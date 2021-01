¿Por qué Becky Sauerbrunn será la capitana de la Selección de Estados Unidos?

¡Las campeonas del mundo comienzan una nueva etapa! La experimentada Becky Sauerbrunn recibirá el gafete de capitana y se unirá a una importante lista que incluye a figuras como Carli Lloyd, Alex Morgan y Megan Rapinoe.

La decisión fue tomada por el director técnico Vlatko Andonovski y se dio a conocer a través de una conferencia de prensa, así como en las redes sociales del equipo de las barras y las estrellas.

Oh Captain! Our Captain! 🇺🇸

Head coach Vlatko Andonovski shared on his MD-1 media call today that moving forward @beckysauerbrunn will be the captain of the #USWNT pic.twitter.com/wP3pYNF2hY

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) January 17, 2021