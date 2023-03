No es ningún secreto que el MCU anda tambaleando un poco desde hace un año (poquito más). Y ahora, acaban de recibir una estocada más, pues se confirmó la salida de Victoria Alonso de Marvel Studios. ¿Es grave? No podemos saberlo, pero quizá sea la indicación más clara de que algo no anda bien por allá.

Ahora bien. Cuando decimos que el MCU no está en su mejor momento, es porque la respuesta de la audiencia ha sido baja tanto en críticas como en taquilla pensando antes de la pandemia. Pero sobre todo, pensando desde que terminó la saga del Infinito.

El fin de esta primera etapa enorme de la franquicia, dejó al universo en un limbo que si bien se mantuvo a flote con las primeras series exclusivas de Disney+, fue bajando las expectativas con las producciones que le siguieron tanto en televisión como en cine.

En la televisión porque nos presentaron a un montón de nuevos personajes de los cuales no tenemos certeza sobre su continuidad en el MCU. Y en el cine porque las críticas para las megaproducciones no han sido muy buenas. ¿Pero qué tiene que ver Victoria Alonso y cómo se relaciona con su salida de Marvel Studios?

Victoria Alonso, Chloé Zhao y Salma Hayek en la premiere de ‘Eternals’ en 2021 / Foto: Getty Images

Victoria Alonso sale de Marvel Studios y deja el MCU

Las razones de la salida de Victoria Alonso de Marvel Studios no se han revelado, pero hay muchos aspectos de los últimos meses que podrían ser las causantes de su salida. Pero primero les contaremos sobre su trabajo en Marvel y cómo logró escalar.

Victoria Alonso es una productora argentina que llegó a Marvel Studios en 2006, dos años antes de que el MCU arrancará en sus proporciones inmensas. Cuando llegó, de acuerdo con algunos reportes, se convirtió en la vicepresidenta ejecutiva de efectos visuales y postproducción, arrancando, justamente, con las dos primeras entregas de Iron Man y las primeras de Thor y Capitán América.

A partir de ahí, y con el éxito prácticamente asegurado, Victoria Alonso sirvió de productora ejecutiva en todas las películas del MCU desde la primera entrega de The Avengers. Subió de puesto en 2015 VP de producción, y en 2021 se convirtió en la presidenta de producción física, posproducción, efectos digitales y animación en Marvel Studios.

Victoria Alonso fue productora de ‘Argentina, 1985’, cinta nominada al Oscar / Foto: Getty Images

¿Los efectos especiales son la causa de la salida de Victoria Alonso?

Y es aquí donde se encuentra, quizá, el problema. ¿Han notado que los efectos especiales de las últimas películas del MCU se ven raros, por no decir otra cosa? No se ven de calidad, y la audiencia ha sido muy crítica en este aspecto como lo fue con Thor: Love and Thunder, Ant-Man and the Wasp: Quantumania o She-Hulk: Attorney at Law.

En realidad, hay un problema más grande con el tema de los efectos especiales. Y por ahí podría venir la cosa. A mediados de 2022, salió un reporte en el que varios artistas de VFX revelaron lo complicado que era trabajar con Marvel a partir de diferencias creativas internas y decisiones de último minuto que afectaban la continuidad de su trabajo.

Imagen de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ / Foto: Marvel Studios

Básicamente dijeron que las películas de Marvel usan tant VFX, que deberían considerarse películas animadas. Pero esto mismo es la razón por la cual contratan varios estudios sin claridad en la comunicación ni en el trabajo. “Entonces, si los estudios de VFX quieren permanecer en el negocio, deben hacer feliz a Marvel“.

Victoria Alonso tiene créditos como productora de una buena tanda de producciones del MCU y de Marvel Studios como Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels y las series de Secret Invasion, Ironheart, Echo y Agatha: Coven of Chaos.