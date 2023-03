Randy Arozarena, tras el apoyo de mexicanos a los Rays: "Ya soy uno de ellos"

Tal vez el deporte mexicano no se ha sentido tan identificado con un atleta naturalizado como con Randy Arozarena, quien fue una pieza clave en el histórico tercer lugar logrado en el Clásico Mundial de Beisbol. El jugador cubano fue la estrella de la novena mexicana que estuvo muy cerca de meterse a la final y tras el torneo, Arozarena regresó con su equipo, los Tampa Bay Rays, para el inicio de la temporada de Grandes Ligas.

En el Opening Day de la temporada 2023, Randy Aronzarena conectó un un hit en cuatro oportunidades al bat, en el triunfo de los Rays 4-0 sobre los Detroit Tigers, por lo cual el jugador terminó con buen ánimo, y es que ahora cuenta con el apoyo de los aficionados mexicanos.

Randy Arozerana comienza su cuarta temporada con los Rays / Getty Images

Arozarena ya siente el apoyo de los mexicanos en Florida con los Rays

Florida, el estado en el que se encuentra la ciudad de Tampa, cuenta con más de medio millón de mexicanos, de los cuales más de 65 mil habitan en el condado de Hillsborough, del cual forma parte Tampa.

“La fanaticada mexicana en el Clásico Mundial fue increíble, mucho apoyo. Ya soy uno de ellos; me identifico como un mexicano más y es muy bonito que te apoyen, durante el Clásico y ahora en la temporada con los Rays. Es algo muy importante”, declaró Arozarena en una entrevista con ESPN.

Arozarena jugó en México antes de llegar a Grandes Ligas, con los Toros de Tijuana y Mayos de Navojoa. En 2016, año en el que comenzó su recorrido por México, también comenzó a vincularse con la MLB, después de firmar un contrato de Ligas Menores con los St. Louis Cardinals, con los cuales por fin debutó e 2019 en las Mayores.

Randy Arozarena fue la figura de México en el Clásico Mundial / Getty Images

Arozarena augura una gran temporada en Grandes Ligas

A partir de 2020 comenzó a jugar con Tampa Bay, con el cual inicia su cuarta temporada, en la cual augura una temporada positiva.

“Pienso que voy a tener una gran temporada. He trabajado muy fuerte, me he enfocado en cosas para la mente. He cambiado la rutina y he trabajado muy fuerte para ayudar al equipo a darle victorias y poner parte de mi trabajo en la unidad del equipo y ganar”, mencionó.