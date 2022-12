El 1 de diciembre, el embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima protagonizó una imagen emotiva, pues se lanzó al Ángel de la Independencia a festejar el pase de Japón a los Octavos de Final del Mundial de Qatar, luego de que su selección remontara a España en cuestión de minutos, con la jugada de polémica de esta Copa del Mundo, con aquel balón que parecía que había abandonado la cancha.

Japón jugó en los Octavos de Final contra Croacia, con el que disputó un partido cerrado y fueron necesarios los penales para determinar un ganador, que en este caso fue Croacia, lo cual nos dejó a muchos con el corazón apachurrado.

Varios aficionados japoneses soltaron las lágrimas en las tribunas, aun los que fueron disfrazados, y ahora tendremos que despedirnos de ese colorido que dejaron estos aficionados que le dieron un toque especial a las gradas de los estadios de Qatar.

Getty Images

El mensaje del embajador de Japón

En México, Noriteru Fukushima se unió a esa tristeza y a la vez agradeció las muestras de apoyo de los aficionados mexicanos hacia Japón durante este Mundial, en el cual le pegaron a Alemania y España, empataron con Croacia y perdieron contra Costa Rica.

“Gracias, amigos, por todo su apoyo y tantos mensajes. Quería que fuéramos juntos al Ángel esta vez, pero termino perdiendo en tiros de penal. Un partido lleno de emociones, por un montó sentí esperanza que Japón podría ganar. Los Samuraís Azules nos regalaron momentos increíbles en Qatar 2022”, compartió en su cuenta de Twitter.

Gracias amigos por todo su apoyo y tantos mensajes ?!!

Quería que fuéramos juntos al Ángel esta vez pero terminó perdiendo en PK. Un partido lleno de emociones, por un momento sentí esperanza que Japón?? podría ganar?, #SamuraiBlue nos regaló momentos increíbles en #Qatar2022? https://t.co/8w2Hv53jbG — Noriteru FUKUSHIMA (@embjpmx) December 5, 2022

Mexicanos le escribieron a Eri

Otra de las personas japonesas que ha ganado popularidad y simpatía en México es Eri, la fan de Checo Pérez, y quien todos los días recibe mensajes de sus fans mexicanos, quienes en su momento la felicitaron tras la conquista del pase a los Octavos, aunque no es muy aficionada al futbol.

“No conozco bien el futbol, pero quería que México pasara la clasificación… y no me imaginaba que Japón la pasara. Cuando me enteré que Alemania y España estaban en el mismo grupo, creí: ‘Ah, es imposible que Japón venza a esos países”, respondió.