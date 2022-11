Es muy probable que el rostro de Jeremy Strong se les haga más conocido por el papel de Kendall en esa genial serie que es Succession. Tremendo papel. Pero antes de ganar la fama mundial haciendo al ambicioso hijo de Logan Roy en la serie de HBO, el actor tuvo la oportunidad de hacer al Capitán América hace varios años ya.

Bueno, no como tal al supersoldado del MCU que todos conocemos en la interpretación de Chris Evans… En una reciente entrevista con el medio británico The Times, Jeremy reveló que en su momento le ofrecieron hacer el doble de cuerpo de Steve Rogers, en su versión nada musculosa antes de que convertirse en el “primer vengador”.

Jeremy Strong como Kendall Roy en ”Succession’ / Foto: HBO

Jeremy Strong casi se convierte en el doble de cuerpo del Capitán América

Recordemos un poco de la primera película del Capitán América… Aquella cinta nos presentaba a Steve Rogers en su historia de origen y cómo fue que se convirtió en el afamado héroe patriótico de Estados Unidos. Lo que llamó bastante la atención de esa entrega, fue el proceso de CGI que la producción armó para montar la cara de Chris Evans (conocido por su físico fornido) en el cuerpo de un doble evidentemente menos corpulento.

Escena del Dr. Erskine con Steve Rogers en ‘Capitán América: El primer vengador’. Foto: Marvel Studios.

Aquel doble de aspecto más delgado era el actor Leander Deeny, quien curiosamente tiene otra aparición en la cinta como un cantinero. Sin embargo, el papel del Steve Rodgers flaquito (refiriéndonos al doble de cuerpo) estuvo a punto de recaer en el ya mencionado Jeremy Strong.

“Me dijeron que había una película top-secret sobre el Capitán América… Necesitaban a alguien que interpretara el cuerpo joven del Capitán América, antes de que se convierta en un superhéroe. Dijeron que necesitaban un actor transformacional y que usarían CGI para poner la cara y la voz del actor real sobre la mía“, contó Jeremy Strong recientemente a The Times UK. Y aunque no tomó la oportunidad finalmente, la ahora estrella de Succession menciona que se vio tentado a hacerlo:

“Estaba arruinado… necesitaba dinero. Lo consideré. Pero esa es mi historia en Los Ángeles. Simplemente nunca me iba a pasar aquí. No parecía que lo que tenía para ofrecer fuera valorado… Y al día siguiente volví a Nueva York e hice una obra de teatro sobre un veterano de Afganistán en silla de ruedas durante el apagón del 2003 en NY”.

Vaya historia, ¿no lo creen? Ahora, Strong es una superestrella de la televisión gracias a Succession (AQUÍ el primer avance la 4ta temporada), además de que lo veremos en Armaggedon Time en otro papel dramático que luce interesante.

Jeremy Strong como Kendall Roy en la 3ra temporada de ‘Succession’. Foto: HBO.