Después de años de espera, sobre todo luego del final de Game of Thrones, tuvimos chance de volver a este universo creado por George R. R. Martin con House of the Dragon. Sin embargo, lo bueno no dura para siempre y eso nos queda muy claro porque tras varios episodios intensos y espectaculares, la primera temporada de esta serie llega a su fin, no sin antes dejarnos una polémica.

Desde que se estrenaron los primeros capítulos, surgió una controversia entre los fans –sobre todo de los libros– por Steve Toussaint, el actor que da vida a Lord Corlys Velaryon y que estuvo en la mira luego de que muchos seguidores de la serie lo señalaran como un caso de “inclusión forzada” en la producción por ser afrodescendiente y se quejaran porque no iba con el personaje descrito en el libro Fire & Blood (a pesar de que jamás se habla de su color de piel). En pocas palabras, muchos dejaron ver su racismo (POR ACÁ les contamos más sobre este tema).

Matt Smith como Daemon Targaryen en 'House of the Dragon'

Las palabras de la productora y directora de ‘House of the Dragon’ sobre Daemon Targaryen

Sin embargo, una vez más tenemos una polémica que surgió de House of the Dragon que apareció por los comentarios que hicieron dos de las personas involucradas en la serie sobre Daemon Targaryen. Resulta que hace algunos días, la productora ejecutiva y escritora, Sarah Hess y la directora, Clare Kilner platicaron con The Hollywood Reporter de muchas cosas, entre ellas del crush que el fandom se carga con el personaje interpretado por Matt Smith:

“Daemon se ha convertido en una especie de novio para todos en internet, y me desconcierta. No es que Matt no sea increíblemente carismático, además de interpretar maravillosamente al personaje; pero Daemon por sí mismo es… ¡Yo no quisiera que fuera mi novio!. Estoy asombrada por cómo en las redes todos lo llaman “Oh, daddy” y yo sólo pienso: ¿en serio? ¿En qué forma ha sido una buena pareja, padre o hermano?”. Declaró Heiss sobre Daemon Targaryen

Más adelante, Kilner mencionó que entiende por qué el público se enamoró de Daemon Targaryen, además le gusta que “la gene se involucre con los personajes” pues “es parte de la diversión”.

“No me sorprende la reacción. Matt lo da todo en sus actuaciones y tiene esa sonrisa, ya sabes ¡No se puede evitar! Es carismático y la gente ama a un chico malo. Pero concuerdo con Sara, no creo que sea un buen padre o un buen hermano en realidad”. Dijo Kilner al respecto

Pero quizá lo que sacó de onda al fandom de House of the Dragon fue lo último que dijo Sarah Hess, quien dejó muy claro que los fans podrían cambiar de opinión sobre Daemon Targaryen con el último episodio de la primera temporada

“Veremos un lado muy diferente de él. Y justo ahora estamos escribiendo la segunda temporada y descifrando cuál es la naturaleza de su relación con Rhaenyra. Porque hay muchas interpretaciones que se pueden tomar de los libros de George RR Martin sobre el tema”.

La princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen en 'House of the Dragon'

Al fandom de la serie no le gustaron los comentarios de Hess y Kilner

Por supuesto que las palabras de ambas showrunners de House of the Dragon– sobre todo las de Sarah Hess– hicieron eco entre los fans de la serie, pues aquellos a los que les quedó el saco andan pidiendo que la retiren como escritora de la segunda temporada e incluso hay quienes dicen que si ella sigue en la producción dejarán de ver todo lo que tenga qué ver con el universo de George R. R. Martin en la pantalla chica. Con decirles que hasta armaron un Change.org… sí, no es broma.

Sin embargo, parece que como lo que sucedió con Lord Corlys Velaryn, el caso de Daemon Targaryen demuestra una vez más la intolerancia que algunas personas pueden tener cuando tocan a sus personajes favoritos, porque ya de plano pedir que la corran por dar su opinión sobre este tema está medio heavy, ¿no creen? Acá les dejamos algunas reacciones para que chequen de lo que hablamos.

