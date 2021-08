La mexicana Selene Rodríguez es Campeona del Mundo en tiro con arco con sólo 17 años 🇲🇽

Las nuevas generaciones de arqueros mexicanos comienzan a dar frutos a nivel internacional, sólo unas semanas después del bronce conseguido por Luis ‘Abuelo’ Vázquez y Alejandra Valencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Conoce más sobre Alejandra Valencia)

Con sólo 17 años de edad, Selene Rodríguez, se convirtió en la campeona del mundo Sub 18 después de conquistar la medalla de oro en la Copa del Mundo que se celebra en Wroclaw, Polonia.

La mexicana enfrentó en la final a Priya Gurjar, de la India, y quien era favorita para consumar el triunfo, sin embargo, fue sorprendida por la mexicana, quien mostró una serenidad similar a la de Alejandra Valencia.

Rodríguez y Gurjar empataron en el primer set, pero la mexicana obtuvo ventaja de en el segundo set 111-107, por lo que en el tercero y último, mantuvo la ventaja con dos flechas de nueve puntos y la tercera de 10, para coronarse 139-136.

Para Selene, esta fue la primera competencia internacional, por lo que se expresó sumamente emocionada después de su triunfo en la categoría.

“Estoy muy emocionada, es algo que nunca antes había sentido, nunca antes había estado en un campeonato mundial. Se siente muy emocionante, estoy temblando un poco”, dijo la mexicana.

Selene Rodriguez 🇲🇽 is the new under-18 compound world champion! 🥇👏 pic.twitter.com/X56JcCnTuA

— World Archery (@worldarchery) August 14, 2021