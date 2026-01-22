Lo que necesitas saber:

Sinners del director Ryan Coogler con un total de 16 nominaciones a los premios Oscar.

Ser nominado a los premios Oscar es un privilegio en el mundo del cine, pero ser multinominado es una verdadera locura para cualquier cineasta y toda la producción que hay detrás de una película.

Y por eso vamos a repasar las películas más nominadas en la historia de los premios Oscar, desde De aquí a la eternidad, Shakespeare enamorado, Titanic, Forrest Gump, Mary Poppins, La forma del agua de Guillermo del Toro, hasta Sinners.

Foto: @Cinepolis

Película con más nominaciones a los premios Oscar

La película que más nominaciones al Oscar ha recibido es Sinners del director Ryan Coogler con un total de 16 para la edición del 2026, desde Mejor Película hasta el Mejor Vestuario. Le reconocieron prácticamente todo.

  • Mejor película
  • Mejor director
  • Mejor actor
  • Mejor actor de reparto
  • Mejor actriz de reparto
  • Fotografía
  • Score
  • Edición
  • Sonido
  • Diseño de producción
  • Efectos especiales
  • Vestuario
  • Maquillaje y peinado
  • Casting
  • Canción original
  • Guion original

Tendremos que esperar hasta la ceremonia de premiación para saber cuantas de esas nominaciones se van a convertir en premios.

Póster de ‘Sinners’. Foto: Warner Bros. Pictures

¿Cuáles son las películas con más nominaciones a los Oscar?

Aunque Sinners posee el récord de más nominaciones en los Oscar (por ahora), hay una gran cantidad de películas que superaron las diez nominaciones. Seguro han visto más de una, acá les dejamos la lista con todo y los premios que se llevaron.

Porque una cosa es arrasar en las nominaciones y otra ser el gran ganador de la noche.

PelículaEstrenoNominacionesPremios
Sinners202516 ¿?
La la land2016146
Titanic19971411
All About Eve1959146
One Battle After Another202513¿?
Emilia Pérez2024132
Oppenheimer2023137
La forma del agua2017134
El curioso caso de Benjamin Button2008133
Chicago2002136
El señor de los anillos: La comunidad del anillo2001134
Shakespeare enamorado1998137
Forrest Gump1994136
Lo que el viento se llevó19391310
De aquí a la eternidad1953138
Mary Poppins1964135
¿Quién Le Teme A Virginia Woolf?1966135
La la land
La la land / Fotografía Netflix

Irónicamente una de las películas con más premios Oscar en la historia, no se encuentra en la lista de más nominadas. Ben-Hur de 1959 recibió un total de 12 nominaciones y se llevó 11 premios. Junto con Titanic y El señor de los anillos: El retorno del rey, son las películas más premiadas.

¿Creen que Sinners pueda convertirse en la películas con más premios Oscar?

