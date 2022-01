¡Y nadie se dio cuenta! Andrew Garfield y Tobey Maguire asistieron a una función de ‘Spider-Man: No Way Home’

Ya casi se cumple un mes del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ y la fiebre por la película –que hizo posible el ‘spiderverse’ en la vida real– sigue causando emoción en todos los fans del superhéroe arácnido que ha sido interpretado en la pantalla grande por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Entradas agotadas para el día del estreno, peleas en cines por los spoilers y videos virales donde podemos ver la reacción de las personas al ver a los tres Spider-Man unidos son algunas de las experiencias que nos ha dejado la cinta perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel.

Tobey Maguire y Andrew Garfield vieron ‘No Way Home’ en el cine

No es mentira que ‘No Way Home’ es una de las películas más esperadas por los fans de Marvel. Y no sólo por ellos, pues incluso varios de los involucrados en la historia estuvieron bastante emocionados con la llegada de la cinta al grado de que se lanzaron al cine para ver la historia completa. Como fue el caso de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Los dos actores, quienes interpretaron a Spider-Man en la saga dirigida por Sam Raimi y Marc Webb respectivamente, se lanzaron a un cine en la premiere de ‘No Way Home’ y sin que nadie los notara. Algo que a ambos les permitió presenciar la emoción de los fans cuando los vieron en la pantalla. ¡Qué increíble!

Nadie notó su presencia en un cine donde se estrenó la cinta del MCU

En una reciente entrevista con el portal Entertainment Weekly, Andrew Garfield confesó que él y Tobey tomaron sus cubrebocas y un par de gorras de beisbol para meterse a un cine durante la noche de estreno de la película en la que ambos, después de varios años, pudieron portar el traje de spidey para ayudar a Tom Holland en su lucha contra el mal.

“Me colé en un cine la noche del estreno y solo la miré (la película) con mi gorra de béisbol y mi cubrebocas. De hecho, también estaba con Tobey, Tobey y yo nos colamos en un cine juntos y nadie sabía que estábamos allí. Fue algo realmente hermoso para compartir juntos”, indicó el actor de 38 años al que los fans ya le piden una tercera película de ‘The Amazing Spider-Man’.

Andrew no detalla en qué cine ocurrió esto, sin embargo, lo único que sabemos es que algún afortunado o afortunada tuvo la suerte de sentarse cerca de ellos y disfrutar la magia del ‘spiderverse’. Algo que esperamos no haya sido en esos cines donde se agarraron a golpes o algo por el estilo. ¡Qué envidia!