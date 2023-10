Este era el papel favorito de Matthew Perry en su carrera (y no era el de 'Friends')

Lo que necesitas saber: Matthew Perry mencionó en alguna ocasión que su papel favorito fue uno donde actuó con Salma Hayek.

Aunque el papel de Chandler Bing en la serie de ‘Friends’ fue el que más reconocimiento le dio a lo largo de su carrera, el actor Matthew Perry tenía una considerable lista de series y películas en las que participó durante sus cuatro décadas de trayectoria.

Papeles en películas como ‘A Night in the Life of Jimmy Reardon’, donde participó con su amigo, el fallecido River Phoenix, así como apariciones en series como ‘Beverly Hills 90210’ y ‘Second Chance’ fueron algunos de los papeles que Matthew Perry tuvo antes de ser Chandler Bing.

River Phoenix y Matthew Perry en la cinta ‘A Night in the Life of Jimmy Reardon’. Foto: vía IMDB.

Matthew Perry tuvo una considerable trayectoria en el cine y la televisión

Perry se convirtió en parte de los protagonistas de ‘Friends’ durante 10 años. Desde el año de 1994 y con sólo 24 años de edad, el actor estadounidense/canadiense dio vida al irónico Chandler a través de más de 200 episodios

Fue la conocida sitcom la que le abrió a Matthew la puerta para papeles más grandes en Hollywood. De hecho y contrario a lo que muchos podríamos pensar, uno de esos roles se convirtió en su favorito. Incluso por encima de la del mismo Chandler.

Matthew Perry como Chandler Bing en ‘Friends’. Foto: NBC

El actor tuvo un papel favorito (y no fue el de Chandler Bing en ‘Friends’)

En alguna dinámica de “Preguntas y respuestas” que el actor hizo a través de su cuenta de Instagram, una vez un seguidor le preguntó a Matthew Perry si haber interpretado a Bing en ‘Friends’ había sido su rol más preciado o era otro más en su carrera.

Sorpresivamente el actor no contestó que sí, sino que posteó una foto donde aparece con una actriz mexicana: “Hice una película que amé llamada ‘Fools Rush In’, con Salma Hayek. Esa probablemente fue mi mejor película”, indicó en ese entonces.

Matthew Perry disfrutó de trabajar con Salma Hayek. Foto: Especial

Matthew Perry disfrutó ser el interés amoroso de Salma Hayek en ‘Fools Rush In’

Fue en 1997, al mismo tiempo que ocurría ‘Friends’, cuando Matthew Perry participó en esa película dirigida por Andy Tennant y en la que el actor tenía un protagónico en la pantalla grande donde interpretó al interés amoroso del personaje de Salma.

La historia amorosa de la cinta se desarrolló en Las Vegas, donde el personaje de Matthew Perry y el de Salma Hayek tuvieron una aventura de una noche, la cual se tuvo que convertir en algo serie después de que ambos tuvieran un hijo e intentaran equilibrar su vida laboral con la personal.

Matthew Perry y Salma Hayek en ‘Fools Rush In’. Foto: Especial

Matthew Perry disfrutó más ese papel que incluso el que le dio fama mundial

Después de su participación en ‘Fools Rush In’, Matthew Perry también protagonizó la cinta ‘Almost Heroes’ (1998), así como ‘The Whole Nine Yards’ al lado de Bruce Willis en el año 2000. Luego de eso, pasaron nueve años para tener otro papel protagónico en la cinta ’17 Again’.

Aunque Matthew tuvo apariciones en series después de los años 2000, que al actor le dio varias nominaciones a los premios Emmy, para muchos sus personajes no tuvieron el mismo impacto que el extrañado Chandler Bing.

Foto: NBC

La última aparición de Matthew Perry en televisión

Una de las últimas apariciones que Matthew Perry tuvo antes de morir fue la reunión de ‘Friends’ en 2021, donde los fans se sacaron de onda por ver el actor bastante callado. Algo que después aseguró, fue porque tuvo un tratamiento dental antes de grabar el episodio.

Lo cierto es que los problemas de salud del actor no eran un secreto. De hecho, el último reporte por la muerte del actor indica que encontraron varios medicamentos prescritos, incluido uno para tratar el EPOC, en la casa donde Perry murió.

