Cuando el Everton pensaba que ya medio la había librado con el tema del descenso en la Premier League, le llega un castigo que lo ponen en lo más bajo de la tabla.

Sí, el fantasma de perder la categoría ronda a los Toffees, porque en las últimas temporadas estuvieron a nada de irse al descenso. De hecho, la campaña pasada se salvaron in extremis, en el último partido.

En la presente temporada (2023-2024), las cosas pintaban un poquitín mejor para el Everton, por lo menos no estaba tan cerca de los puestos del descenso… hasta que le cayó la voladora.

Las razones detrás del castigo al Everton

Este castigo es por tema del Fair Play Financiero, o sea, que incumplió algunas Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR) que existen en la Premier League.

En un comunicado, la Premier League anunció el castigo que le dieron a los Toffees. Directamente le quitan diez puntotes en la clasificación de Inglaterra, lo que lo sitúa en penúltimo lugar con cuatro puntos.

Pero, ¿cómo comenzó todo? La liga inglesa denunció al club y mandó el caso a una Comisión Independiente. Durante las investigaciones, el Everton admitió que incumplió las reglas en la temporada 2021-2022.

Básicamente y de acuerdo a la Comisión, el Everton es castigado porque registró una pérdida mayor a la que se permite en la Premier League. Tenía números en rojo por 124.5 millones de libras esterlinas y dicho límite es de 105 millones.

¿Qué dice el manual de reglas de rentabilidad y por qué el ManCity, Chelsea y demás no son castigados como los Toffees?

Cuando se habla de Fair Play Financiero y el cumplimiento de las reglas para bien o para mal en la Premier League, se tiene que mirar al Manchester City (con más de 110 infracciones), Chelsea y otros millonetas de Inglaterra.

Pero, cuál es la razón por la que no se castiga a estos equipos que cada temporada se gastan cantidades estratosféricas de dinero, con las que pocos pueden competir.

Bueno, si vamos a la sección E del manual de Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad, encontramos los siguientes puntos que nos pueden ayudar a entender un poquito más.

El cumplimiento se evalúa con referencia al cálculo del PSR del equipo, que es la suma de sus ganancias ajustadas antes de impuestos para el período de evaluación correspondiente

La cifra de ganancias ajustadas antes de impuestos de un club para cada temporada tiene en cuenta sus ganancias o pérdidas después de la depreciación y los intereses, pero antes de impuestos, y luego aplica una serie de “adicionales”.

Estos “adicionales” son costos que la Premier League y sus clubes reconocen que son de interés general para el club y el fútbol, ​​por ejemplo, inversión en infraestructura, comunidad, futbol femenino, desarrollo juvenil y depreciación de activos fijos tangibles

El cálculo del PSR de un club es la suma de sus ganancias ajustadas antes de impuestos durante un período de tres años. Tras las modificaciones realizadas a los PSR durante la COVID-19, ahora se promedian las cifras relevantes para las temporadas 2019/20 y 2020/21. Por lo tanto, en el presente caso, el período relevante incluyó la temporada 2021/2022, las ganancias ajustadas antes de impuestos promedio de las temporadas 2020/21 y 2019/20 y la temporada 2018/19

Un equipo incumple los PSR si su Cálculo durante el período relevante resulta en una pérdida superior a £105 millones (con ese umbral reducido en £22 millones por cada temporada en la que el Club en cuestión haya estado en el Campeonato durante el período correspondiente)

Dicho lo cual, los castigos para el Manchester City, Chelsea y otros, no han llegado porque la Premier League no ha denunciado ni han levantado sospechas…aunque vaya, vaya; una revisadita extra no caería mal.

