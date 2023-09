¿Qué está pasando con Tim Ballard, la persona que inspiró 'Sound of Freedom' y las acusaciones en su contra?

Lo que necesitas saber: Una vez más, una persona involucrada en 'Sound of Freedom' está metida en temas densos. Pues a la persona en que se basa esta película Tim Ballard lo están acusando por sobrepasarse con varias mujeres.

Dicen por ahí que la realidad a veces supera la ficción, y eso nos queda muy claro porque hay historias que de plano no se le hubieran ocurrido ni a los guionistas de Hollywood. Sin embargo, lo que está pasando con las personas detrás de Sound of Freedom es algo que jamás vimos venir, pues a algunos de los involucrados los están acusando de cometer acciones que van en contra de lo que al parecer quieren combatir, como el caso de Tim Ballard.

Para los que no lo conozcan, la cinta que causó polémica desde su estreno, está basada en la vida de este hombre, un activista y antiguo agente especial en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que fundó la organización Operation Underground Railroad (OUR), cuya misión es combatir el tráfico sexual infantil. Aunque ahora, Tim está en medio de una controversia bastante fuerte.

Tim Ballard es la persona que inspiró la historia de ‘Sound of Freedom’ y en la película lo interpreta Jim Cavezel/Foto: Getty Images

Acusan al protagonista de ‘Sound of Freedom’ de conducta sexual inapropiada

Resulta que a través de un artículo publicado por Vice, siete mujeres acusaron a Tim Ballard de conducta sexual inapropiada. Para que se den una idea de cómo está el asunto, el supuesto protagonista de Sound of Freedom las invitó a actuar como sus esposas en misiones encubiertas en el extranjero, con las que aparentemente buscaban rescatar a víctimas del tráfico sexual.

Pero la cosa no paró ahí, ya que de acuerdo con una investigación de la propia que fundó y gracias a testimonios anónimos, se supo que Tim presuntamente obligó a esas mujeres a dormir con él o bañarse juntos, alegando que era necesario engañar a los traficantes. Además, se dice que Ballard envió al menos a una mujer una foto suya en ropa interior, y le preguntó a otra “hasta dónde estaba dispuesta a llegar” para salvar a los niños.

Jim Caviezel como Tim Ballard en ‘Sound of Freedom’/Foto: Angel Studios

Sin embargo, se cree que que el número total de mujeres involucradas en la acusaciones en contra de Ballard superan a las siete, ya que hasta el momento solo han incluido a las personas que trabajaban dentro de la OUR, y no han considerado a los contratistas ni a los voluntarios que colaboraban con la organización.

La Operation Underground Railroad anunció la salida de Tim Ballard

Dentro del mismo artículo de Vice, la OUR confirmó que Tim Ballard renunció a la organización el 22 de junio de 2023 y que lo han “separado permanentemente” de todas sus actividades luego de recibir varias denuncias e investigar todo el asunto. Además, declararon que ellos se dedican a combatir el abuso sexual y no toleran el acoso sexual ni la discriminación por parte de nadie en su organización.

La conexión de Ballard con Sound of Freedom no está clara. Si bien él la inspiró y el personaje interpretado por Jim Cavezel tiene el mismo nombre, no tiene créditos como escritor ni productor. Sin embargo, sí asistió a eventos importantes de la cinta, como las alfombras rojas que se llevaron a cabo entre junio y agosto, e incluso estuvo presente en la premiere que se llevó a cabo en México.

Imagen de Jim Cavezel en ‘Sound of Freedom’/Foto: Angel Studios

Este no es el primer caso de este tipo con ‘Sound of Freedom’

Aunque eso sí, Tim Ballard no es la única persona que tiene qué ver con esta película que ha estado involucrada en acusaciones similares. En agosto de 2023 les contamos que semanas antes arrestaron en Estados Unidos a Fabian Marta, el presunto principal financiador de Sound of Freedom por secuestro de menores en primer grado, luego de llevarse sin el consentimiento de sus padres a una joven de 14 años.

En su momento, se hablaba que Marta podría enfrentar entre 10 años y cadena perpetua en prisión si es declarado culpable. Sin embargo, pagó una fianza de 15 mil dólares para continuar con su proceso en libertad y al final del juicio, lo encontraron inocente (pues al parecer, Fabian fue acusado por su expareja luego de que saliera un fin de semana con su hija). Es por eso que esta polémica terminó ahí.

Fabian Marta, uno de los principales financiadores de ‘Sound of Freedom’, fue arrestado por secuestro a menores/Foto: Newsweek

Justo antes del estreno de Sound of Freedom en México, Eduardo Verástegui (productor de la cinta y supuesto candidato a la presidencia de nuestro país), declaró en entrevista con Adela Micha que el caso de Fabian Marta buscaba desacreditar la película. Además, explicó que la inversión que puso no fue para la producción como tal, sino que junto a otras 7 mil personas, desembolsó su lana para que la historia llegara a los cines de Estados Unidos.

Hasta el momento no se sabe qué pasará con Tim Ballard, pero el antecedente con Marta nos demuestra que la controversia no deja a esta película. De cualquier manera, no dejar de ser raro que algunas de las personas involucradas directa o indirectamente con Sound of Freedom estén involucrados en casos similares a los que buscan exponer con la cinta, ¿no lo creen?

Te puede interesar