6 puntos para entender la debacle de la Juventus en la Serie A

La dinastía de la Juventus podría terminar en la Serie A después de nueve títulos consecutivos y aunque al torneo aún le quedan varias jornadas por disputarse, el equipo de Turín se complica la remontada en el primer torneo con Andrea Pirlo como técnico.

Juventus le ganaba al Hellas Verona, pero después del gol de Cristiano Ronaldo, los de Turín perdieron el control del partido, el cual se jugó en la cancha de la Vecchia hasta que cayó el inminente gol del Verona, obra de Antonio Barák. La Juve se quedó en 46 puntos y se ubica a siete unidades del líder Inter de Milán.

Definitivamente este no es el año de la Juventus, que durante esta campaña no ha sido líder de la Serie A, como nos habíamos acostumbrado en la última década. ¿Por qué la Juve no es el equipo demoledor de años anteriores? Aquí unas cuantas razones.

Inexperiencia de Andrea Pirlo

El exjugador de la Juventus y del Milán, debuta como timonel de primer nivel. Los planes para esta temporada es que Pirlo terminara de pulirse como timonel en el equipo Sub 23, por lo que fue anunciado el 30 de julio del 2020. Sin embargo, el 8 de agosto fue confirmado como timonel del primer equipo tras la salida de Maurizio Sarri.

Se dice que Pirlo es un admirador del estilo de juego que alguna vez practicó Barcelona: posesión de balón, constantes pases ofensivos, recuperación rápida y presión alta. Sin embargo, su principal influencia es la vieja escuela italiana, aquella prioriza el control del juego mediante un estilo defensivo, por lo que la identidad de Pirlo como estratega aún no queda del todo clara.

Muchos empates para la Juventus

La Juventus sólo ha perdido tres partidos en el torneo de liga, pero ha exagerado con los empates. En 23 partidos disputados, ha empatado en ocho ocasiones, incluso formó una racha de tres empates consecutivos en las primeras cinco jornadas.

La cantidad de empates son muchos como pensar en el título. En la temporada pasada fueron sólo cinco juegos empatados en 38 jornadas, mientras que en 2019 empató seis veces.

La temporada en la cual empató más y aún así fue campeón, fue en la temporada 2011-12, cuando empezó su reinado. Aquella ocasión igualó en 15 oportunidades.

Temporada/ empates

2020-21: 8 empates

2019-20: 5 empates

2018-19: 6 empates

2017-18: 5 empates

2016-17: 4 empates

2015-16: 4 empates

2014-15: 9 empates

2013-14: 3 empates

2012-13: 6 empates

2011-12: 15 empates

Ahora sí tiene rivales

Roma y Napoli alguna vez incomodaron a la Juventus durante la consecución de los 9 títulos de liga, pero en realidad ninguno presionó tanto como lo hacen ahora Milán e Inter.

En la temporada 2014-15, Juventus empató nueve ocasiones y aún así le sacó ventaja al sublíder, Roma, por 17 puntos. En la campaña 2011-12, con 15 empates, le sacó cuatro unidades de ventaja al Milán.

La diferencia para este torneo, es que ahora sí hay equipos que aprovechen los puntos que ha dejado la Juventus en el camino.

Dependencia de Cristiano

¡Todo él, todo él! Si no es Cristiano Ronaldo, la Juventus no funciona y a veces incluso con él. De los 45 goles que ha hecho el equipo de Turín, 19 han sido del portugués. Esto lo podemos traducir en que CR7 hace el 42 por ciento de los goles de su equipo. Prácticamente 1 de cada dos goles, son de Cristiano.

Por si fuera poco, en seis veces Cristiano ha sido el responsable de abrir el marcador en un partido y mostrarle el camino a la Juventus.

Juventus, de visita es un equipo más

A esta Juventus, los equipos de media tabla ya se atreven a hacerle cosas que antes no, y se fortalecen aún más en casa. En la actual temporada, los de Turín han disputado 12 juegos fuera de casa y en siete han dejado puntos en el camino y tras el empate contra Hellas, registra dos duelos consecutivos sin triunfo.

El hospital de Turín

Como todo gran equipo que entra a una zona inestable, es porque sufre con una gran cantidad de lesionados y la Juve no se salva de ello.

Andrea Pirlo no cuenta en la defensa con Leonardo Bonucci, el capitán Giorgio Chiellini ni Juan Cuadrado. En medio campo perdió a Arthur y en el ataque a Paulo Dybala y Álvaro Morata, quienes suelen ser principales aliados de Cristiano.