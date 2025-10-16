Lo que necesito saber: Todos los autos deberán de contar con el sistema de refrigeración para la carrera en Estados Unidos.

¿Recuerdan que la F1 declaró riesgo de calor en Singapur? Bueno, pues también habrá riesgo de calor en el Gran Premio de Estados Unidos. De acuerdo con el servicio meteorológico, se esperan temperaturas superiores a los 31° grados.

El punto máximo de calor durante el fin de semana podría alcanzarse durante la sprint del sábado 18 y la carrera del domingo 19 de octubre, por lo que los pilotos sufrirán muchísimo dentro del auto.

Charles Leclerc en Singapur

Riesgo de calor en el Gran Premio de Estados Unidos

El clima será un factor muy importante durante el fin de semana de la Fórmula 1 en Austin. Ante la declaración ante el riesgo de calor, la FIA ya impuso algunas medidas de prevención. Para empezar, todos los autos tendrán que instalar (por segunda carrera consecutiva) el sistema de refrigeración.

Sin embargo, los pilotos tendrán la decisión de usar o no el chaleco de enfriamiento (ese al que no todos le tienen mucha fe). No es una obligación, digamos que es una recomendación

“De conformidad con el Artículo 26.19 del Reglamento Deportivo, habiendo recibido un pronóstico del Servicio Meteorológico Oficial que predice que el Índice de Calor será superior a 31,0 °C en algún momento durante el Sprint o la Carrera en este evento, se declara un Peligro de Calor”.

Tal como sucedió en Singapur, aquellos pilotos que decidan no usar el chaleco, tendrán que llevar un peso adicional en el auto de 0.5 kg, equivalente al peso del chaleco y para que no obtengan ventaja al no usarlo.

Aunque en Singapur 2025 fue la primera vez que se declaró ‘Riesgo de calor’ en una carrera de Fórmula 1, no podemos olvidar que fue el Gran Premio de Qatar del 2023 el que obligó a la FIA a tomar medidas contra las altas temperaturas. En aquella ocasión algunos pilotos se desmayaron por la intensidad del calor dentro del auto y otros más hasta vomitaron.

La temperatura era de uno 33° con todo y que corrieron de noche. Sin embargo, dentro de los autos, la temperatura de los pilotos era de hasta 50°. De ahí, la importancia de asegurar su bienestar en días de mucho, pero mucho calor.