Khé?! ‘Canelo’ Álvarez intentó frenar la tiradera entre Residete y J Balvin

Residente sacudió el mundo de la música cuando el productor musical Bizarrap sacó su sesión número 49 con el boricua como protagonista. En dicha canción, J Balvin es el principal objetivo al que le tira en la canción, pero hubo alguien que estuvo entre la espada y la pared… y fue ‘Canelo’ Álvarez.

Aunque no lo crean, ‘Canelo’ Álvarez estuvo por un momento en medio del conflicto entre Residente y J Balvin, pero no sólo fue eso, porque hasta fungió como una especie de mediador entre ambos artistas en busca de ponerle fin a la tiradera.

Peeeeeeeeeeero, vamos a pasito a pasito para explicar cómo es que ‘Canelo’ Álvarez terminó casi por gusto propio hablando con uno y con otro para finalizar su disputa previo a una pelea, según cuenta Residente en una entrevista para Molusco TV.

“Hasta me llamó Canelo Álvarez, yo soy fanático del boxeo e iba a ir a entrenar con él al día siguiente. Me dice ‘habla con él (J Balvin) que está triste por esto, tú sabes que soy amigo de él’. En mi mente yo estaba ‘este cabrón se nota que no es fanático del boxeo’, yo estaba más encabronado de que este tipo llama a Canelo por esta estupidez para distraerlo en medio de la pelea con Plant. Yo estaba este cabrón lo llama en medio de la pelea“, dijo René.

Pero Residente continúo con las declaraciones: “Hablé con Canelo y me dijo que lo llamara. Lo llamé y me empezó a decir todo en buen sentido“, agregando que ‘Canelo’ Álvarez hasta interrumpió sus entrenamientos previos a enfrentar a Caleb Plant para terminar la tiradera.

La amistad de ‘Canelo’ Álvarez con J Balvin y Residente

El boxeador mexicano es una de las figuras más importante del deporte mundial y se codea con muchas personas famosas de varios ámbitos diferentes a los deportes como Residente, J Balvin y muchos artistas más, que hasta los ha invitado a sus peleas.

Residente es un conocido fanático del boxeo y también ha sido un declarado fan del ‘Canelo’ Álvarez y ha estado con él pugilista mexicano en varias sesiones de entrenamiento y algunas peleas. El boricua ha enaltecido a Saúl por su humildad.

Pero, J Balvin no sólo es un admirador de la carrera del mexicano, sino uno de sus amigos cercanos. Balvin ha estado con ‘Canelo’ Álvarez en varias peleas, acompañándolo en su caminata al ring y hasta después de las victorias ha posado junto a Saúl con algunos cinturones.