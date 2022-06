Después de darle muchas vueltas al asunto, llegamos a la conclusión de que un gran maestro Jedi podría destruir cualquier amenaza del Upside Down. Las cosas saldrían de maravilla si, por ejemplo, Obi-Wan Kenobi enfrentara a Vecna de Stranger Things… sin duda, lo derrotaría en menos de 5 minutos.

Ojalá las cosas fueran tan sencillas. Pero no. Obi-Wan Kenobi y los personajes de Stranger Things viven en distintos universos; es más, viven en distintas plataformas de streaming que el pasado fin de semana (el del cierre de mayo), se enfrentaron al estrenar dos de sus producciones más esperadas al mismo tiempo.

Ya tendrán una idea. Disney+ liberó los primeros dos episodios de Obi-Wan Kenobi y Netflix le dio salida a la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. Y parece que a pesar de la guerra del streaming, ambos títulos conservaeron a su público y rompieron récords en sus respectivos hogares. Acá les contamos cómo se puso la cosa.

Foto: Especial

Obi-Wan Kenobi

Parece que fue ayer (en 2019) cuando Ewan McGregor se presentó en la D23 junto a Kathleen Kennedy para anunciar que estaría de regreso como el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi para una serie en exclusiva en Disney+. Más de dos años después, la producción ya está disponible en la plataforma (con sus dos primeros episodios) y ha roto todos los récords.

De acuerdo con Disney+, Obi-Wan Kenobi es la serie más vista en la historia de la plataforma (AQUÍ las referencias fílmicas). Es decir, no sólo de producciones de Star Wars (que incluyen The Mandalorian, The Book of Boba Fett o animadas como The Bad Batch), sino de cualquier otro contenido incluido, por ejemplo, el de Marvel (el cual había superado los números como en el caso de WandaVision o Loki, por mencionar algunas.

Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi en la serie de Disney+ / Foto: Disney Plus

Obi-Wan Kenobi trae de regreso a McGregor junto a Hayden Christensen como Darth Vader. También volvemos a ver a Simone Kessell como la reina Breha Organa, a Jimmy Smits como Bail Organa, Joel Edgerton como Owen Lars y Temuera Morrison. En este ENLACE les decimos quién es quién.

La serie está ambientada a 10 años después de lo que vimos en el Episodio III; es decir, tras la pelea entre Kenobi y Anakin cuando este decide pasarse al lado oscuro de la fuerza (AQUÍ un resumen de esa época). En esta producción, Obi-Wan está escondido en Tatooine con el nombre de Ben para cuidar a Luke Skywalker. Sin embargo, una situación compleja lo obliga a salir del desértico país para ir a Daiyu.

Pronto descubre que se trata de una trampa por parte de Reva, una inquisidora (cazan a los Jedi que quedan) que busca terminar con Kenobi. La serie también nos presenta a una joven princesa Leia interpretada por Vivien Lyra Blair y a un bandido interpretado por Flea. ACÁ les contamos.

Stranger Things

La primera temporada de Stranger Things se estrenó en 2016 y se convirtió en uno de los éxitos más grandes de Netflix. AQUÍ les dejamos un quiz a ver qué tanto saben. Seis años después, la serie sigue conservando el interés de las audiencias, y el lanzamiento de su cuarta temporada es la prueba de ello.

¿Por qué lo decimos? Porque la cuarta temporada de Stranger Things se ha convertido en la serie en inglés más vista en su primer fin de semana en la historia de Netflix con un total de 287 millones de horas vistas tras la salida de siete episodios. Ese récord lo tenía la segunda temporada de Bridgerton (con 193 millones de horas vistas).

En 2019, Netflix reveló que Stranger Things era la serie más vista en la plataforma en general. Quizá no es de sorprendernos, pero revela un interés enorme en la historia y sus personajes, sobre todo si condieramos que de la tercera temporada a la cuarta, hubo un tiempo de espera de tres años.

Argyle, Charlie, Eleven, Will y Mike en ‘Stranger Things’ / Foto: Netflix

Para esta entrega, hay nuevos escenarios y un nuevo villano del Upside Down. Eleven, Will, Charlie y Joyce están en California, alejados de las tragedias de Hawkins. Aquí está el resto del grupo tratando de lidiar con distintas situaciones de adolescentes. Como recordamos, Eleven perdió sus poderes, y debe adaptarse a una nueva forma de vida que no incluye a Hopper (pues creen que ha muerto).

Max también toma cierta relevancia en esta entrega, pues lleva una carga emocional importante que viene de la muerte de Billy y el hecho de que se ha convertido en una de las víctimas directas de Vecna, un monstruo de la otra dimensión que quiere apoderarse de su realidad. AQUÍ les contamos de Vecna.