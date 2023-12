Definitivamente, el 2023 nos regaló momentos épicos que hicieron por completo nuestro año. Pero si tuviéramos qué mencionar uno de los más rifados dentro del mundo del entretenimiento, en la lista de plano debe estar la reunión del elenco de Mean Girls. Sin embargo, este reencuentro tuvo un sabor agridulce, pues faltó una de las personas más importantes del reparto: Rachel McAdams.

Fue a inicios de noviembre cuando vimos una vez más juntas a Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, quienes volvieron para interpretar a las versiones maduras de Cady, Karen y Gretchen en el comercial de una famosa cadena de supermercados (que pueden checar por acá). Y aunque por ahí también tuvimos cameos de Daniel Franzese y Rajiv Surendra (a.k.a. Damian y Kevin), no vamos a negar que se sintió la ausencia de Regina George.

A pesar de que la propia Rachel McAdams habló hace algunos meses sobre la posibilidad de aparecer en la nueva película de Mean Girls, parece que no tenía intenciones de reunirse para un comercial con las demás Plásticas, casi 20 años después del estreno de la cinta original. O algo así fue más o menos lo que dijo la actriz.

En entrevista para Variety, le preguntaron a Rachel la razón por la que no apareció en el anuncio junto a Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y más. La nominada al Oscar por Spotlight simple y sencillamente mencionó que los comerciales no eran lo suyo, pero tampoco tenía idea que sus excompañeras estaban involucradas en todo el asunto… plop.

“No sé, supongo que no me entusiasmaba la idea de hacer un anuncio, si he de ser sincera. Una película sonaba increíble, pero nunca he hecho anuncios, y simplemente no se sentía como algo para mí. Además… no sabía que todo el mundo lo estaba haciendo. Por supuesto, me encantaría formar parte de una reunión de ‘Mean Girls’ y salir con mis Plásticas, pero sí, me enteré más tarde”.

Declaró Rachel McAdams sobre su ausencia en el comercial.