Yuki Tsunoda no ha podido llenar el asiento de Checo Pérez en Red Bull, y aunque es un hecho que terminará la temporada con el equipo, su lugar pende de un hilo para 2026.

Tanto así, que Helmut Marko ya le puso fecha límite para mostrar una mejoría o mejor ir buscando chamba con otro equipo.

Yuki Tsunoda en Silverstone / Getty

Helmut Marko le pone fecha límite a Yuki Tsunoda: El Gran Premio de México

Antes de iniciar la sesión de calificación en Países Bajos este sábado, Helmut Marko habló con ORF sobre el desempeño de sus pilotos. Obvio, Verstappen está seguro con Red Bull para 2026, pero el segundo asiento es el que está en duda.

Ante eso, el asesor de Red Bull ya dio la fecha límite para que Yuki Tsunoda mejore, y será nada menos que el Gran Premio de México.

“Yuki debe acercarse a Max y ofrecer ese nivel de rendimiento de forma constante. Por eso hemos pospuesto las fechas de las opciones más adelante; ahora observaremos las próximas carreras y entonces se tomará una decisión”, dijo, según cita Motorsport.

Y ante la pregunta directa sobre cuáles son esas fechas, respondió: “Yo diría que alrededor de México”.

Yuki Tsunoda está perdido con el RB21 / Getty

Yuki Tsunoda tiene seis carreras para mejorar

Si se cumple el plazo que puso Helmut Marko, eso significa que Yuki Tsunoda tiene solo seis carreras para sumar más puntos e intentar demostrar que puede seguir siendo el segundo piloto de Red Bull en 2026.

Lo malo para él es que justo en la Qualy de Países Bajos quedó fuera en Q2, muy por debajo de Liam Lawson y de Hadjar, los pilotos de Racing Bulls. Se ve complicado que sume puntos en Zandvoort y eso reduciría a cinco carreras sus oportunidades.

Gran Premio de Países Bajos – 31 de agosto

Gran Premio de Italia – 7 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – 19 de octubre

Gran Premio de México – 26 de octubre

Yuki Tsunoda ha sumado 10 puntos en la actual temporada (la mitad de los que tiene Lawson), y se ubica en el lugar 18 del campeonato de pilotos.