La sombra de la Selección Mexicana no suelta a Gerardo ‘Tata’ Martino. Durante una conferencia de prensa previo al Inter Miami vs Cruz Azul en la Leagues Cup donde podría darse el debut de Messi, el entrenador argentino fue cuestionado por la prensa mexicana sobre la actualidad del Tri.

Cualquiera pensaría que Gerardo ‘Tata’ Martino diría “no me toquen ese vals” o algo así, pero nada de eso. Contestó, con mucha seriedad y bastante sereno a la preguntas sobre la Selección Mexicana: desde la salida de Diego Cocca y su propia salida.

Gerardo ‘Tata’ Martino habla nuevamente de la Selección Mexicana previo al debut de Messi

Y es que claro, como la Leagues Cup es un torneo entre la MLS y la Liga MX, la prensa mexicana se dio cita y preguntó sobre la actualidad del futbol mexicano. Eso, inevitablemente, incluye a la Selección Mexicana.

Ante las preguntas de si no considera que pudo continuar al frente de México, Gerardo ‘Tata’ Martino no dudo en responder que no.

“Siento que ya no tengo mucho derecho a hablar de la Selección Mexicana. De todas maneras, tampoco hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar. Lo que se hizo, finalmente estuvo mal hecho y había que salirse“.

Gerardo ‘Tata’ Martino reconoció sus errores, pero ya no quiso profundizar mucho de los motivos o lo que pasó. Al final dejó de ser DT de la Selección Mexicana y hoy está con el Inter Miami de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

“Lo que pasó es lo que sucedió y no me parece que deba desarrollar los motivos, por eso estoy acá y no allá”.

Gerardo Martino y su opinión de la salida de Diego Cocca de la Selección Mexicana

El sucesor de ‘Tata’ Martino fue su compatriota Diego Cocca, elegido en un proceso medio turbulento. Y como lo que empieza mal termina mal, terminó saliendo por la puerta de atrás.

Gerardo ‘Tata’ Martino puso sobre la mesa que quizá eso de despedir a Diego Cocca de la Selección Mexicana fue extremo, y los extremos nunca están bien en el futbol.

“Se tocó un extremo muy delicado con la decisión de Diego Cocca y ahora hay que tener sumo cuidado con los pasos a seguir porque esta historia de andar con los extremos es difícil y en México y en el futbol se está acostumbrado a andas por las líneas”.

En fin, ¿qué opinas tú de lo dicho por Gerardo ‘Tata’ Martino sobre la Selección Mexicana?

