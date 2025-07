Lo que necesitas saber: Cadillac anunciaría a su primer piloto entre julio y agosto, mientras que el segundo sería presentado en septiembre

Cadillac comenzará a darle forma a uno de los aspectos de mayor interés de cara a su debut en Fórmula 1, y esto tiene que ver con los nombres de los pilotos con quienes debutará en la temporada 2026. Para Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, se espera que el equipo estadounidenses dé un paso firme y se sabe que en el circuito habrá gente que trabaja con Checo Pérez, quien ahora trabaja con Khalil Beschir como manager.

Durante el Gran Premio de Gran Bretaña, Cadillac tendrá representantes de su plana mayor, entre ellos Dan Towriss, director del grupo TWG, que a la vez es el grupo responsable de la fundación de la escudería Cadillac.

Dan Towriss (camisa blanca) viajará a Silverstone / Getty

¿Cadillac va a anunciar a algún piloto en Silverstone?

Algunas versiones sugieren que Cadillac presentará a uno de sus pilotos para la temporada 2026, y que ese nombre podría ser el de Checo Pérez, pero ojito, porque son rumores.

En realidad el equipo de Cadillac se reunirá con representantes de los pilotos que son candidatos para unirse a la escudería y el objetivo es firmar contrato con uno de ellos semanas después, de acuerdo con Motorsport, así que difícilmente habrá un anuncio como tal durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

Hay que recordar que Cadillac tiene tres bases y una de ellas está en Silverstone, por lo cual aprovechará la visita de la Fórmula 1 a Gran Bretaña para reunirse con los managers de los pilotos que tiene en la mira, y presentarles el estatus de su proyecto.

Se sabe que personas cercanas a Checo Pérez estarán en Silverstone para formar parte de estas reuniones con Cadillac, entre ellos Carlos Slim Domit, en representación de Escudería Telmex, de acuerdo con el periodista Diego Mejía. El propio Checo ha aceptado que ya hubo acercamientos con el equipo estadounidense.

Carlos Slim Domit y Alejandro Soberón / Escudería Temex

“Estarán presentes las cabezas clave del proyecto de Fórmula 1 de Cadillac y estarán las personas que han llevado la carrera de Checo Pérez, que ya no es Julian Jakobi. Estarán quienes lo han acompañado en toda su carrera, como Escudería Telmex, Carlos Slim Domit. Habrá conversaciones con diferentes partes que están con opción que son consideradas como opción para Cadillac para el próximo año”, indicó Diego Mejía en la transmisión del Gran Premio de Austria en Fox Sports.

Según Motorsport, se espera que Cadillac haga el anuncio de su primer piloto durante el mes de julio y agosto, mientras que el otro sería anunciado para el mes de septiembre.

Checo Pérez ha conversado con cuatro escuderías

Según Diego Mejía, Cadillac no es la única opción para el regreso de Checo Pérez, aunque en solo dos de ellas hay oportunidades reales: Cadillac y Alpine. Sin embargo, el equipo francés tiene un escenario desequilibrado.

“Lo que yo sé es que ha habido contacto con cuatro equipos, pero realmente que haya opción, tal vez la mitad de esos cuatro. Alpine me parece un poco convulsionado en este momento porque no hay un orden claro. No se sabe qué va a pasar con Flavio Briatore, porque lo trajo Luca de Meo”, dijo Diego.

Checo Pérez en el GP de México de 2024 / Getty

Luca de Meo es el director de Renault, que es propietaria de la escudería Alpine en Fórmula 1, sin embargo dejará su cargo en el mes de julio, por lo cual el futuro de Alpine es incierto y apunta a ser inestable.

Las otras dos escuderías son Williams y Mercedes, que realmente está apuntando hacia otros lados.

¿Cómo será la alineación de Cadillac para 2026?

La idea original de llevar a un piloto estadounidense ahora está prácticamente descartada. El candidato principal, Colton Herta, no tiene los puntos suficientes en la Superlicencia para ascender a la Fórmula 1.

Necesita terminar entre los primeros cuatro lugares en IndyCar en la actual temporada para completar los nueve puntos que le hacen falta (tiene 31), sin embargo, Colton es décimo a ocho fechas de terminar la temporada. La temporada 2025 de IndyCar termina el 31 de agosto.

Colton Herta, piloto de Andretti en Indycar

De esta manera, el discurso de alinear con un piloto joven estadounidense y otro piloto de experiencia ahora ha cambiado de tal forma que Cadillac no se cierra a contratar a dos volantes experimentados y es que hay que recordar que Cadillac no tendrá auto para probar en los test de postemporada de Abu Dhabi.

La primera vez en la cual los pilotos hagan contacto con los autos será hasta los test de pretemporada de enero del 2026, en Barcelona, así que habrá poco tiempo para adaptarse y sacarle rendimiento al auto.

“Ya hay piezas fabricadas, pero no hay coche para hacer test”, dijo Mejía, por lo cual la lógica indica que Cadillac debería ir por dos pilotos experimentados, que conozcan los circuitos y el entorno del paddock, así que en ese sentido cobra fuerza la teoría de que los dos nombres serán Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Checo Pérez en Fórmula 1 / Getty

A esta novela aún le quedan varios capítulos, pero cada vez nos acercamos al momento en el que conoceremos el nombre de los dos pilotos.