Lo que necesitas saber: Checo Pérez firmó contrato con Cadillac por dos años

Checo Pérez volverá a subirse a un auto Fórmula 1 en el cierre del 2025, como parte de la preparación de cara a la temporada 2026 como nuevo piloto de la escudería Cadillac, además de que tendrá sesiones en el simulador después del Gran Premio de Azerbaiyán.

En piloto mexicano adelantó esto previo al lanzamiento de la primera bola del partido entre Los Angeles Dodgers y los Philaldephia Phillies en la MLB, en el Dodger Stadium. Checo lanzó desde la lomita con un jersey que tenia su mítico número 11 en el dorsal y en la parte frontal, encima de una playera tipo polo con el logo de Cadillac. Previamente el mexicano estuvo practicando su lanzamiento.

Checo Pérez practicando antes de su primer lanzamiento en Dodgers pic.twitter.com/QujO2F6Bfs — Katia Castorena (@KatiaCastorena) September 18, 2025

De la pista al diamante Checo Pérez fue el encargado de lanzar la primera bola en el Dodger Stadium, soltando un disparo a toda velocidad pic.twitter.com/mCEdPyGX8R — MLB México (@MLB_Mexico) September 18, 2025

Checo volverá a subir a un Fórmula 1

Previo al lanzamiento, Checo ofreció una conferencia de prensa en la que detalló parte de su programa con Cadillac, el cual incluye sesiones en el simulador. Además, volverá a conducir un auto Fórmula 1 en las próximas semanas, lo cual es de suma importancia para adaptarse a las exigencias físicas de un monoplaza.

“La siguiente semana estaré en la fábrica, en Charlotte y en Inglaterra, y estaré en el simulador. Está en planes que pruebe un coche Fórmula 1, primero para trabajar y estar lo mejor preparado posible para el inicio del año, y segundo porque para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones, especialmente en el cuello y la parte física, para darle a mi cuerpo un ‘reminder’ de lo que se viene en enero”, indicó.

Se presume que Cadillac ya compró uno de los Ferrari utilizados en la temporada 2023 y con el cual Checo podrá entrenar, junto con los mecánicos de la nueva escudería de Fórmula 1. Esto sucedería a inicios del mes de octubre en el circuito Paul Ricard, en Francia.

Checo Pérez con los Dodgers / Getty

Cadillac no tiene un auto propio para entrenar y será hasta el mes de enero del 2026 cuando ponga su primer modelo a prueba en la pista. “En enero ya tendremos nuestro coche con el cual estaremos trabajando con el equipo”.

Checo quiere disfrutar de su regreso a Fórmula 1

Checo indicó que uno de los objetivos principales de su regreso a Fórmula 1 es volver a disfrutar de la competencia después de un par de años complicados con Red Bull.

“Quiero regresar a disfrutarlo porque los últimos años fueron difíciles, entonces quiero regresar a una Formula 1 que disfrute y estar trabajando con un equipo que tenga la misma ilusión que yo, y eso lo encontré en Cadillac, entonces estoy muy ilusionado con este regreso”.