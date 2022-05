Hay varias cosas emocionantes en Doctor Strange in the Multiverse of Madness como el regreso de algunos personajes, los cameos prometidos, o el nombre de Sam Raimi en la dirección. Sin embargo, algo que ha destacado entre todo, es la presencia de Xochitl Gomez como America Chavez (un nuevo personaje dentro del MCU del que AQUÍ les contamos).

Con motivo del estreno de la secuela de Doctor Strange, tuvimos oportunidad de platicar con la actriz de ascendencia mexicana, quien le da un nuevo giro a la historia con su personaje. Pero no sólo eso. También charlamos un rato con Benedict Wong, quien regresa con Wong ya como el Hechicero Supremo.

Hablamos de las necesidades de Xochitl para con el personaje de America, al cual tiene una historia interesante en los cómics que vale la pena conocer. En cuanto a Wong, hablamos con el actor británico sobre su importancia en la franquicia y lo necesario que es. Acá la entrevista completa por el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega después de 6 años del estreno de la cinta que nos presentó a este personaje interpretado por Benedict Cumberbartch. Fue bastante tiempo, pero lo volvimos a ver, junto a Wong o el personaje de Ancient One (Tilda Swinton) en las entregas de Avengers: Infinity War, Endgame e incluso Spider-Man: No Way Home.

Ahora, Stephen Strange regresa con su propia entrega en la que entramos de lleno al concepto del multiverso para explorarlo a través de Doctor Strange, quien junto a Wong conocen a una adolescente llamada America Chavez, quien tiene el poder de abrir portales más la capacidad de viajar entre estos.

Christine Palmer, Doctor Strange y America Chavez en ‘In The Multiverse of Madness’ / Foto: Marvel Studios

Sin embargo, al momento de conocerla, ella no tiene la capacidad de controlar su poder. Y no sólo eso, su habilidad es tan grande, que hay alguien que quiere apoderarse de ella, robarle su poder y ocuparlo para fines personales. Es por esto que Strange junto con America, viajaran a varios universos para lograr detener al nuevo enemigo de esta película.

Junto a Cumberbatch, Gomez y Wong, vemos de nueva cuenta a Elizabeth Olsen como Wanda/Bruja Escarlata, a Chiwetel Ejiofor como Mordo y Rachel McAdams como Christine Palmer. Como les contábamos, Doctor Strange in the Multiverse of Madness está dirigida por Raimi, quien vuelve al cine de superhéroes después de 15 años (su última entrega fue Spider-Man 3 de 2007). AQUÍ les dejamos una guía para entrarle si es que aún no se lanzan a verla.