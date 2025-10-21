¿Por qué el Gran Premio de México se corre en octubre o noviembre?

Lo que necesitas saber: El Gran Premio de México se ha celebrado en las mismas fechas desde su regreso al calendario de Fórmula 1 en 2015; en los 80 y 90 se corrió entre marzo y junio

El Gran Premio de México es una de las últimas carreras de la temporada de Fórmula 1, lo que le da un plus a la emoción al ser crucial para el campeonato de pilotos y de constructores. ¿Pero te has preguntado por qué siempre se corre a finales de octubre o principios de noviembre?

Gran Premio de México / Foto: Getty

¿Por qué el Gran de México se corre a finales de octubre o principios de noviembre?

La respuesta no es tan mística como podría pensarse. El Gran Premio de México se corre en octubre o noviembre porque es el lapso en el que la Fórmula 1 llega a América. Previamente se corre el Gran Premio de Estados Unidos y después viene el GP de Brasil, seguido ahora también por el de Las Vegas.

Es importante el dato porque anteriormente no era así. El Gran Premio de México se corre siempre a finales de octubre o principios de noviembre desde que volvió al calendario de la Fórmula 1 en 2015, permitiendo planear chido la compra de boletos y marcar en la agenda las fechas.

Pero antes de eso la fecha variaba mucho más. En su anterior etapa, de 1988 a 1992, se corrió entre marzo y junio. En el 86 y 87 también se celebró en octubre.

Gran Premio de México / Foto: Getty

¿Y por qué otras carreras de América no se celebran en las mismas fechas que el Gran Premio de México?

Ahora bien, si es por la llegada de la Fórmula 1 a América, ¿por qué otras carreras como el GP de Miami o Canadá no se corren en esta época? Bueno, hay razones muy puntuales.

El Gran Premio de Canadá se corre en la época en que la Fórmula 1 está en Europa por su vínculo con Francia… Y no tienen intención de cambiar eso.

En 2023 la Fórmula 1 intentó negociar con su organización un cambio a finales de año para que se juntara con Estados Unidos, Brasil, Las Vegas y el Gran Premio de México, en un intento por agrupar todas las carreras de acuerdo a la ubicación geográfica de cada país (cosa que ya vimos con Azerbaiyán y Japón).

Pero de acuerdo con Fox Sports, se negaron porque el frío en Canadá ya es muy intenso para octubre y noviembre, y en septiembre podría empalmarse con otros eventos importantes en el país.

Gran Premio de México 2023 / Mexsport

El caso de Miami tiene que ver con el clima, pues sabemos que entre septiembre y octubre es temporada de huracanes y Florida es un estado muy golpeado por este tipo de fenómenos. El riesgo de cancelar el Gran Premio sería muy alto. Además, se juntaría con el Gran Premio de Austin y ahora con el de Las Vegas… ¡Tres carreras en el mismo país en cuestión de semanas! Difícil imaginarlo.

También hubo por ahí un intento de cambiar la fecha del Gran Premio de México, precisamente en medio de las negociaciones con Canadá, pero los organizadores de acá no quisieron, pues aprovechan que coincide con Día de Muertos para sacarle más provecho cultural y mediático al evento.