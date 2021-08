Conoce a Sofía Ramos, la marchista mexicana que ganó oro en el Mundial de Atletismo Sub 20

Aunque en Tokio 2020 no nos fue tan bien como esperábamos con eso de la cosecha de medallas, las nuevas generaciones de atletas mexicanos que podrían estar en París 2024 la andan rompiendo chido en los mundiales de su categoría. Ese justo el caso de Sofía Ramos, ¿la conoces? ¡Ella ganó oro en el Mundial Sub 20 de Atletismo este fin de semana!

Así es, el deporte mexicano se baño de oro dos veces en cosa de una semana gracias a dos jóvenes atletas. El pasado 14 de agosto celebramos como Dios manda el campeonato mundial en tiro de arco de Selene Rodríguez, arquera de 17 años, y ahora una joven marchista nos pone otra enorme sonrisa en el rostro.

Sucedió este sábado, en el Mundial Sub 20 de Atletismo que se celebra en Nairobi (Kenia). Sofía Ramos se conviritó en campeona mundial en la Marcha, luego de registrar un tiempo de 46:23.01 minutos en la prueba de los 10km (¡ay nomás!). La mexicana llegó por delante de la francesa Maële Biré-Heslouis, quien registró 47:43.87, y la checa Eliška Martínková, que hizo un tiempo de 47:46.28.

¿Quién es Sofía Ramos, la joven que se llevó el oro en el Mundial de Atletismo de Nairobi 2021?

Sofía Elizabeth Ramos Rodríguez nació en Nuevo León, y forma parte del equipo dirigido por el entrenador Ignacio Zamudio. Hace tres años, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, también tuvo una gran participación, pues fue subcampeona en la prueba de los 5 mil metros.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) resaltó su triunfo con un boletín de prensa, donde detallan que la joven es ya la quinta campeona mexicana en caminata en la historia de tal evento.

Sofía Ramos logra histórica medalla de #Oro en Mundial de Atletismo Sub 20 🏃🏾‍♀️🇲🇽. La marchista concluyó el recorrido de 10 mil metros en un tiempo de 46:23.01; es la quinta campeona mexicana en caminata en la historia del evento 🙌🏾. 👉🏾 https://t.co/wpAvNJh65d pic.twitter.com/wkQP5JrLtC — CONADE (@CONADE) August 21, 2021

La joven marchista es becada por el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León (INDE), y mira tú, ella ni siquiera quería entrarle a la caminata. Según dijo, fue su mamá quién la obligó a hacer marcha y ahora está muy agradecida con ella por eso.

“Mi mamá me obligó a hacer marcha, pero ahora estoy muy feliz de que me haya obligado. Muchísimas gracias a mi mamá (…) Hay mucha tradición en la marcha en México y estoy muy feliz de continuar con esto. He estado trabajando muy duro, hay días en los que no te apetece entrenar, pero todos estos esfuerzos ahora han valido la pena“, comentó luego de la competencia, según declaraciones retomadas por Marca Claro.

Medalla de oro🥇para México en el Mundial de Atletismo Sub 20!! Sofía Ramos Rodriguez gana categóricamente la prueba de marcha 10,000m. pic.twitter.com/yCuikpLggU — México en Tokio 2020 (@mexicoentokio20) August 21, 2021

También cayó una plata en los 400m planos

Pero la medalla de oro de Sofía Ramos no fue el único logro que tuvo la delegación mexicana que anda poniendo en alto el nombre de nuestro país en el Mundial Sub-20 de Atletismo. Luis Avilés Ferreiro obtuvo medalla de plata en los 400m metros planos y de paso estableció un nuevo récord mexicano en dicha prueba.

El joven de 19 años registró un tiempo de 44.95 segundos, dejando atrás su propia marca de 45.63, con la que clasificó a Nairobi 2021. Avilés, originario de Cuautla, llegó al Mundial Sub 20 de Atletismo como campeón olímpico, pues ganó oro en los JJOO de la Juventud Argentina 2018.