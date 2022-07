Ana Galindo es la directora técnica de la Selección Mexicana Femenil Sub 17, pero vivirá un nuevo reto también con la Sub 20. Tras la salida de Maribel Domínguez y su cuerpo técnico, la exjugadora y exauxiliar técnica del América comandará al equipo en el Mundial de Costa Rica y los días previos.

En poco menos de dos meses, la estratega habrá pasado por tres diferentes categorías del Tri; a finales de junio, tomó el banquillo de la Sub 17 Varonil en una gira por Japón que rindió grandes resultados.

Y si bien es cierto que la situación no es la ideal, Ana Galindo asumirá otro importante reto en su carrera. En menos de medio año, peleará por dos campeonatos del mundo femeniles; todavía sin que esto se presentara, en Sopitas.com pudimos platicar con la DT sobre lo que representaría ganar uno de estos Mundiales.

“Sin duda, yo sí creo que México va a ser campeón del mundo. Idealmente nuestra categoría el próximo 30 de octubre, pero estamos trabajando, tenemos ese objetivo bien fijo: trabajar para hacer a México campeón. Y no importa si yo estoy al frente del equipo o cualquier otra entrenadora mexicana, pero ese es el objetivo. Cualquiera de las entrenadoras de la Liga trabajan con esa idea; estamos preparando a estas generaciones para que cuando llegue el día, lo logremos. La inercia es esa, poner a México en alto sin importar la categoría“. Ana Galindo en entrevista con Sopitas.com el 4 de julio de 2022

Ahora, Ana Galindo tendrá aproximadamente 15 días para prepararse rumbo a la Copa del Mundo con la Sub 20. En estos días también deberá presentar la convocatoria para el torneo y plasmar su idea en la cancha.

Ana Galindo encabeza el proceso de la Sub 17 desde que era la Sub 15

Como ya mencionábamos, esta entrevista se realizó previo a lo sucedido con Maribel Domínguez, incluso antes del Premundial mayor. No obstante, Ana Galindo ya tenía sus metas bien planteadas con la Sub 17, que disputará el Mundial entre el 11 y posiblemente hasta el día 30 del mismo mes en la India.

La estratega recordó que lleva ya varios años trabajando con este grupo de jugadoras. A su salida del América, comenzó el proceso con la Sub 15; es decir, las mismas futbolistas que hoy dirige. El sueño estaba muy claro desde entonces, ya que todas quieren ser campeonas del mundo sin importar la edad.

“Yo empiezo mi participación dentro de selección con la Sub 15, que es esta misma generación que hoy es Sub 17. El obtener el boleto al Mundial fue muy emocionante porque es cumplir una parte del sueño, del primero que planteamos. En la primera plática que tuve con esta categoría, les preguntaba: ‘¿Qué sueñan?’. Y todas o la gran mayoría me contestó que ganar un Mundial, 17, 20 o mayor“.

¿Y cómo lograrlo? Ana Galindo tiene la responsabilidad de crear sus propias estrategias durante cada concentración. Eso sí, menciona que las futbolistas juegan su papel desde que trabajan en sus equipos para llegar en el mejor nivel al Tri.

“Ya tenemos el boleto, lo siguiente es prepararnos a conciencia. Hacemos un trabajo específico en selección, pero lo más importante es lo que hacen ellas en el día a día en sus clubes; cómo se preparan, qué comen, a qué hora se duermen. Todo suma o resta para conseguir nuestro objetivo“, finalizó la DT.

