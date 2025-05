Lo que necesitas saber: Oscar Piastri llega al Gran Premio de Miami como líder del campeonato de pilotos con 99 puntos

El Gran Premio de Miami viene con un montón de actividad en pista, pues viene con formato sprint, y esto significa que el campeonato de pilotos se puede mover otra vez, a menos que Oscar Piastri, el líder actual, haga un fin de semana perfecto.

Pero no sólo eso. En el Gran Premio de Miami el piloto más joven de la parrilla, Kimi Antonelli, podría verse en una situación peculiar, pues con 18 años no tiene la edad legal para consumir alcohol en Estados Unidos, así que en caso de obtener un podio, no podrá beber champaña. “La arrojaré y se la daré a Valtteri Bottas para que la beba”, bromeó el piloto italiano.

Oscar Piastri llega al Gran Premio de Miami como líder del campeonato de pilotos con 99 puntos, 10 más respecto al sublíder, Lando Norris, mientras que Max Verstappen está muy cerca, con 87 unidades, así que esta pelea es de tres y en Miami las cosas se pueden poner aún más parejas.

Lando Norris, Zack Brown y Oscar Piastri / Getty

En Miami, Lando Norris conquistó su primera victoria en Fórmula 1, en la edición del 2024, mientras que en las dos ediciones anteriores dominó Max Verstappen, así que Miami es territorio de Red Bull o McLaren.

Clima para el GP de Miami

Para el Gran Premio de Miami hay posibilidades de lluvia, sobre todo para la primera y única práctica libre y la sesión de calificación, el día sábado.

El viernes, las posibilidades de lluvia son del 15% y se reducen al 12% para la sesión de calificación de la sprint.

Para el sábado, hay un 25% de probabilidades de lluvia durante la carrera sprint y se incrementarán al 60% para la sesión de calificación.

El domingo, el día de la carrera, sólo hay 10% de probabilidades de lluvia en la parte final de la carrera.

Autódromo Internacional de Miami / Fotografía F1

Horarios para el Gran Premio de Miami

Los horarios del Gran Premio de Miami nos quedan súper bien en México para armar una comidita, pues las sesiones protagónicas quedan durante la tarde. El viernes se disputa la práctica libre a las 10:30, mientras que la sesión de calificación para la carrera sprint será a las 14:30.

El sábado inicia con la carrera sprint a las 10:00 de la mañana y luego se viene la sesión de calificación a las 14:00 horas y ojo, porque después de toda esta actividad, Cadillac hará su primer evento oficial como equipo de Fórmula 1, así que podemos conocer su identificad visual y en una de esas alguna pista sobre los pilotos y de Checo Pérez.

El domingo, la carrera se disputará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y toda la actividad del fin de semana se transmitirá por Fox Sports y por F1TV.

Sesión Día Hora TV Streaming Práctica libre 1 Viernes 2 de mayo 10:30 Calificación sprint Viernes 2 de mayo 14:30 Sprint Sábado 3 de mayo 10:00 Calificación Sábado 3 de mayo 14:00 Carrera Domingo 4 de mayo 14:00

Max Verstappen de Red Bull

¿Quién puede ganar el Gran Premio de Miami?

El favorito para ganar la carrera principal es Oscar Piastri, quien ya ha ganado tres Grandes Premios de los cinco disputados hasta ahora, pero en McLaren y se espera que Lando Norris ‘despierte’ y se meta en la lucha. No hay que descartar una pelea codo a codo entre estos pilotos y por lo tanto un nuevo capítulo de las ´Papaya Rules’.

Oscar Piastri en McLaren

No hay que descartar a Max Verstappen con Red Bull, que trabaja en encontrar mejoras en el rendimiento del RB21, aunque el primer paquete principal de actualizaciones llegará en Imola. Mercedes es candidato al podio, así que habrá alguna oportunidad para Kimi Antonelli o George Russell.

¿Quiénes han ganado el Gran Premio de Miami?

El Gran Premio de Miami forma parte del calendario de Fórmula 1 desde la temporada 2022 y desde 2024 se disputa bajo formato sprint y sólo dos pilotos se han repartido los triunfos.

2022: Max Verstappen

2023: Max Verstappen

2024 Sprint: Max Verstappen

2024: Lando Norris

Lando Norris y Max Verstappen / Getty

Horarios de la F1 Academy

El programa del Gran Premio de Miami incluye la tercera fecha de la F1 Academy y si quieres darle una oportunidad a la categoría femenil y ver a Alba Larsen, Doriane Pin y a la mexico-americana Courtney Crone, este fin de semana te queda perfecto por los horarios.

Sesión Día Hora TV Streaming Calificación Sábado 3 de mayo 8:25 Carrera 1 Sábado 3 de mayo 12:55 Carrera 2 Sábado 4 de mayo 11:05

Alba Larsen F1 Academy / Getty

Así marcha la F1 Acadmy

1. Maya Weug: 59 puntos

2. Doriane Pin: 52 puntos

3. Chloe Chambers: 47 puntos

4. Alisha Palmowski: 36 puntos

5. Alba Larsen: 28 puntos