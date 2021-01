Joe Biden y la estrecha relación que mantiene con el deporte femenil

El cambio en la Casa Blanca también podría tener ciertas consecuencias en el deporte femenil. El motivo es muy sencillo: Joe Biden se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de la equidad de género en este aspecto.

Independientemente de su afición a deportes como el futbol americano, el nuevo presidente de Estados Unidos es considerado por muchas atletas como un aliado, así que podría participar en luchas como la igualdad salarial que busca la selección de futbol femenil.

No es ningún secreto que el mandatario disfruta de más de una disciplina, sin importar el género. Así como se le ha visto en eventos de basquetbol o beisbol, asistió a Copas del Mundo femeniles como la de Canadá 2015, que por cierto ganaron las estadounidenses.

Sin embargo, el año pasado el conjunto encabezado por Megan Rapinoe luchó una de sus batallas más duras. Estados Unidos Femenil entró en juicio en busca de salarios igualitarios al tomar en cuenta los ingresos de la selección varonil.

El revés que sufrieron las futbolistas fue bastante fuerte, pues el juez encargado desestimó sus peticiones. Pero tienen un compañero de batalla que seguramente entrará a proponer soluciones y lo dejó bastante claro desde mucho antes de ser presidente electo.

“A la Selección Femenil de Estados Unidos: no se rindan, esto no ha terminado. A US Soccer: pagos igualitarios ahora o cuando sea presidente, pueden pedir fondos para el Mundial en otro lado“, sentenció Joe Biden en sus redes sociales.

To @USWNT: don’t give up this fight. This is not over yet.

To @USSoccer: equal pay, now. Or else when I'm president, you can go elsewhere for World Cup funding. https://t.co/XK6t9oM94k

— Joe Biden (@JoeBiden) May 2, 2020