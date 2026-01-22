Lo que necesitas saber:
Sinners del director Ryan Coogler con un total de 16 nominaciones a los premios Oscar.
Ser nominado a los premios Oscar es un privilegio en el mundo del cine, pero ser multinominado es una verdadera locura para cualquier cineasta y toda la producción que hay detrás de una película.
Y por eso vamos a repasar las películas más nominadas en la historia de los premios Oscar, desde De aquí a la eternidad, Shakespeare enamorado, Titanic, Forrest Gump, Mary Poppins, La forma del agua de Guillermo del Toro, hasta Sinners.
Película con más nominaciones a los premios Oscar
La película que más nominaciones al Oscar ha recibido es Sinners del director Ryan Coogler con un total de 16 para la edición del 2026, desde Mejor Película hasta el Mejor Vestuario. Le reconocieron prácticamente todo.
- Mejor película
- Mejor director
- Mejor actor
- Mejor actor de reparto
- Mejor actriz de reparto
- Fotografía
- Score
- Edición
- Sonido
- Diseño de producción
- Efectos especiales
- Vestuario
- Maquillaje y peinado
- Casting
- Canción original
- Guion original
Tendremos que esperar hasta la ceremonia de premiación para saber cuantas de esas nominaciones se van a convertir en premios.
¿Cuáles son las películas con más nominaciones a los Oscar?
Aunque Sinners posee el récord de más nominaciones en los Oscar (por ahora), hay una gran cantidad de películas que superaron las diez nominaciones. Seguro han visto más de una, acá les dejamos la lista con todo y los premios que se llevaron.
Porque una cosa es arrasar en las nominaciones y otra ser el gran ganador de la noche.
|Película
|Estreno
|Nominaciones
|Premios
|Sinners
|2025
|16
|¿?
|La la land
|2016
|14
|6
|Titanic
|1997
|14
|11
|All About Eve
|1959
|14
|6
|One Battle After Another
|2025
|13
|¿?
|Emilia Pérez
|2024
|13
|2
|Oppenheimer
|2023
|13
|7
|La forma del agua
|2017
|13
|4
|El curioso caso de Benjamin Button
|2008
|13
|3
|Chicago
|2002
|13
|6
|El señor de los anillos: La comunidad del anillo
|2001
|13
|4
|Shakespeare enamorado
|1998
|13
|7
|Forrest Gump
|1994
|13
|6
|Lo que el viento se llevó
|1939
|13
|10
|De aquí a la eternidad
|1953
|13
|8
|Mary Poppins
|1964
|13
|5
|¿Quién Le Teme A Virginia Woolf?
|1966
|13
|5
Irónicamente una de las películas con más premios Oscar en la historia, no se encuentra en la lista de más nominadas. Ben-Hur de 1959 recibió un total de 12 nominaciones y se llevó 11 premios. Junto con Titanic y El señor de los anillos: El retorno del rey, son las películas más premiadas.
¿Creen que Sinners pueda convertirse en la películas con más premios Oscar?