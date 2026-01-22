Lo que necesitas saber: Sinners del director Ryan Coogler con un total de 16 nominaciones a los premios Oscar.

Ser nominado a los premios Oscar es un privilegio en el mundo del cine, pero ser multinominado es una verdadera locura para cualquier cineasta y toda la producción que hay detrás de una película.

Y por eso vamos a repasar las películas más nominadas en la historia de los premios Oscar, desde De aquí a la eternidad, Shakespeare enamorado, Titanic, Forrest Gump, Mary Poppins, La forma del agua de Guillermo del Toro, hasta Sinners.

Foto: @Cinepolis

Película con más nominaciones a los premios Oscar

La película que más nominaciones al Oscar ha recibido es Sinners del director Ryan Coogler con un total de 16 para la edición del 2026, desde Mejor Película hasta el Mejor Vestuario. Le reconocieron prácticamente todo.

Mejor película

Mejor director

Mejor actor

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Fotografía

Score

Edición

Sonido

Diseño de producción

Efectos especiales

Vestuario

Maquillaje y peinado

Casting

Canción original

Guion original

Tendremos que esperar hasta la ceremonia de premiación para saber cuantas de esas nominaciones se van a convertir en premios.

Póster de ‘Sinners’. Foto: Warner Bros. Pictures

¿Cuáles son las películas con más nominaciones a los Oscar?

Aunque Sinners posee el récord de más nominaciones en los Oscar (por ahora), hay una gran cantidad de películas que superaron las diez nominaciones. Seguro han visto más de una, acá les dejamos la lista con todo y los premios que se llevaron.

Porque una cosa es arrasar en las nominaciones y otra ser el gran ganador de la noche.

Película Estreno Nominaciones Premios Sinners 2025 16 ¿? La la land 2016 14 6 Titanic 1997 14 11 All About Eve 1959 14 6 One Battle After Another 2025 13 ¿? Emilia Pérez 2024 13 2 Oppenheimer 2023 13 7 La forma del agua 2017 13 4 El curioso caso de Benjamin Button 2008 13 3 Chicago 2002 13 6 El señor de los anillos: La comunidad del anillo 2001 13 4 Shakespeare enamorado 1998 13 7 Forrest Gump 1994 13 6 Lo que el viento se llevó 1939 13 10 De aquí a la eternidad 1953 13 8 Mary Poppins 1964 13 5 ¿Quién Le Teme A Virginia Woolf? 1966 13 5

La la land / Fotografía Netflix

Irónicamente una de las películas con más premios Oscar en la historia, no se encuentra en la lista de más nominadas. Ben-Hur de 1959 recibió un total de 12 nominaciones y se llevó 11 premios. Junto con Titanic y El señor de los anillos: El retorno del rey, son las películas más premiadas.

¿Creen que Sinners pueda convertirse en la películas con más premios Oscar?