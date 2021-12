¡Que siempre sí! Eddy Reynoso acepta que ‘Canelo’ Álvarez puede enfrentar a Kamaru Usman

Más rápido cae un hablador que un cojo y Eddy Reynoso cambió de opinión sobre una posible pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y el campeón del peso wélter de la UFC, Kamaru Usman. Primero ni topaban al nigeriano de las MMA y ahora están considerándolo para 2022.

Tanto a ‘Canelo’ Álvarez como a Kamaru Usman se les están acabado los rivales en sus respectivos deportes y para el 2022 andan buscando a quién enfrentarse, así que, por fin Eddy Reynoso estaría considerando una super pelea contra Kamaru Usman.

En entrevista con Carlos Aguilar de TUDN mencionó: “Ha habido acercamientos para pelear con Kamaru Usman que es el libra por libra de la UFC. Fíjate que cuando en el boxeo demostraste que eres el mejor y te llegan este tipo de ofertas. Y si hay un buen negocio, porque al final del día yo manejo los intereses de Canelo, siempre y cuando esté no degrade nuestra disciplina“

Aunque se había mencionado que ‘Canelo’ Álvarez subiría de categoría en busca de un nuevo campeonato mundial al enfrentar a Ilunga Makabu, pues esto podría no darse si la oferta económica para el pugilista mexicano es la correcta (y jugosa).

Peeeeeeeeeeero, esos no son los únicos rivales que tenía en la agenda Eddy Reynoso, en octubre del 2021 el entrenador del ‘Canelo’ Álvarez pensaba en David Benavidez o Jermall Charlo como posibles contrincantes para el 2022.

Eddy Reynoso ya bajó del barco de posibles rivales del ‘Canelo’ Álvarez a David Benavidez

David Benavidez quiere enfrentar a ‘Canelo’ Álvarez a como dé lugar y ante las negativas del boxeador mexicano y de Eddy Reynoso, ha tratado de calentar la pelea con declaraciones, hasta su papá ha tenido algunas palabras en contra del par de mexicanos.

Pero ahora es a David Benavidez al que no topan ni Eddy Reynoso ni el ‘Canelo’ Álvarez y es el entrenador del boxeador mexicano quien ya descarta a Benavidez como un futuro rival para Saúl en el 2022, aunque en los siguientes años, uno nunca sabe.

“(Sobre David Benavidez) Si te fijas en su récord, no le ha ganado a nadie, lo más que ha hecho es ganarle a Anthony Dirrell, que para mí no es un campeón que no hizo una gran carrera, por no decir mediocre en las 168 libras“, no se guardó nada Eddy Reynoso en el programa ‘El Rincón‘.