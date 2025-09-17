Lo que necesitas saber: Alpine ocupa el último lugar en la clasificación de constructores

Flavio Briatore está buscando piloto para la temporada 2026 de Fórmula 1 en Alpine. El equipo ya anunció la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, pero no está definido quién será su compañero el próximo año. Durante el proceso de búsqueda, Briatore sostuvo conversaciones con Checo Pérez, aunque detalló que para ese momento el mexicano ya tenía muy avanzadas las negociaciones con Cadillac. “No pude ofrecerle nada en ese momento”.

El asesor de Alpine puso en duda una vez más la continuidad de Franco Colapinto, quien es el único piloto de la parrilla actual que no ha conseguido puntos. Indicó que en el cierre de la temporada tendrá a prueba a Colapinto, así como a los otros pilotos reserva, Jack Doohan y Paul Aron, pero tampoco está cerrado al fichaje de un piloto externo y con experiencia.

Franco Colapinto, piloto de Alpine / Getty

Briatore tuvo conversaciones con Checo Pérez

Aunque Toto Wolff manifestó en su momento que Valtteri Bottas estaba negociando con Alpine, Flavio Briatore explicó que nunca hubo charlas y que esos rumores ayudaron a que el finlandés lograra un contrato con Cadillac, aunque sí hubo charlas con Checo.

“Nunca hablé con Bottas sobre 2026. Creo que los rumores de que podría correr para Alpine le ayudaron a firmar un contrato con Cadillac. Pérez me llamó. Me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero al mismo tiempo me dijo que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Cadillac. No pude ofrecerle nada en ese momento”, dijo el italiano.

Checo Pérez y Flavio Briatore en 2024/ Getty

Franco Colapinto fue decepcionante al inicio con Alpine

Aunque el rendimiento de Franco Colapinto ha mejorado después del descanso de verano, Briatore no está del todo satisfecho y su discurso apunta a un cambio de piloto para la próxima temporada y quizá antes para darle oportunidad a Paul Aron, aunque no significa que éste sea el elegido para 2026, así que podría buscar a alguien con experiencia, capaz de manejar la presión de una mejor manera.

“En retrospectiva, subestimamos la presión a la que están expuestos estos jóvenes pilotos. Alpine es un equipo de fábrica. La presión es aún mayor. Se multiplica en una temporada difícil. A los novatos les resulta más fácil en un equipo pequeño. Fíjense en Isack Hadjar y Gabriel Bortoleto“.

Alpine comenzó la temporada 2025 con el australiano Jack Doohan, a quien bajaron del asiento después de seis Grandes premios. “Tuvo demasiados accidentes”.

Su lugar fue ocupado por Colapinto, quien no ha sumado puntos. “Fue decepcionante al principio. Pensábamos que lo haría mejor. Ahora va tomando ritmo poco a poco. Conoce mejor el coche y se siente más cómodo”, dijo Briatore.

Flavio Briatore, asesor de Alpine / Getty

¿Quién será el segundo piloto de Alpine en 2026?

Los dos pilotos con experiencia y libres en este mercado ya firmaron con Cadillac. Había otra opción en el mapa, Mick Schumacher, aunque Briatore aclaró que “no está en la lista”, de modo que Alpine pinta para ser la última escudería que anuncie piloto.

“Sigo abierto a la segunda cabina. ¿Quizás debería fichar a un piloto de Fórmula E? Pero, en serio, seguimos abierto. A ver qué tal les va a nuestros jóvenes pilotos lo que resta de temporada. Tenemos a Colapinto, a Paul Aron y también volveremos a probar con Jack Doohan”, dijo Briatore a AutoMotor Sport.

Yuki Tsunoda y Pierre Gasly / @pitcrewbulteni

Se dice y se cuenta que Alpine sigue los pasos de Yuki Tsunoda, quien difícilmente se mantendrá en Red Bull como compañero de Max Verstappen. Sus opciones estarían en volver a Racing Bulls o salir de la organización y por ahora el único lugar disponible en el mercado es el de Alpine, donde se reencontraría con Pierre Gasly, su mejor amigo en el paddock.