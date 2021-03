Por fin, una buena: ¡’A Quiet Place Part II’ adelanta su fecha de estreno!

Aunque no lo crean, no todo son malas noticias para la industria cinematográfica en medio de la crisis del coronavirus. Lo más común es que las producciones retrasen su fecha de estreno, pero por ahí hay una que otra lista para romper esa mala racha. En esta ocasión, hablamos de A Quiet Place Part II.

La cinta de John Krasinski ha sido víctima de la pandemia y en diversas ocasiones ha tenido que posponer su lanzamiento. Sin embargo, esta vez es diferente ya que el director acaba de anunciar que el estreno de la película se adelantará para el mes de mayo.

También puedes leer: TREMENDO CATÁLOGO: ¡ESTO ES LO QUE PARAMOUNT+ OFRECERÁ EN SU PLATAFORMA!

A Quiet Place Part II es desde hace un rato, una de las cintas de terror más esperadas desde hace prácticamente un año. Pero bueno, como sabrán, el asunto de la pandemia complicó las cosas para la industria del entretenimiento y los cines del mundo. La secuela de la exitosa franquicia de Paramount Pictures tenía su fecha original de lanzamiento pactada para marzo de 2020, pero en ese preciso momento detonó la pandemia.

Y así, con el pasar de los meses, el largometraje dirigido y actuado por John Krasinski junto a su esposa Emily Blunt, empezó a recorrerse. En total, fueron como tres las ocasiones en que se aplazó. Luego llegó el 2021 y las noticias sobre su lanzamiento mundial volvieron a hacer ruido ya que se anunciaba que la película llegaría a las salas de cine en septiembre… pero la cosa cambió una vez más y para bien.

Krasinski reveló este jueves que A Quiet Place Part II adelantará su estreno para el próximo mayo. A través de sus redes sociales, el actor compartió un posteo con el cual detalló que la producción por fin verá la luz en el marco del fin de semana del Memorial Day (el Día de los Caídos en Estados Unidos).

La nueva fecha, tal como señalan sus perfiles de Twitter e Instagram, será el viernes 28 de mayo. “Siempre dicen que las cosas buenas les llegan a los que esperan. Bueno, creo que hemos esperado lo suficiente...” se lee en el posteo de John junto con una imagen que alude a la película.

They always say good things come to those who wait. Well… I think we’ve waited long enough.

A QUIET PLACE PART II

MEMORIAL DAY pic.twitter.com/hqkE0YcUj8

— John Krasinski (@johnkrasinski) March 5, 2021