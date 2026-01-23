Lo que necesitas saber: México no le gana a Brasil en categoría absoluta desde el 3 de junio del 2012

Un México vs Brasil siempre representa un duelo especial para la afición mexicana (a lo mejor allá ni nos topan, pero acá es todo un suceso). Y mira tú, bien podría ser el último amistoso de preparación para el Mundial 2026.

Selección Mexicana preparándose para el Mundial 2026 / Foto: MexSport

Preparan un México vs Brasil previo al Mundial 2026

La información la dieron en la transmisión del México vs Panamá en TUDN, y Fox Sports publica que logró confirmar la información con fuentes en la Femexfut.

Así que ya confirmado: La Federación está en negociaciones para que la Selección se mida a la Verdeamarela apenas unos días antes del Mundial, lo que garantizará que tanto acá como allá puedan llevar a sus mejores jugadores, a los meros meros que estarán en la Copa del Mundo.

Hablamos de ver a la Selección Mexicana contra Vinicius, Raphinha, Casemiro, Rodrygo, Alisson y toda la constelación de estrellas que conocemos bien.

Vinicius con Brasil / Foto: MexSport

¿Cuándo y dónde sería el México vs Brasil previo al Mundial 2026?

La negociación apunta a que México juegue contra Brasil el sábado 30 de mayo, tan sólo 12 días antes del debut en el Mundial contra Sudáfrica. Por eso sería el último partido amistoso de la Selección Mexicana antes de la Copa del Mundo.

La sede para el partido sería la ciudad de Los Ángeles, así que podría ser en el BMO Stadium, en el Memorial Coliseum, o de plano en el SoFi Stadium. Habrá que esperar para saber bien dónde.

Foto tomada de la cuenta oficial “SoFi Stadium” (Facebook)

¿Hace cuánto México no le gana a Brasil?

Tener un México vs Brasil antes del Mundial 2026 representa una gran oportunidad de volver a ganarles (por fin). En caso de que no lo recuerdes, la última vez que la Selección Mexicana pudo con la Verdeamarela en categoría absoluta fue en 2012, en un amistoso jugado en Dallas el 3 de junio.

Por México alinearon futbolistas como Talavera, Rafa Márquez, Aldo de Nigris y Ángel Reyna, mientras que Brasil tenía en sus filas a Pato, Hulk, Neto y al propio Casemiro. ¿Los goles? Cortesía de Giovanni dos Santos y Chicharito.

Desde entonces México ha jugado 5 veces contra Brasil, con saldo de 4 derrotas y un empate. Nos traen de a chavos.

Ah claro, ese año, unos meses después, vino la victoria por la medalla de oro en Londres 2012, pero como no es selección absoluta, por eso no la mencionamos.