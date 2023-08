Lo que necesitas saber: Después de que Gal Gadot anunciara su regreso como Wonder Woman en una tercera película, algunas fuentes negaron estos planes. Entonces, ¿qué está pasando?

A inicios de agosto de 2023, Gal Gadot dijo en una entrevista que una tercera película de Wonder Woman estaba en desarrollo (aquí les dejamos la noticia); es decir, que estaba en los planes de DC de la mano de James Gunn. La “confirmación” del regreso de Gadot como Wonder Woman fue una buena noticia para la mayoría de los fans.

Sin embargo, lamentamos decirles que no es verdad. Resulta que algunas fuentes de DC Studios, dijeron que nunca se ha mencionado una tercera película de Wonder Woman y lo más probable es que no suceda. Todo esto nos deja tremendamente confundidos a partir de develar las razones por las cuales Gadot se lanzó a decir que desarrollaría junto a Gunn y Peter Safran esa cinta.

Parece que Gal Gadot sí volverá a interpretar a Wonder Woman en su tercera cinta/Foto: Warner Bros. Pictures

No tiene sentido que haya una tercera entrega de Wonder Woman

En dos entrevistas distintas (antes de la huelga de SAG-AFTRA), Gal Gadot dijo que la tercera película de Wonder Woman sí estaba en desarrollo. Le dijeron que estaba en buenas manos, que amaban que ella fuera la Mujer Maravilla y que el proyecto lo desarrollarían juntos.

Pero no. Y de alguna forma, tiene lógica que NO haya una tercera entrega de Wonder Woman, pues no conecta con los planes que James Gunn anunció para DC. Es decir, ¿por qué volvería Gadot al personaje pero no Henry Cavill como Superman? No tendría sentido.

Wonder Woman/ Foto: Warner Bros. Pictures

Ahora bien. Algunos personajes que ya vimos en la pantalla como Peacemaker, sí forman parte de los planes. La cosa es que este personaje, por ejemplo, se desarrolló fuera del universo que creó Zack Snyder a partir de Superman, Woncer Woman, Batman, The Flash, Aquaman y Cyborg (la Liga de la Justicia, pues).

Peacemaker, de hecho, le entró a DC con James Gunn para la segunda parte de The Suicide Squad. Esto quiere decir, también, que entonces las historias del Escuadrón Suicida (con David Ayer y con Gunn a la cabeza), nunca conectaron con el desarrollo que planteó Snyder.

Además, el futuro de DC se concentra en el pasado. La idea de Gunn es volver a los orígenes de varios personajes y de ahí arrancar con el nuevo universo de DC. El mejor ejemplo de esto es la película Superman: Legacy, la cual será dirigida por el mismo Gunn con el protagónico de David Corenswet y Rachel Brosnahan. Aquí les contamos más de este proyecto.

James Gunn ya tiene a su nuevo Clark Kent para Superman: Legacy//Fotos: DC Cómics/Reuters/Getty Images

La farsa de Superman… y ahora de Wonder Woman

A mediados de octubre de 2022, los fans de DC (o en general), celebraron la noticia del regreso de Henry Cavill como Superman después de su cameo al cierre de Black Adam. El actor británico volvería para una segunda entrega de Man of Steel y lo confirmó en redes sociales: “He vuelto como Superman“.

Pero en diciembre de ese mismo año, el mismo Cavill anunció que se había reunido con los meros meros de DC Studios y Warner Bros. y le dijeron que había otros planes para Superman que no lo contemplaban. “Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más felices de las fortunas“.

Después de la farsa que resultó el tema de Henry Cavill y Superman (hasta dejó The Witcher para concentrarse en el último hijo de Kripton), donde estaba realmente confirmado el proyecto de su regreso, no nos sorprende lo que sucedió con Gal Gadot y Wonder Woman, lo cual permaneció en rumores de “Me dijeron”.

Henry Cavill como Superman / Foto: Warner Bros.

¿Hay una producción de Wonder Woman en desarrollo?

La cosa es que sí hay una producción de Wonder Woman en desarrollo, pero no se trata de la tercera entrega liderada por Gal Gadot. Con los nuevos planes de DC, Gunn y Safran anunciaron que desarrollaran una serie para la televisión (Max) titulada Paradise Lost.

La serie será una precuela, y estará ambientada en la isla de Temiscira muchos años antes del nacimiento de Diana. De acuerdo con palabras de Safran, la historia tendrá una narrativa similar a la de Game of Thrones… lo cual no sabemos qué significa, pero nos emociona la idea.

Te puede interesar