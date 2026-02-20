Lo que necesitas saber: Lewis Hamilton estrenó el innovador sistema de Ferrari en el penúltimo día de test

“Venía detrás de Lewis y pensé: ¿pero qué demonios está pasando?”. Esa fue la reacción de Ollie Bearman cuando vio girar el alerón trasero del Ferrari de Hamilton, en los test de Bahréin.

El piloto de Haas fue la primera persona en ver la innovación de Ferrari, la cual se llevó los reflectores en el segundo día de pruebas. “Pensé que estaba roto, pero sinceramente, es súper innovador. También parece bastante elegante, así que si funciona en la pista, han hecho algo bien”, dijo el volante británico.

You spin me right round!



Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

¿Cómo funciona el alerón de Ferrari?

El alerón de Ferrari no abre y cierra, sino que rota 270 grados en el sentido de las manecillas del reloj y esto es algo que jamás se había visto en Fórmula 1. El alerón giratorio de Ferrari tiene un activador hidráulico que está instalado en los laterales.

Hasta la temporada 2025, el reglamento limitaba la apertura del alerón a sólo 85 milímetros en las rectas, que era donde se activaba el sistema DRS. Sin embargo, con las nuevas regulaciones, que priorizan que los monoplazas tengan menos resistencia, Ferrari dio un pasó más allá con este sistema que a muchos les voló la cabeza.

El alerón trasero de Ferrari

Tras dar algunas vueltas sobre el circuito, Lewis Hamilton volvió a pits y a su regreso a la posta volvió con un alerón convencional.

¿Es legal el alerón de Ferrari?

Esa fue la primera pregunta que pasó por la mente de todos. Y sí, ese loco alerón trasero de Ferrari es legal, de acuerdo con Nikolas Tombazis, director técnico de la FIA.

“Hemos fomentado soluciones que reducen la resistencia. Las regulaciones del DRS del año pasado, que limitaban la cantidad de apertura, no se han mantenido este año para dar más libertad. La solución de Ferrari está bien”, indicó de acuerdo con The Race.

¿Ferrari tendrá ventaja con su alerón giratorio?

El objetivo principal de este alerón es mejorar la eficiencia aerodinámica del monoplaza y por lo tanto reducir la resistencia. Este segundo punto se cumple a simple vista, ya que este alerón giratorio no tiene el activador hidráulico, que es esa especie de palanqueta al centro del ala trasera, con la que se abre y se cierra el alerón en el resto de los equipos.

Este es el activador hidráulico común en el resto de equipos

Aún es temprano para saber en ciencia cierta si en realidad esta innovación es realmente eficiente. Por ello, Fred Vasseur, team principal de Ferrari, dejó en duda si el equipo realmente usará este alerón. “No sé si será para Melbourne o el próximo. Creo que todo el mundo está innovando, a veces es visible, a veces no, pero estoy seguro de que nuestros competidores y todos en la red están haciendo exactamente lo mismo”, dijo.

¿Volveremos a ver este alerón en el último día de test? Es probable, pero por lo pronto Ferrari se lleva datos importantes para definir si este sistema es funcional, pero por las palabras de Vasseur, no lo veremos en todas las carreras de la temporada.

Lo que sí, es que el alerón de Ferrari puede revolucionar a la Fórmula 1 por completo.