6 jugadores que se convertirán en agentes libres en 2021

El 2021 llegará con grandes cambios en el mundo del futbol. La segunda mitad del año marcará la posible partida de varios jugadores importantes de sus actuales plantillas. Lionel Messi es uno de los que podría dejar al Barcelona y se iría gratis porque su contrato finaliza su contrato en junio.

Lionel Messi

Messi no ha ocultado su deseo de llegar a la MLS y Estados Unidos, la directiva del Barcelona está trabajando en proponerle una renovación y en año de elecciones para presidente del club catalán, el objetivo central es mantener a Messi para la temporada 2021-2022.

La decisión del argentino, sobre si se queda o se va del Barcelona la tomará en cuanto termine la actual temporada del conjunto culé y deberá evaluar los proyectos que le presenten en lo deportivo las nuevas dirigencias del club.

Al igual que Messi, existen jugadores que terminan sus contratos en el mes de junio y pueden cambiar los rumbos de sus carreras a los diferentes destinos que les ofrezcan, incluso pueden llegar a los acérrimos rivales, como ya ha sucedido en algunos años anteriores.

David Alaba

El austriaco del Bayern Munich lo ganó todo en la pasada temporada y su renovación está detenida debido a el interés del jugador en probar otros aires europeos. Varias “novias” le ha salido, entre ellas el Real Madrid y la liga española, además de su ex entrenador Pep Guardiola y el Manchester City.

Gianluigi Donnarumma

El portero italiano ha sido pretendido por varios clubes a lo largo de su corta, pero fructífera carrera. Varios son los clubes que andan tras la pista del arquero como es el caso del Chelsea, que ha tenido acercamientos con Donnarumma para defender la cabaña de los “Blues” en 2021.

Memphis Depay

El holandés podría cerrar su ciclo con el Olympique de Lyon y su destino estaría en el Barcelona, como ya intentó en el mercado de transferencias pasado. Ronald Koeman lo conoce bien y sería uno de los jugadores que se podría adaptar a su estilo de juego, además de la necesidad del conjunto culé de un miembro en ataque que acompañe a Messi.

Sergio Agüero

El “Kun” es el máximo goleador del Manchester City y uno de los jugadores más importantes en su historia. Su gol terminó la sequía de títulos en Premier League y ha puesto al City en fases finales de Champions League. Su contrato termina en junio y aun es un pendiente en la agenda del Manchester.

Uno de los puntos importantes sería la posibles contratación de Messi, ya que Agüero tiene una excelente relación con su compatriota y eso podría facilitar una renovación del City para Sergio de mantenerse en el club con su gran amigo.

Luka Modric

El croata y último balón de oro del Real Madrid ha puesto pausa a la renovación de contrato, a pesar de que Zinedine Zidane ha levantado la voz para mantener al mediocampista en la plantilla del Real Madrid, pieza fundamental del repunte del club “merengue” en los últimos partidos.

Sergio Ramos

El capitán del Real Madrid y la dirigencia del club no ha llegado a un acuerdo para la renovación, las platicas existen pero no han avanzado en plasmar el convenio que lo ligue por más temporadas al Madrid. Zidane no quiere que se vaya a otro equipo y ha presionado para que el club cumpla las condiciones de Ramos.