Nicole Kidman se ha apuntado muy buenos proyectos en los últimos años. Nomás para darnos una idea, tuvo participación en The Northman y un protagónico aplaudido en Being the Ricardos, solo por mencionar algunas un par de cosas.

Y cómo recordarán algunos, la australiana ahora se prepara entrarle a una nueva película llamada Holland, Michigan anunciada a mediados del 2022 por parte de Amazon Studios. Pues bien, hay más detalles de la producción y como ya lo leyeron en el título, uno de los mexicanos más reconocidos de Hollywood está dentro de la historia.

Gael García en Cannes 2019 / Foto: Getty Images

Gael García Bernal se une a la próxima película de Nicole Kidman; esta es la trama

De acuerdo con lo que informa The Hollywood Reporter, Gael García Bernal se une al elenco de Holland, Michigan. No se ha revelado cuál será el papel del mexicano en esta producción, que Nicole Kidman produce y protagoniza.

Sin embargo, sí tenemos una idea de por dónde va la historia. Según una sinopsis oficial, la trama se enfoca en los misterios que acechan debajo de una ciudad en el Medio Oeste. Y además, las primeras impresiones del guión –escrito por Andrew Sodroski– la describen como un ‘thriller al estilo de Alfred Hitchcock’. Interesante, ¿no?

Nicole Kidman como la reina Gudrún en ‘The Northman’ / Foto: Credit: Aiden Monaghan / © 2021 Focus Features, LLC

Por ahora, no hay más elenco confirmado más allá de Nicole Kidman y Gael García, pero andaremos atentos a próximos anuncios sobre Holland, Michigan, que tendrá como directora a Mimi Cave (conocida por la película Fresh que se estrenó en Hulu el año pasado).

García Bernal, además, concreta así otra colaboración con Amazon Studios. Como recordarán, el actor recientemente protagonizó la película Cassandro basada en el luchador mexicoamericano, la cual tuvo su estreno recientemente en el Festival de Cine de Sundance, con una muy buena recepción de la crítica.

Esta última película llegará pronto a Amazon Prime Video, pero no se ha revelado la fecha de su estreno en la plataforma. También andaremos atentos a ese dato para actualizarles la info.

El director Roger Ross Williams, Cassandro y Gael García en Sundance. Foto: Getty