Lo que necesitas saber: Max Verstappen suma siete podios consecutivos en la actual temporada

La actuación de Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil ha dejado sido elogiada por propios y extraños. El piloto de la escudería Red Bull finalizó en el tercer lugar después de haber comenzado la carrera desde el pit lane, debido a que Red Bull rompió el régimen de parque cerrado para cambiar la unidad de potencia y la fallida puesta a punto del RB21.

El neerlandés sufrió una pinchadura que le hizo hacer una parada extra en pits al inicio de la carrera y aún así se metió al podio con un ritmo demoledor que incluso amenazó el segundo lugar de Kimi Antonelli.

Así veía Antonelli cómo se acercaba Verstappen en Brasil

Su demostración en el circuito de Interlagos demuestra para muchos que, si bien las opciones de campeonato ya son mínimas, es el mejor piloto de la temporada y si no se corona por quinto año consecutivo es por la errónea gestión de Red Bull, que le dio un auto poco eficiente, complicado de descifrar y que ha evolucionado desde la salida de Christian Horner. Sin tener el mejor auto de la temporada, ha hecho un par de milagros.

Incluso Lando Norris, ganador del Gran Premio de Brasil y máximo candidato a ganar el título de pilotos, elogió la manera en la que Verstappen gestiono una carrera épica. “Es una gran victoria, pero, sinceramente, viendo lo rápido que estuvo Max hoy, estoy bastante decepcionado de que no hayamos sido más rápidos”, dijo Lando.

Max Verstappen es el piloto con más victorias en carreras sprint / Getty

Lando Norris no es un piloto especial; Max Verstappen sí

Entre los especialistas que han elogiado la carrera de Max Verstappen se encuentra el español Antonio Lobato, quien suele ser criticado por sus comentarios a veces exagerados hacia Fernando Alonso, pero esta vez parecería que dio en el clavo y sus ideas después del Gran Premio de Brasil resuenan bien entre los aficionados.

“No va a ser campeón Max Verstappen este año, pero no sé cuantos estén conmigo y cuantos comparten conmigo la idea de que se va a llevar el título honorífico de haber sido el piloto más brillante de la temporada.

“Yo les he contado muchas que para mí todos los pilotos que están en Formula 1 son muy buenos, pero hay algunos que son especiales y esos los cuentas con los dedos de una mano o de las dos manos a lo largo de toda la historia, y él es uno de esos. Él es un piloto especial.

“¿Es Norris un piloto especial? No”.

“¿Es Piastri un piloto especial? No”.

“Max, sí”

Max Verstappen perdió el campeonato con Christian Horner

Red Bull ha encontrado un mejor rendimiento desde el Gran Premio de Italia con Max Verstappen, en parte se debe a los ajustes que se hicieron en el equipo a media temporada, entre ellos la salida de Christian Horner como director del equipo, justo a la mitad de la temporada.

Su lugar fue ocupado por el ingeniero Laurent Makies. La mayoría de los equipos de Fórmula 1 ahora tienen precisamente a un ingeniero como jefe de equipo y han encontrado resultados. En McLaren, por ejemplo, lo han hecho con Andrea Stella y en Haas con Ayao Komatsu.

En la gestión de Mekies, Max Verstappen ha hecho 176 puntos en sólo nueve Grandes Premios, mientras que con Horner consiguió 165 en 12 Grandes Premios.

“Regalamos demasiados puntos desde el principio hasta la mitad de la temporada”, manifestó Max Verstappen después del Gran Premio de Brasil.

Verstappen con Horner Rendimiento Verstappen con Mekies 12 Grandes Premios 9 2 Victorias 3 4 Podios 7 165 Puntos 176 13.7 Promedio de puntos por carrera 19.5