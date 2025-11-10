Lo que necesitas saber: Los dos pilotos de Ferrari tienen la misma cantidad de puntos que Max Verstappen solito

John Elkann, presidente de Ferrari, ha levantado la voz contra sus pilotos de Fórmula 1, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, después del Gran Premio de Brasil, el cual calificó como una gran decepción, luego de que ambos volantes abandonaran por diversos motivos.

El equipo de Maranello se fue sin puntos en la carrera principal de Interlagos y cayó al cuarto peldaño en la clasificación de constructores por el abandono de sus pilotos. Hamilton se retiró tras un torpe error de cálculo que lo llevó a dañar su Ferrari al golpear la parte trasera del auto de Franco Colapinto, mientras que Leclerc perdió la suspensión delantera tras un contacto de Kimi Antonelli.

Esto provocó la crítica del directivo Italo-estadounidense, quien se lanzó directamente contra los pilotos, que en lo que va de la temporada no han conseguido triunfos, salvo en la sprint de China, donde triunfó Lewis Hamilton.

Leclerc abandonó el GP de Brasil / Getty

Presidente de Ferrari pide a sus pilotos que hablen menos

John Elkann resaltó el trabajo de diversas áreas, como la de ingeniería y la de mecánicos, que lidera la clasificación de paradas en pits, muy por delante de McLaren y Red Bull, cuando en temporadas pasadas esta área había sido objeto de burlas y memes.

“Si observamos el campeonato de Fórmula 1, podemos decir que, por un lado, tenemos a nuestros mecánicos, que básicamente están ganando el campeonato con su desempeño y todo lo que se ha hecho en las paradas en boxes. Si nos fijamos en nuestros ingenieros, no hay duda de que el coche ha mejorado. Si nos fijamos en el resto, no está a la altura”, dijo a Sky Sports.

“Y sin duda tenemos pilotos para quienes es importante que se concentren en conducir y hablen menos, porque aún nos quedan carreras importantes por delante y conseguir el segundo puesto no es imposible”, dijo John Elkann.

John Elkann y Fred Vasseur / Getty

Ferrari ha sido humillado por Max Verstappen en constructores

Parte de la molestia de John Elkann tiene que ver con el desempeño del equipo en la clasificación de constructores, en la cual tiene 362 puntos, con los cuales se ubica en el cuarto lugar. Red Bull lo supera con 366, mientras que Mercedes es segundo con 398 y es amplio favorito para amarrar el subcampeonato.

El gran problema es que Ferrari tiene dos pilotos de renombre y rendimiento consistente, y aún así son superados en este momento por Red Bull, que en esta temporada básicamente compite con un solo piloto. De las 366 unidades que tiene el equipo austriaco, 341 son de Max Verstappen y los 25 restantes son de la pobre aportación de Yuki Tsunoda.

Clasificación de Constructores

Posición Escudería Puntos 1 McLaren 756 2 Mercedes 398 3 Red Bull 366 4 Ferrari 362 5 Williams 111 6 Racing Bulls 82 7 Aston Martin 72 8 Haas 70 9 Sauber 62 10 Alpine 22

Mostrar más

Cerrar

Lewis Hamilton y Charles Leclerc / Getty

Ferrari tiene pendiente el Gran Premio de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi para recuperar el tercer lugar de constructores y aunque John Elkann tiene la mira en el subcampeonato, la diferencia que tiene Mercedes parece un terreno perdido.