Sé que te lo puedes imaginar porque yo también. ¡El automovilismo podría formar parte del programa de los Juegos Olímpicos en un futuro no muy lejano! Claro, cualquiera lo puede soñar, pero acá te contamos por qué ahora se trata de una posibilidad más real y tangible.

Estamos viviendo las Olimpiadas más cortas de la historia, por eso de que Tokio 2020 se celebró hasta el 2021 y París 2024 sí se llevará a cabo en tiempo y forma si nada lo impide —recuerda que las Olimpiadas son el lapso entre unos Juegos Olímpicos y otros—.

Foto: Getty

Pero lamentamos decirte que no sería en esa edición donde veríamos al automovilismo ya como deporte olímpico, sino hasta la siguiente: Los Ángeles 2028.

¿Por qué ahora parece más viable que el automovilismo forme parte de los Juegos Olímpicos?

Pues bien, parece que los organizadores de Los Ángeles 2028 quieren que sea la mejor edición de la historia y el integrar la mayor cantidad de nuevos deportes sería parte de su estrategia.

Es por eso que, en colaboración con el Comité Olímpico Internacional (COI), se pusieron a mandar invitaciones a las principales federaciones de diferentes deportes. En ellas los estarían invitando a armarse un proyecto sólido para presentar una candidatura y que su disciplina se integre al programa.

Foto: Getty

Y sí, la FIA fue una de las federaciones a las que le llegó invitación. De acuerdo con portales como Motorpasión y medios como TyC Sports, son en total nueve federaciones las que podrían presentar candidatura antes de que termine agosto.

Los otros deportes que podrían ser incluidos son el karate, beisbol, críquet, squash, lacrosse, kickboxing, flag football y parkour. La decisión de si sus proyectos se incluyen o no se daría a conocer a mediados de 2023.

El obstáculo que había impedido al deporte de los motores ser disciplina olímpica

Que el automovilismo forme parte de unos Juegos Olímpicos sería histórico porque es algo que el COI nunca ha visto con buenos ojos. La idea de los deportes olímpicos generalmente es destacar la capacidad humana y se tenía la errónea idea de que los autos “hacen todo” en campeonatos como la Fórmula 1.

Foto: Getty Images

Fue hasta 2012 cuando el COI reconoció a la FIA como una federación deportiva, lo que significó un primer paso. Otro muy importante fue ver una competencia de exhibición de karts eléctricos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Por ahora no se sabe cómo sería la competencia ni si los pilotos de Fórmula 1 podrían participar (igual y son como la FIFA, que hace todo para que los Juegos Olímpicos no eclipsen el Mundial), pero sería increíble ver al automovilismo en Los Ángeles 2028 pues es algo que no sucede desde París 1900 cuando fue disciplina de exhibición (¡¡hace 122 años!!).