experimento de Hydra).

Pero lo más importante, es que entendemos el funcionamiento de la magia que utiliza a través de runas o hechizos rúnicos. Esto es muy importante en la forma en la que se construye el multiverso en Doctor Strange y el porqué están alteradas las realidades en las que conocemos al personaje de America Chavez.

Para el episodio final, “The Series Finale”, es que explota todo el potencial de Wanda hasta convertirse en la Bruja Escarlata. Cuando decide terminar con todo el asunto de Westview, y dejar ir a Vision junto a sus hijos, es que comprendemos lo poderosa que es y cómo su presencia afectará la línea del multiverso en el futuro del MCU.

What If…? (episodios 4, 8 y 9)

2021 – Disney+

What If…? es una serie animada del MCU que sorprendió a propios y extraños no sólo por su gran trabajo en animación, sino las historias que contaba donde abría las posibilidades de distintos universos y realidades que alteraban los eventos de las películas. La serie arranca con Peggy Carter, por ejemplo, como Capitana Carter (Steve nunca toma el suero que lo convierte en Captain America).

En otras palabras, explora el multiverso. Así que ver algunos episodios sirve para llegar mejor preparados para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, empezando con el cuarto episodio titulado “Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?”.

Aquí, Strange es un reconocido doctor que en lugar de tener un accidente donde se lastima las manos, pierde a Christine (interpretada en las cintas por Rachel McAdams). Por lo que Strange constantemente vuelve al pasado para intentar cambiar las cosas y evitar que muera.

Dr. Strange y Strange Supreme en “What If…?” / Foto: Marvel Studios

Cuando no obtiene resultados, Strange acude a las partes más oscuras en donde es poseído por una bestia en donde se revela que hay dos Stephen Strange en el mismo universo creados por the Ancient One. Así es como conocemos a Strange Supreme, a quien veremos en la cinta de este 2022.

Otros episodios que deben ver es el 8 y el 9 titulados “Ultron Won?” y “The Watcher Broke His Oath?” . Por acá, Ultron logra conquistar su realidad, quedándose solo en el universo (Black Widow es la única humana que queda) alcanzando un nivel de consciencia que le permite ver que hay otras realidades en algo llamado el multiverso. Combate a The Watcher, y lo vence, convirtiéndose en el único que puede ver todos los universos.

Así es como Doctor Strange decide ayudar a The Watcher al reunir a Los Guardianes del Multiverso: Capitana Carter, T’Challa, Killmonger, Thor y Gamora. Juntos enfrentan a Ultrón para evitar que este altere todos los universos.

Spider-Man: No Way Home

2021

Esta fue la última cinta del MCU que se estrenó en 2021 y marca el cierre de la trilogía Homecoming protagonizada por Tom Holland como Spider-Man / Peter Parker. También representó la última aparición de Doctor Strange antes del estreno de In the Multiverse of Madness.

Pero sirve como referencia más allá de los aspectos mencionados. Spider-Man: No Way Home es la entrada en grande del concepto del multiverso y las posibilidades visuales y narrativas que trae consigo. Como sabemos, todo mundo sabe que Peter Parker es Spider-Man, por lo que su vida y la de sus seres queridos, es un caso frente al acoso de la prensa y en redes.

Imagen de ‘Spider-Man: No Way Home’ / Foto: Sony Pictures

Desesperado, Peter va con Doctor Strange y le pide ayuda para que el mundo olvide que él es Spider-Man. Pero el hechizo sale mal y se abren portales que an paso a otros universos, aquellos en donde hay otros Spider-Man (los dos interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maguire) y villanos como el Duende Verde, Doctor Octopus, Electro y más.

Tras establecer el orden y ayudar a los universos (en parte, todo el mundo debe olvidar quién es Peter Parker), Doctor Strange debe enfrentar las consecuencias de haber roto el equilibrio, las cuales serán vistas en la segunda entrega de Doctor Strange.