Lo que necesitas saber: Yuki Tsunoda terminó la temporada con 33 puntos

Yuki Tsunoda disputó su última carrera en Fórmula 1 ya que no tendrá asiento titular para la temporada 2026. El volante japonés será reserva en Red Bull, por lo cual en el Gran Premio Abu Dhabi tuvo una especie de despedida, en la que él evitó mostrarse sentimental, especialmente por el decepcionante resultado, ya que finalizó fuera de la zona de puntos.

Yuki cruzó la meta en la posición 14 y tras finalizar su misión en Red Bull recibió un par de mensajes, de su Woody, su ingeniero de carrera y de Laurent Mekies, el director de equipo de Red Bull.

Última carrera de Yuki Tsunoda

El último mensaje de radio de Yuki Tsunoda en Red Bull

Yuki Tsunoda terminó la carrera molesto tras una sanción de cinco segundos por un incidente técnico con Lando Norris, cuando intentaba defender la posición y retrasar al británico. En realidad, Yuki fue una presa fácil y lo único que logró fue que Norris lo adelantara por la parte exterior de la pista.

–La penalización fue una estupidez–, dijo Tsunoda, quien encontró el respaldo de Woody.

–Te entiendo, amigo. Buen trabajo mantenido la cabeza baja y luchando hasta el final.

–Yuki, gracias por esta temporada– intervino Mekies– Sé que lo diste todo. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho y por haberlo intentado hasta la última vuelta.

–Gracias

–Yuki, muchas gracias por la temporada. Ha sido un placer para mí, arigato gozaimasu– djo Woody

–Muchas gracias.

Yuki Tsunoda en Red Bull

La inocente defensa ante Lando Norris y la despedida de F1

Yuki Tsunoda tenía como objetivo defenderse de Lando Norris una vez que éste regresó a pista tras su detención en pits y más allá de la controvertida maniobra del McLaren fuera de los límites de pista, el piloto de Red Bull estuvo lejos de cumplir esa misión. Su defensa, más bien, resultó inocente.

“Mi intención era contener a Lando durante tres vueltas, pero no pude hacer mucho”. Yuki no pudo defender ni una sola vuelta.

Tras ser cuestionado sobre cómo se sentía en su última carrera de Fórmula 1, Yuki aseguró que no se sentía diferente. “Me siento normal ahora mismo. La verdad es que no lo entiendo. Es como la misma sensación después de la final de Abu Dabi del año pasado. Dicho esto, lo di todo, y bueno, ya está”.

Yuki Tsunoda está perdido con el RB21 / Getty

En 2026 Tsunoda será piloto reserva, pero sus intenciones están enfocadas en volver a la parrilla para 2027, aunque esto podría ser fuera de Red Bull. “Disfruté mi tiempo en Red Bull con los mecánicos, especialmente, la cantidad de apoyo que recibí de ellos”.